ضمان عدم الفشل: لماذا يُرجَّح فشل مشروعات التخلي عن الكمبيوتر المركزي في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

على الرغم من الادعاءات التي يروج لها بعض مزودي حلول الذكاء الاصطناعي ومتكاملي الأنظمة بشأن "حلم" التخلي عن الكمبيوتر المركزي، فإن البيانات تُظهر أن الواقع مختلف تمامًا. يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي بالفعل تقنية فعّالة لتقليل فجوة المهارات في تطوير البرمجيات، من خلال المساعدة على فهم التعليمات البرمجية واستكمالها، ودعم الفرق لتصبح أكثر كفاءة في أداء مهامها اليومية. ومع ذلك، فإن هذا لا يجعله الأداة السحرية التي تُمكّن المؤسسات من التخلي عن الكمبيوتر المركزي. فمعظم مشروعات التخلي عن الكمبيوتر المركزي لا تؤدي فقط إلى تجاوزات مكلفة في الميزانيات، بل إنها تهدد أيضًا استمرارية الأعمال واستمرارية العمليات التشغيلية. ويؤدي تبني نهج ذكي لاختيار المنصات —من خلال التقييم الدقيق لأحمال التشغيل واختيار المنصة الأنسب لكل منها— إلى تحقيق عائد أكبر لمعظم العمليات التشغيلية.

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