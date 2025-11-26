IBM Z Digital Integration Hub

إتاحة تدفّق سريع وفي الوقت الفعلي للمعلومات بين أنظمة السجلات لديك العاملة على IBM z/OS وتطبيقات السحابة الهجينة.
يوفر مركز التكامل الرقمي IBM Z (IBM zDIH) تدفق معلومات في الوقت الفعلي على نطاق واسع، ويحمي بيئات الإنتاج من حركة الاستعلام غير المتوقعة مع التكيف، ويوفر تفاعلات مرنة مع واجهات برمجة التطبيقات والبُنى القائمة على الأحداث.
تُدمِج IBM zDIH بسلاسة تطبيقات الأعمال الأساسية التي تعمل على أنظمة IBM Z مع تطبيقات السحابة الهجينة لديك، لتمكين التعامل بكفاءة مع حركة بيانات الاستعلام المتجهة إلى أنظمة السجلات. يساعدك هذا التكامل المرن على الاستجابة بسرعة أكبر لتوقّعات العملاء وتحويل أعمالك من خلال توفير نظام لمشاركة البيانات في الوقت الفعلي من تطبيقاتك عبر بيئات متعددة.
زوِّد تطبيقات السحابة الهجينة لديك ببيانات في الوقت الفعلي على نطاق واسع لتلبية توقّعات العملاء بشكل أفضل.
سرِّع تبنّي السحابة الهجينة من خلال توفير معلومات سهلة الاستخدام تدعم الخدمة الذاتية.
استفد من zIIPs ومن القدرة على التعامل مع حركة بيانات الاستعلام بطريقة تختلف عن معالجة المعاملات لتحقيق مزايا في التكاليف.
ادمج تطبيقات أنظمة السجلات لديك مع IBM zDIH باستخدام قوالب جاهزة مسبقًا.
أنشئ تطبيقات IBM zDIH ومساحات التخزين المؤقت في دقائق باستخدام مجموعة تطوير IBM zDIH.
استفد من الدعم المدمج للواجهات المستندة إلى المعايير مثل JDBC وREST والأحداث لتسهيل التكامل.
سرِّع تبنّي الأنظمة البنائية القائمة على نماذج SaaS (مثل التقنية المالية (Fintech) والتكنولوجيا التأمينية (Insurtech) وتقنيات التنظيم (Regtech) وغيرها) من خلال توفير معلومات سهلة الاستخدام تسهم في خلق قيمة أكبر.
عزِّز المرونة عبر فرق التطوير لديك من خلال دمج IBM zDIH في سلسلة عمليات التطوير لديك.
أدرك بنك M&T الحاجة إلى تمكين تدفّق المعلومات في الوقت الفعلي بين أنظمته المصرفية الأساسية وتطبيقات السحابة الهجينة. وبالاستفادة من zDIH، شرع M&T في رحلة لتحديث التطبيقات بهدف تقديم نتائج أعمال أكثر دقة وتجربة مستخدم أفضل.
Russell Plew
مدير أول للتقنية
بنك M&T
استعرض حالات الاستخدام التي تناسب IBM zDIH لتقديم أعلى قيمة.
بعد تحديد حالة الاستخدام الأولية، يمكنك البدء في التخطيط لحالة الاستخدام المحددة.
منصّة آمنة وقابلة للتوسّع لاستضافة تطبيقات مؤسسية قائمة على المعاملات في بنية هجينة
نظام قواعد بيانات هرمي و نظام إدارة معلومات يدعم معالجة المعاملات.
برنامج يُستخدَم لتصميم وتشغيل واجهات برمجة تطبيقات متوافقة مع OpenAPI للتفاعل مع تطبيقات z/OS وبياناتها
