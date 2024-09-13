منصة IBM Z Xplore التعليمية

إن IBM Z Xplore منصة تعليمية شيقة وممتعة قائمة على التحدي ومتاحة عالميًا بالمجان، دون الحاجة إلى معرفة مسبقة. تمتع بتجربة عملية لتعلّم مهارات ®IBM Z المطلوبة للمساعدة في بناء مستقبل مهني في مجال حوسبة المؤسسات، الذي يدعم 68% من جميع المعاملات في جميع أنحاء العالم.