يُعَدّ نظام IBM z/Transaction Processing Facility (z/TPF) نظام تشغيل عالي التوفر مصممًا لتوفير أوقات استجابة سريعة لأحجام كبيرة من الرسائل من شبكات كبيرة من المحطات الطرفية ومحطات العمل.
كان z/TPF يُعرف سابقًا باسم Airline Control Program (ACP). ولا تزال شركات الطيران تستخدمه، وتم توسيعه ليشمل أنظمة كبيرة أخرى ذات متطلبات معالجة معاملات عالية السرعة بأحجام كبيرة.
يتعامل نظام z/TPF النموذجي مع عدة مئات من الرسائل في الثانية. تتراوح الشبكة النموذجية بين عدة مئات وعشرات الآلاف من المحطات الطرفية ومحطات العمل.
عادةً ما يكون وقت استجابة نظام z/TPF داخل الشبكة أقل من ثلاث ثوانٍ، بدءًا من وقت إرسال المستخدم رسالة إلى حين يتلقى المستخدم ردًا على تلك الرسالة. يتم تعزيز التوفر العالي من خلال القدرة على إعادة تشغيل النظام بسرعة؛ ولا تستغرق إعادة التشغيل بعد فشل النظام سوى ما بين 30 ثانية ودقيقتَين.
اكتشف كيفية تحديث تطبيقات z/TPF بشكل أسرع، وبتكلفة أقل، وبمخاطر أقل باستخدام حلول IBM Z والسحابة العامة معًا خلال مسيرتك نحو التحديث.
إنتاجية عالية مع الحفاظ على استجابات سريعة ومتسقة، حتى في فترات الذروة غير المتوقعة للمعاملات.
معالجة قواعد البيانات المركزية، والمتسقة، والآمنة وعالية التوافر التي تتيح التشغيل على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع.
يتصل z/TPF بأجزاء أخرى من البنية السحابية المتعددة الهجينة لديك باستخدام أساليب متوافقة مع المعايير القياسية للصناعة لكل من الخدمات الأساسية والبيانات، بما في ذلك REST، وHTTP، وMQ، وMongoDB، وKafka.
أقل تكلفة لكل معاملة مع الاستخدام الفعال للموارد، مثل التخزين الرئيسي وتخزين الملفات.
يسمح باقتران ما يصل إلى 32 تكوينًا من تكوينات z/Architecture متعددة المعالجات مع زيادة طفيفة فقط في حمل النظام وسعة قاعدة البيانات القابلة للتوسع عن طريق إضافة DASD.
يدعم z/TPF التشفير الشامل، وهو ما يتيح لك حماية البيانات المتدفقة عبر الشبكة، والمخزنة على القرص، والمخزنة مؤقتًا في الذاكرة، باستخدام مجموعات تشفير قوية يتم تسريعها بواسطة الأجهزة.
تتكون مجموعة منتجات IBM z/TPF من نظام التشغيل، والبرامج التأسيسية، وتطبيق قائم على الكمبيوتر ومجموعة أدوات لتطوير تطبيقات IBM z/TPF.
الإصدار z/TPF Enterprise Edition
يُعَدّ IBM z/TPF Enterprise Edition نظام تشغيل مصممًا لتوفير إمكانية معالجة المعاملات ذات الحجم الكبير وفي الوقت شبه الفعلي للتطبيقات ذات المهام الحساسة.
نظام z/Transaction Processing Facility Database Facility (z/TPFDF)
يُعَدّ z/TPFDF مدير قاعدة بيانات يعمل على زيادة إنتاجية المبرمجين من خلال توفير روتين مركزي لقواعد البيانات والسماح بالوصول عالي السرعة إلى البيانات المستمرة من خلال واجهة تطبيق بسيطة.
باستخدام z/TPFDF، يحتاج المبرمجون إلى فهم العلاقات المنطقية للبيانات فقط، وليس خصائصها المادية.
TPF Operations Server
تطبيق أتمتة وتحسين لوحدة التحكم من أجل إدارة وصيانة IBM z/TPF.
يتم تشغيل TPF Operations Server خارج مجمع z/TPF، ويتيح لك مراقبة أنظمة IBM z/TPF المتعددة من محطة عمل واحدة، وأتمتة المهام التشغيلية، وتشخيص المشكلات بسرعة ودقة.
مجموعة TPF Toolkit
بيئة تطوير تعتمد على Eclipse يمكنها تحرير تطبيقات IBM TPF، وتجميعها، وتصحيح مشكلاتها.
تستخدم مجموعة TPF Toolkit واجهة مستخدم رسومية من محطة عمل ذات أدوات ومعالجات بسيطة ومتكاملة وقوية، لكنها أيضًا سهلة الاستخدام والتخصيص.
يُعَدّ نظام z/TPF وz/TPDF منتجَين متزامنَين، وبالتالي عليك تثبيت كلٍّ منهما. راجع متطلبات بيئة التشغيل ومعلومات التخطيط لمساعدتك على بدء استخدام نظام z/TPF وz/TPFDF.
تأكد من أن خادم TPF Operations Server الخاص بك يعمل بشكل صحيح عن طريق إنشاء بيئة التشغيل المطلوبة. استكشف متطلبات الجهاز والبرمجة.
اجعل TPF Toolkit متاحة من خلال إنشاء آلية لتثبيت TPF Toolkit وتحديثها وتخصيصها لتلبية احتياجات مؤسستك.
احصل على تحديثات IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/TPF لمعالجة العديد من الثغرات الأمنية في أمن المنتج.
تعرَّف على كيفية تحديد التوجهات في استخدام الموارد على نظام z/TPF باستخدام مجموعة أزواج الاسم، والقيمة، ومجموعة مقاييس وقت التشغيل.
استكشف الدروس التعليمية المختلفة لتخطيط وتصميم قاعدة البيانات، وجداول الخرائط، ووحدات ماكرو التعليمات البرمجية.
تعرَّف على الميزات الأساسية لمجموعة TPF Toolkit. سيغطي الدرس التعليمي استخدام TPF Toolkit لتطوير تطبيقات z/TPF.
منصة آمنة ومتكاملة تعتمد على قاعدة البيانات لإجراء المعاملات ومعالجة البيانات عالية الأداء عبر الإنترنت.
قاعدة بيانات خاصة بالتطبيقات وأدوات إدارة المعاملات عند الطلب لتحسين أداء نظام إدارة المعلومات (IMS).
منصة عالمية المستوى آمنة وقابلة للتوسع لاستضافة تطبيقات المؤسسات المعاملاتية في بنية هجينة.
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