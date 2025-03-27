توفر أجهزة الكمبيوتر المركزي IBM Z أمانًا متقدمًا من خلال تشفير على مستوى المؤسسات، وإدارة مفاتيح آمنة، وتقنية مقاومة التلاعب. تمتاز بشريحة Telum المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تجمع بين إمكانية الكشف عن الاحتيال في الوقت الفعلي والحماية الفعالة للبيانات.
يوفر IBM Z أمانًا متقدمًا لحماية البيانات في أثناء السكون والنقل والاستخدام، ما يوفر دفاعًا متعدد الطبقات من التهديدات المتطورة. وبفضل التشفير المتكامل ومعالجات التشفير الآمنة والتكنولوجيا الكمّية الآمنة، فإنه يحمي أحمال التشغيل الحرجة ويضمن الامتثال للوائح الصارمة. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:
شريحة كمبيوتر مركزي من الجيل التالي تجمع بين تحليلات الأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال في الوقت الفعلي والكشف عن الشذوذ على الشريحة، مدمجة مباشرة في الأجهزة لتحقيق كفاءة عالية وزمن وصول منخفض.
تقوم محركات الذكاء الاصطناعي المدمجة بمراقبة تدفقات البيانات باستمرار، وتحديد التهديدات المحتملة بسرعة ودقة استثنائية، مما يسمح بإدارة أمنية استباقية.
التحقق من تشغيل البرامج المصرح بها فقط أثناء بدء تشغيل النظام، وهو أمر ضروري لمنع البرمجيات الخبيثة والشفرات البرمجية غير المصرح بها من اختراق النظام.
بيئة آمنة ومعزولة داخل الأجهزة لحماية العمليات الحساسة من الثغرات الأمنية الخارجية والداخلية.
وحدات أجهزة مخصصة لتخزين مفاتيح التشفير وإدارتها، مصممة لمقاومة التلاعب المادي وضمان التعامل الآمن مع المفاتيح.
خوارزميات مدمجة مصممة لتحمل التهديدات الكمية المستقبلية، ما يضمن بقاء التشفير مرنًا ضد المخاطر الناشئة.
حماية بياناتك وأنظمتك من تهديدات الحوسبة الكمّية المستقبلية من خلال الاستفادة من خوارزميات التشفير المتقدمة وإدارة المفاتيح الآمنة، المصممة لمقاومة الهجمات الحالية والمستقبلية.
توفير التشفير لعمليات نقل البيانات على روابط Fibre Channel و FICON®، ما يضمن اتصالاً آمنًا للتخزين (مثل DS8900F) وتفاعلات المنصة.
استخدام بيئة تنفيذ جديرة بالثقة (TEE) لعزل أحمال التشغيل بشكل آمن، ما يوفر حماية من الوصول غير المصرح به والتهديدات الداخلية.
يُعرف أيضًا باسم IBM PCIe Cryptographic Coprocessor، ويستخدم بيئة تنفيذ جديرة بالثقة (TEE) لعزل أحمال التشغيل بشكل آمن، ما يوفر حماية من الوصول غير المصرح به والتهديدات الداخلية.
إدارة وحدات أمن الأجهزة (HSM) عبر بيئات IBM Z وLinuxONE لآليات الأمان المتوافقة القائمة على الأجهزة.
تشفير قائم على الأجهزة يوفر حماية سلسة للبيانات من خلال تشفيرها عبر التطبيقات، ما يسهل إدارة الامتثال وخصوصية البيانات.
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