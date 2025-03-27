حلول الأمان المتقدم في IBM Z

أجهزة أمان رائدة، مصممة لحماية البيانات وتعزيز المرونة الإلكترونية.
استكشف برامج أمان IBM Z حلول الأمان لمجتمع IBM Z
رسم توضيحي خطي للخوادم التي تشير إلى قفل أمان

توفر أجهزة الكمبيوتر المركزي IBM Z أمانًا متقدمًا من خلال تشفير على مستوى المؤسسات، وإدارة مفاتيح آمنة، وتقنية مقاومة التلاعب. تمتاز بشريحة Telum المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تجمع بين إمكانية الكشف عن الاحتيال في الوقت الفعلي والحماية الفعالة للبيانات.

يوفر IBM Z أمانًا متقدمًا لحماية البيانات في أثناء السكون والنقل والاستخدام، ما يوفر دفاعًا متعدد الطبقات من التهديدات المتطورة. وبفضل التشفير المتكامل ومعالجات التشفير الآمنة والتكنولوجيا الكمّية الآمنة، فإنه يحمي أحمال التشغيل الحرجة ويضمن الامتثال للوائح الصارمة. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: 

  • إمكانية الكشف عن الاحتيال في الوقت الفعلي باستخدام شريحة Telum: يعمل تكامل الذكاء الاصطناعي على تعزيز الأمان المتقدم مع الحد من تأثير الأداء.
  • التشفير الشامل لحماية البيانات: تأمين البيانات في أثناء السكون والنقل، مع استيفاء معايير معالجة المعلومات الفيدرالية FIPS 140-2.
  • التشفير الكمّي الآمن: حماية متقدمة جاهزة للمستقبل من التهديدات الإلكترونية الحالية والناشئة.
ما الميزات المتضمنة؟
معالج IBM Telum

شريحة كمبيوتر مركزي من الجيل التالي تجمع بين تحليلات الأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال في الوقت الفعلي والكشف عن الشذوذ على الشريحة، مدمجة مباشرة في الأجهزة لتحقيق كفاءة عالية وزمن وصول منخفض.
تحليلات أمان مستندة إلى الذكاء الاصطناعي

تقوم محركات الذكاء الاصطناعي المدمجة بمراقبة تدفقات البيانات باستمرار، وتحديد التهديدات المحتملة بسرعة ودقة استثنائية، مما يسمح بإدارة أمنية استباقية.
تمهيد آمن ومصادق عليه

التحقق من تشغيل البرامج المصرح بها فقط أثناء بدء تشغيل النظام، وهو أمر ضروري لمنع البرمجيات الخبيثة والشفرات البرمجية غير المصرح بها من اختراق النظام.
احمِ بياناتك وتعليماتك البرمجية باستخدام بيئة التنفيذ الموثوقة (TEE)

بيئة آمنة ومعزولة داخل الأجهزة لحماية العمليات الحساسة من الثغرات الأمنية الخارجية والداخلية.
وحدات أمان الأجهزة المقاومة للعبث (HSMs)

وحدات أجهزة مخصصة لتخزين مفاتيح التشفير وإدارتها، مصممة لمقاومة التلاعب المادي وضمان التعامل الآمن مع المفاتيح.
دعم خوارزميات التشفير الكمّي الآمن

خوارزميات مدمجة مصممة لتحمل التهديدات الكمية المستقبلية، ما يضمن بقاء التشفير مرنًا ضد المخاطر الناشئة.

حلول مدمجة تساعدك على البدء

الأمان الكمي أمن نقطة النهاية تنفيذ آمن Crypto Express إدخال مفتاح موثوق به التشفير ذائع الانتشار

بوابة أمن الكمبيوتر المركزي

ابقَ على اطلاع ببيانات تصحيحات الأمان وتقييمات نظام تسجيل الثغرات الأمنية الشائعة (CVSS) المرتبطة بالتقارير التحليلية الجديدة للبرامج المرخصة (APARs) وإشعارات الأمان. استكشف الأسئلة الشائعة هنا.

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حالات الاستخدام

يوفر IBM Z أمانًا متقدمًا لحماية البيانات ويكتشف التهديدات ويضمن الامتثال عبر مختلف الصناعات - اكتشف إلى أي مدى يعزز المرونة من خلال حالات الاستخدام هذه. 
الموارد التوقيعات الرقمية باستخدام خوارزمية الكمية الآمنة
راجع هذا المنشور الذي كتبته مهندسة IBM المتميزة "آن ديمز" الذي يوضح كيف يساعدك نظام IBM z16 في بدء رحلتك نحو الكمية الآمنة.
المرحلة التالية في مجال الأمن: الحوسبة السرية
اكتشف كيف تقدِّم IBM حوسبة سرية جاهزة للإنتاج لحماية البيانات والتطبيقات والعمليات على نطاق واسع لمجموعة كبيرة من العملاء.
تقرير عام 2023: تكلفة اختراق أمن البيانات
احصل على الرؤى اللازمة من تجارب أكثر من 550 مؤسسة تعرضت لعملية اختراق أمن البيانات.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف المزيد حول أجهزة الأمان الرائدة في الصناعات، المصممة لتوفير حماية فعالة للبيانات والمرونة الإلكترونية. حدد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

 استكشف ورش عمل أمان IBM Z
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