تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي إلى ما هو أبعد من الخدمات المصرفية

من المثير للاهتمام أنه رغم أن هذه القصص التحولية حدثت خارج القطاعات المالية، فإن معظمها يعتمد على عملية واحدة أو أكثر من عمليات المعاملات الحساسة التي من المحتمل أن تحدث على الكمبيوتر المركزي، ما يعيد قصة التحديث إلى البنوك بطريقة أو بأخرى. تظهر حالات استخدام سحابة هجينة جديدة، تقدم أداءً أعلى وحماية بيانات أفضل من خلال تحديد موقع انتقائي لبعض أحمال التشغيل المتعلقة بالاستدلال ومعالجة البيانات وأمان أحمال التشغيل على الكمبيوتر المركزي، ما يسمح للفرق بالحصول على مرونة السحابة مع قوة دائمة للكمبيوتر المركزي. في جميع هذه الحالات، سيتطلب الانطلاق نحو الحدود التالية في الإنتاجية تحديث تجربة المطور البشري في العمل مع الكمبيوتر المركزي، حتى يتمكن كل من مطوري الأعمال ذوي الخبرة والمواهب الجديدة من الانضمام إلى جهود التحديث. لمعرفة المزيد، راجع المنشورات الأخرى في هذه السلسلة:

