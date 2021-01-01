الصفحة الرئيسية الخوادم حلول خوادم المؤسسة
صُمِّمت للتعامل مع أعباء العمل الحساسة مع الحفاظ على الأمان والموثوقية والتحكم في البنية التحتية في منظمتك بالكامل المخصصة لتقنية المعلومات
تقرير استشارات تقنية المعلومات (ITIC) حول الموثوقية لعام 2023
رسم توضيحي لخادم مؤسسة

إن استخدام خوادم من فئة المؤسسة عند وضع استراتيجية البنية التحتية لتقنية المعلومات في مؤسستك يتيح لك التكامل مع البنية التحتية التي تختارها والنشر ونقل أحمال التشغيل حيثما تريد على مستوى السحابة الهجينة محليًا أو في السحابة. يمكنك وضع مسار يسهل الوصول إليه وتنخفض فيه المخاطر ويتكامل مع البنية التحتية الحالية لتقنية المعلومات في مؤسستك ويمهّد السبيل نحو الابتكار.
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الخوادم الفعلية IBM z16

بادِر باكتساب معارف جديدة إلى جانب السرعة والمرونة والامتثال والاستدامة المتوفرة من خادم التوسّع الرأسي للكمبيوتر المركزي IBM z16 الذي يعمل بأنظمة التشغيل ®z/OS، و ®Linux، و ®z/VM و z/TPF.

 عرض IBM z16 IBM LinuxONE 4

خادم قوي للتوسّع الرأسي يعمل بنظام التشغيل Linux ويوفر الاستدامة والأمن وتقنيات السحابة الهجينة والمرونة الإلكترونية.

 عرض LinuxONE 4 IBM Power® E1080

خادم للتوسّع الرأسي يعمل بأنظمة التشغيل ®IBM أو ®AIX أو IBM i أو Linux وهو مصمَّم للتعامل مع التحديات بمستويات جديدة من الأداء وحماية البيانات من الأساس إلى السحابة والمعارف والأتمتة المبسّطة.

 عرض IBM Power E1080 IBM Power E1050

خادم للتوسّع الرأسي عالي الأداء وذو أربع فتحات ومثبّت على حامل، ويعمل بأنظمة التشغيل IBM® AIX أو Linux، وهو محسّن للتعامل مع التطبيقات كثيفة البيانات وعمليات النشر باستخدام السحابة الهجينة.

 عرض IBM Power E1050 IBM Power S1024

خادم قابل للتوسّع الأفقي بفتحتين و4 وحدات مثبتة على حامل ومعالج Power10. ويعمل بأنظمة التشغيل IBM AIX أو IBM i أو Linux ومتوفر بقدرات تسديد التكاليف حسب الحاجة وأمن البيانات الشامل والموثوقية الفائقة والموارد المشتركة على مستوى الأنظمة.

 عرض IBM Power S1024 IBM Power S1022

خادم للتوسّع الأفقي بفتحتين ووحدتين مثبتتين على حامل، ويعمل بأنظمة التشغيل IBM AIX أو IBM i أو Linux. ويمكن دمج أحمال التشغيل على عدد أقل من الخوادم، ما يقلل من التكاليف المتكبدة في ترخيص البرامج وتكاليف الكهرباء والتبريد.

 عرض IBM Power S1022 IBM Power S1014

خادم للتوسّع الأفقي بفتحة واحدة و4 وحدات مثبتة على حامل ومعالج Power10، ويعمل بأنظمة التشغيل IBM® AIX أو IBM i أو Linux وهو مصمَّم للتعامل مع أحمال التشغيل المهمة للعمل.

 عرض IBM Power S1014 IBM Power S1012

IBM® Power S1012 هو نظام بفتحة واحدة وبنصف العرض ومعالج Power10، وهو مصمَّم للاستخدام في حوسبة الحافة وأحمال تشغيل الأعمال الأساسية.

 عرض IBM Power S1012
Virtual Servers IBM Power Virtual Server

مجموعة من  خوادم IBM Power  الظاهرية متعددة المستأجرين والقابلة للتكوين، وهذه الخوادم مزوَّدة بإمكانية الوصول إلى خدمات ®IBM Cloud التي تعمل على نقل أحمال التشغيل وإدارتها بسلاسة على مستوى كل من البيئات السحابية والمحلية.

 استكشف Power Virtual Server IBM Hyper Protect Virtual Servers

هو أحد الحلول البرمجية المصمَّمة لحماية أحمال تشغيل المهام الحساسة على نظام التشغيل ®Linux التي تضم بيانات حساسة من التهديدات الداخلية في خادمَي IBM Z و LinuxONE.

 استكشف Hyper Protect Virtual Servers IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers

وقت تشغيل لحاوية حوسبة سرية بإدارة كاملة يتيح نشر أحمال التشغيل الحساسة المعبأة في حاويات في بيئة معزولة للغاية مع الضمان الفني.

 استكشف Hyper Protect Virtual Servers for Virtual Private Cloud IBM Cloud Virtual Server for VPC

Virtual Machines هي أجهزة قابلة للتوسع بدرجة كبيرة لمستأجر واحد أو متعددة المستأجرين يمكنك إطلاقها بسرعة للحصول على أقصى عزل للشبكة وأقصى تحكم. 

 استكشف Virtual Servers IBM Cloud Virtual Servers on IBM Cloud Classic Infrastructure

هي خوادم ظاهرية "موضعية" عامة ومخصصة ومحفوظة ومؤقتة ومزودة بمعالجات Intel Xeon.

 استكشف Virtual Servers الكلاسيكية IBM Cloud Bare Metal Servers

هي خوادم مخصَّصة لمستأجر واحد يمكن نشرها وإدارتها كخدمات سحابية. 

 استكشف Bare Metal Servers
دراسات حالة
خفض التكاليف والمساحة التخزينية واستهلاك الطاقة

وفرت شركة Compuware ملايين الدولارات وقامت بتسريع عمليات التطوير من خلال تقليص بصمة مركزها للبيانات ووضع استراتيجية لتقنية المعلومات لمنصتين على مستوى الموارد المحلية والسحابية.
نشر أنظمة عمل SAP للمهام الحساسة

أدى استخدام شركة Bosch لخوادم IBM Power10 إلى تحسينات في الأداء بنسبة 75% لأحمال التشغيل نفسها ودعم الأهداف المناخية.
معارف سريعة ودقيقة لملايين المستخدمين حول العالم

تعتمد شركة ®Weather Company على بنيتها التحتية لتقديم أداء عالٍ بشكل استثنائي عندما تكون خوادمها تحت أقصى قدر من الضغط.

دمج سهولة استخدام السحابة العامة مع الأمن غير المسبوق

اكتشِف كيف تجمع شركة Phoenix Systems بين النقل بالحاويات وقوة LinuxONE لتوفير حل للأمن السحابي مؤتمت بالكامل للعملاء النهائيين.
تلبية متطلبات الصحة الرقمية

استخدَم المستشفى الجامعي University of Fukui Hospital مجموعة من العروض، مثل Bare Metal Servers و Power Virtual Servers، لطرح نظام آمن للغاية مصمَّم ليتيح درجة عالية من التوفر.
الموارد ما المقصود بالكمبيوتر المركزي؟

أجهزة الكمبيوتر المركزية ما هي إلا أجهزة كمبيوتر عالية الأداء تضم معالجات ذاكرة وبيانات كبيرة العدد، وتعالج مليارات المعاملات والعمليات الحسابية البسيطة في الوقت الفعلي. ولهذا الكمبيوتر المركزي أهمية بالغة في قواعد البيانات التجارية وخوادم المعاملات وتطبيقاتها التي تتطلب قدرًا كبيرًا من المرونة والأمن والسرعة.

 ما المقصود بـ Virtual Server؟

أدّت زيادة الطلب على الخوادم، وظهور الحوسبة السحابية والاتجاه بشكل أكبر نحو حلول الموارد الأكثر مراعاةً للبيئة إلى أن الخوادم الظاهرية قد أصبحت عنصرًا أساسيًا في استضافة الخوادم الحديثة ومراكز البيانات.

ما المقصود بالبنية التحتية لتقنية المعلومات؟

إذا كانت البنية التحتية لتقنية المعلومات تتسم بالمرونة والموثوقية والأمن، فقد تساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها وتقديم ميزة تنافسية في السوق. تعرّف على المزيد بشأن ما يمكن أن تحققه الشركات باستخدام بنية تحتية قابلة للتوسّع لتقنية المعلومات.

 ما المقصود بتخزين البيانات؟

تتطلب المؤسسات ومستخدميها اليوم إلى تقنيات تخزين بيانات فعالة لتلبية الاحتياجات الحسابية عالية المستوى الحالية مثل مشروعات البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء (IoT).
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 أجهزة الكمبيوتر المركزية للمؤسسات من IBM Z

بادِر بحماية مركز بيانات أعمالك من هجمات الأمن الإلكتروني باستخدام قدرات الأمن والمرونة الإلكترونية المبتكرة.

 استكشِف أجهزة الكمبيوتر المركزية من IBM Z خوادم المؤسسة من IBM LinuxONE

يمكنك تعزيز الأمان والاستقرار داخل البنية التحتية لتقنية المعلومات في مؤسستك للحصول على نشر سلس وأقصى مدة تشغيل.

 استكشِف خوادم IBM LinuxONE خوادم المؤسسة من IBM Power

يمكنك معالجة كميات ضخمة من البيانات بسرعة وكفاءة باستخدام الخوادم المفتوحة والقابلة للتوسع.

 استكشِف خوادم IBM Power IBM Cloud Virtual Server for VPC

بادِر باكتشاف بنية تحتية سهلة الاستخدام للمطورين تساعد في إتمام أحمال التشغيل الحديثة بشكل أسرع وأسهل من خلال ملفات تعريف المثيلات المعدة مسبقًا والنشر السريع والتحكم في الشبكة الخاصة في بيئة سحابة عامة سريعة الاستجابة. 

 استكشِف IBM Cloud Virtual Servers IBM Cloud Bare Metal Servers

استخدِم بنية تحتية سحابية تحظى بالأمن وأداء الأجهزة المخصصة بالإضافة إلى الخبرة، لا سيّما فيما يتعلق بتوفير الخدمات السحابية وإعداد فواتيرها وإدارتها. 

 استكشِف IBM Cloud Bare Metal Servers