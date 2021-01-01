إن استخدام خوادم من فئة المؤسسة عند وضع استراتيجية البنية التحتية لتقنية المعلومات في مؤسستك يتيح لك التكامل مع البنية التحتية التي تختارها والنشر ونقل أحمال التشغيل حيثما تريد على مستوى السحابة الهجينة محليًا أو في السحابة. يمكنك وضع مسار يسهل الوصول إليه وتنخفض فيه المخاطر ويتكامل مع البنية التحتية الحالية لتقنية المعلومات في مؤسستك ويمهّد السبيل نحو الابتكار.

