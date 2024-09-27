إن IBM PCIe Cryptographic Coprocessors هي مجموعة من وحدات أمان الأجهزة (HSM) عالية الأداء. وتعمل بطاقات PCIe القابلة للبرمجة هذه مع بعض خوادم IBM Z، وx64 إضافة إلى IBM Power لإلغاء تحميل عمليات التشفير كثيفة العمليات الحسابية على أنها عمليات التشفير الآمنة، مثل المدفوعات أو المعاملات الآمنة من الخادم المضيف.