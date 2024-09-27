إلغاء تحميل العمليات المشفرة كثيفة العمليات الحسابية من الخادم المضيف
إن IBM PCIe Cryptographic Coprocessors هي مجموعة من وحدات أمان الأجهزة (HSM) عالية الأداء. وتعمل بطاقات PCIe القابلة للبرمجة هذه مع بعض خوادم IBM Z، وx64 إضافة إلى IBM Power لإلغاء تحميل عمليات التشفير كثيفة العمليات الحسابية على أنها عمليات التشفير الآمنة، مثل المدفوعات أو المعاملات الآمنة من الخادم المضيف.
يُمكنك تسريع العمليات التشفيرية التي تحمي بياناتك وتؤمِّنها، مع الحماية ضد مجموعة واسعة من الهجمات. وتوفر أجهزة HSM من طراز 4770 و4769 و4768 و4767 من IBM عمليات تشفير عالية السرعة وعلى قدر عالٍ من الأمان للمعلومات الحساسة الخاصة بالأعمال والعملاء مع أعلى مستوى من الاعتماد لأجهزة التشفير التجارية.
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احصل على مزايا كبيرة في الأداء والهندسة المعمارية ومكِّن النمو المستقبلي من خلال تفريغ معالجة التشفير من الخادم المضيف.
احمِ البيانات باستخدام تصميم مقاوِم للتلاعب وأجهزة استشعار تحمي من اختراق الوحدة أو هجمات التلاعب بالطاقة أو درجة الحرارة.
متوفر في خوادم IBM z Systems المحددة، في نظام z/OS أو Linux؛ IBM LinuxONE Emperor، وRockhopper؛ وخوادم x64 مع إصدارات RHEL معينة وخوادم Power.
توفر وظائف تشفير عالية السرعة لتشفير البيانات، والتوقيع الرقمي، والتخزين الآمن لمفاتيح التوقيع أو تطبيقات التشفير المخصصة.
مُتحقَّق من صحته وفقًا لمعيار متطلبات الأمان لوحدات التشفير FIPS PUBS 140-2، بمستوى الأمان العام 4، وهو أعلى مستوى من الاعتماد يمكن تحقيقه.
يمكن لـ IBM 4769 أن يتجاوز 23000 عملية تحويل لـ PIN في الثانية، وأن يحتوي على مفاتيح متماثلة مخصصة ومحركات تجزئة وأن يدعم الخوارزميات غير المتماثلة.
توفر أجهزة الاستشعار الحماية ضد مجموعة واسعة من الهجمات على النظام، وتدمر على الفور جميع المفاتيح والبيانات الحساسة في حال اكتشاف أي تلاعب.
تؤدي وظائف التشفير الشائعة في قطاع التمويل وتطبيقات الأعمال، مع توفر وظائف مخصصة من خلال مجموعة أدوات البرمجة.
تُنشئ زوجًا فريدًا من المفاتيح العامة أو الخاصة باستخدام شهادة مخزنة في الجهاز، مع وجود ضمانات للتأكد من أن وحدة أمن الأجهزة (HSM) أصلية وغير قابلة للتلاعب.
4770 / CEX8S
4769 / CEX7S
4768 / CEX6S
4769 / CEX7S
IBM Z
نماذج z16
حدد نماذج z15
حدد نماذج z14
حدد نماذج z13
z/OS
الدعم الذي توفره خدمات التشفير المقدم من ICSF
الدعم الذي توفره خدمات التشفير المقدم من ICSF
الدعم الذي توفره خدمات التشفير المقدم من ICSF
الدعم الذي توفره خدمات التشفير المقدم من ICSF
Linux في IBM Z
الدعم الذي يوفره برنامجَا الدعم المقدمان من CCA وEP11
الدعم الذي يوفره برنامجَا الدعم المقدمان من CCA وEP11
الدعم الذي يوفره برنامجَا الدعم المقدمان من CCA وEP11
الدعم الذي يوفره برنامجَا الدعم المقدمان من CCA وEP11
خوادم x64
متوفرة في MTM 4769-001 مع دعم إصدارات محددة من RHEL
متوفرة في MTM 4767-002 مع دعم إصدارات محددة من أنظمة Windows وSLES وRHEL
Power10
مدعوم في أنظمة تشغيل IBM AIX وIBM i وPowerLinux
POWER9
مدعوم في أنظمة تشغيل IBM AIX وIBM i وPowerLinux
POWER7
مدعوم من أنظمة تشغيل IBM AIX وIBM i وPowerLinux
المزيد من المعلومات
إدارة مجموعة مفاتيح التشفير وتأمينها مركزيًّا في z/OS.
يُعزّز قدراتك في تفويض المستخدم، والكفاءة الإدارية، وتوافق الأمن الإلكتروني مع كشف التهديدات في الوقت الفعلي للكمبيوتر المركزي.
يُبسّط إدارة البنية التحتية لـ Linux Virtual Machines المستندة إلى z/VM.