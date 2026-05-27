مرونة إلكترونية أكثر ذكاءً في صناعة الأغذية

تعمل Citadelle على تعزيز المرونة الإلكترونية باستخدام IBM FlashSystem وStorage Defender لتسريع عملية التعافي وتنظيمها
احتاجت شركة Citadelle، وهي شركة كندية رائدة في مجال تصنيع الأغذية، إلى تطوير كيفية حماية البيانات وأنظمة الإنتاج مع تطور المخاطر الإلكترونية بوتيرة سريعة ومتزايدة. كانت عمليات النسخ الاحتياطي والتخزين الحالية تعتمد على الرقابة اليدوية وتوفر طرقًا محدودة للتحقق مما إذا كانت البيانات منظمة أو غير معرضة للخطر أو جاهزة للتعافي بسرعة. جعل ذلك من الصعب تأكيد جاهزية التعافي في جميع العمليات وأدى إلى حالة من عدم اليقين عند استعادة أنظمة الإنتاج الأساسية. ومن دون بيئة معزولة لاختبار سلامة النسخ الاحتياطية، لم يتمكن الفريق من تحديد البيانات التالفة أو غير المكتملة بطريقة موثوقة قبل حدث التعافي. مع استمرار تسارع المتطلبات الرقمية عبر منشآتها الصناعية، احتاجت Citadelle إلى نهج أكثر تكاملاً وجاهزية للمستقبل لحماية البيانات، ودعم التكرار الآمن، والحفاظ على الثقة باستمرارية الأعمال.
تعاونت Citadelle مع IBM لبناء أساس حماية بيانات أكثر ذكاءً ومرونةً لعمليات صناعة الأغذية الخاصة بها. قدم IBM FlashSystem نسخة آمنة ولقطات محفوظة غير قابلة للتغيير مع نسخة محمية، ما وفر نقاط تعافٍ فورية في حال وقوع حادث للمساعدة على حماية بيانات الإنتاج الحساسة. بالاعتماد على وحدة FlashCore Module (FCM)، اكتسبت الجمعية التعاونية ميزة الكشف عن برمجيات الفدية الخبيثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل المصفوفات والتي تحدد سلوك الإدخال/الإخراج غير الطبيعي في أقل من دقيقة، ما يمكّن الفرق من إيقاف الهجمات في وقت أقرب وتعزيز مرونة البيانات بوجه عام. أضاف IBM Storage Defender – Data Protect رؤية مركزية، ومهام سير عمل آلية، وكشفًا ذكيًا عن الحالات الشاذة لتقليل الاعتماد على المهام اليدوية. كما أنشأت IBM Technology Expert Labs بيئة نظيفة ومعزولة للتحقق قبل التعافي. معًا، استبدلت هذه القدرات العمليات المجزأة بنموذج تعافٍ متكامل وقابل للتحقق، مما ساعد Citadelle على الانتقال من فحوصات النسخ الاحتياطي البطيئة واليدوية إلى عمليات تعافٍ أسرع وأكثر تنظيمًا وثقة عبر أنظمة الإنتاج الخاصة بها.
أدى تحديث نظام حماية البيانات بالتعاون مع IBM إلى تعزيز قدرة Citadelle على استعادة أنظمة الإنتاج بسرعة وأمان. توفر النسخة المحمية من IBM FlashSystem لقطات آمنة وغير قابلة للتغيير تقلل من مخاطر التعافي وتدعم عمليات استعادة أكثر سلاسة. مع النسخة المحمية، انتقلت Citadelle من عدم وجود نقاط تعافٍ موثقة إلى لقطتين نظيفتين وثابتتين يوميًا، ما يضمن توفر نقاط استعادة موثوقة دائمًا أثناء الأحداث السيبرانية. تمكّن النسخة المحمية أيضًا الجمعية التعاونية من استعادة اللقطات الموثوق بها في أقل من 60 ثانية، ما يقلل من وقت إعداد التعافي بصورة ملحوظة ويقدم عمليات استعادة سريعة ومتوقعة عندما يكون الأمر في غاية الأهمية. يعمل برنامج IBM Storage Defender – Data Protect على أتمتة عمليات التحقق من سلامة البيانات، ما يساعد Citadelle على تقليل أعمال النسخ الاحتياطي اليدوية بنسبة 80%. بالإضافة إلى بيئة التحقق من صحة الغرفة النظيفة، تستطيع جمعية Citadelle تقليل انقطاع النظام إلى مستوى شبه معدوم حتى في حالة وقوع حادث إلكتروني كبير، ما يحافظ على استمرار تشغيل خطوط الإنتاج وحماية سلسلة التوريد.
Citadelle هي جمعية تعاونية كندية لشراب القيقب تأسست في عام 1925. يقع مقرها في كيبيك، وتجمع ما يقرب من 1500 عائلة منتجة وتعمل كشركة رائدة عالميًا في مجال تصنيع الأغذية، وتنتج منتجات القيقب النقية وغيرها من المكونات الطبيعية للأسواق في جميع أنحاء العالم.
