على مدى السنوات الثلاث الماضية، حولت العديد من المؤسسات الكمبيوتر المركزي من شركة IBM من مرشح للتقاعد إلى ركيزة استراتيجية ضمن أصول تكنولوجيا المعلومات الهجينة. تواصل أجهزة الكمبيوتر المركزي تقديم مرونة وأمان وسلامة المعاملات وتوافق مع الإصدارات السابقة لا مثيل لها مقارنةً بالمنصات البديلة. تعطي المؤسسات الأولوية الآن لمعالجة نقص الاستثمار في المنصات لجعل أصول الكمبيوتر المركزي آمنة للمستقبل للعقد القادم.

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