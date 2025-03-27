توفر أجهزة الكمبيوتر المركزي IBM Z أمانًا متقدمًا من خلال تشفير على مستوى المؤسسات، وإدارة مفاتيح آمنة، وتقنية مقاومة التلاعب. تمتاز بشريحة Telum المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تجمع بين إمكانية الكشف عن الاحتيال في الوقت الفعلي والحماية الفعالة للبيانات.