أنظمة تشغيل أجهزة الكمبيوتر المركزي

أنظمة تشغيل آمنة ومرنة وسريعة الاستجابة لأجهزة IBM المركزية في سحابتك الهجينة
استكشف IBM z/OS استكشف Linux on IBM Z
رسم توضيحي مسطح لشخص ما على كمبيوتر محمول متصل بخادم IBM Z

احصل على القوة والدقة

تم تصميم أنظمة تشغيل الكمبيوتر المركزي لإدارة الأعمال الداخلية المعقدة للحوسبة المؤسسية، بما في ذلك الذاكرة والمعالجات والأجهزة وأنظمة الملفات. تعتمد أنظمة تشغيل ®IBM Z على هذا الأساس، حيث تقدم أمانًا متقدمًا وقابلية للتوسع ومرونة لدعم أعباء العمل بالغة الأهمية في بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة.

 استكشف التدريب على نظام التشغيل
IBM OS Z and LinuxONE chart
قدرة نظام التشغيل والبرامج
قدرة نظام التشغيل والبرامج

تدعم أجهزة كمبيوتر IBM Z المركزية أنظمة ®z/OS و ®Linux و z/TPF، وغالبًا ما تُشَغِل أنظمة تشغيل متعددة على نظام واحد. IBM® z/VM و KVM يتيحان المحاكاة الافتراضية، و تشغيل Linux و z/OS و z/TPF VMs و ®Red Hat® OpenShift على IBM Z و LinuxONE.

 

يعمل كل من نظام التشغيل ومراقب الأجهزة الافتراضية (Hypervisor) على تعزيز الأمان والمرونة والسرعة، مما يوسع نطاق قوة الكمبيوتر المركزي إلى سحابتك الهجينة.
أنظمة التشغيل
®z/OS

احصل على نظام تشغيل جاهز لتشغيل تطبيقات الكمبيوتر المركزي وحاويات Linux بتوافر عالٍ واستغلال أمثل للموارد، ومرونة، وأمان.

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Linux

يوفر نظام Enterprise Linux الأمان والكفاءة والأداء لأعباء عمل Linux والحاويات الخاصة بك محليًا وفي السُحب الهجينة.

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z/TPF

معالجة أحجام المعاملات الكبيرة—مثل بطاقات الائتمان وحجوزات شركات الطيران— في زمن شبه حقيقي باستخدام نظام تشغيل مصمم لخدمة عالية الجودة.

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Hypervisors
®z/VM

تشغيل آلافًا من أنظمة Linux على الأجهزة الافتراضية IBM Z على نظام واحد – بالإضافة إلى z/OS و z/TPF – مع الموثوقية والأداء وإدارة النظام والأمان لتطبيقاتك.

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KVM

يُقدَّم هذا المُكَوِّن الاستراتيجي مفتوح المصدر لمنصات IBM Z و LinuxONE من خلال شركائنا في توزيعات Linux للمساعدة في تبسيط عملية الطلب.

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Close up of two engineers working on a computer in a data center featuring IBM z16
خدمات البنية التحتية لمنصة IBM Z يمكن لمستشارينا التقنيين مساعدتك في تصميم وبناء وتنفيذ أساس لمؤسسة ذكية تعتمد على حلول بنية تحتية عالية التوافر لأنظمة z/OS و z/VM و KVM و Linux. استكشف IBM Technology Expert Labs لـ IBM Z
الخطوات التالية

حدد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.
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