يتعامل نظام z/TPF النموذجي مع عدة مئات من الرسائل في الثانية. تتراوح الشبكة النموذجية بين عدة مئات وعشرات الآلاف من المحطات الطرفية ومحطات العمل.

عادةً ما يكون وقت استجابة نظام z/TPF داخل الشبكة أقل من ثلاث ثوانٍ، بدءًا من وقت إرسال المستخدم رسالة إلى حين يتلقى المستخدم ردًا على تلك الرسالة. يتم تعزيز التوفر العالي من خلال القدرة على إعادة تشغيل النظام بسرعة؛ ولا تستغرق إعادة التشغيل بعد فشل النظام سوى ما بين 30 ثانية ودقيقتَين.