يُلعب برنامج أتمتة تكنولوجيا المعلومات من ®IBM Z دورًا حاسمًا في توفير حلول متطورة تراقب وتتحكم وتشغل آليًا مجموعة واسعة من عناصر النظام عبر موارد الأجهزة والبرامج في مؤسستك.
تقوم القائمة التالية بتنظيم قدرات أتمتة تكنولوجيا المعلومات لنظام IBM Z إلى فئات منتجات مختلفة، مثل مراقبة الأداء، والمرونة، والمراقبة، وترحيل البيانات، وإدارة الأنظمة.
®IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
برنامج تحليل أداء متقدم لأنظمة IBM Z، يمكّن تحليل البيانات المرن من خلال تصورات مخصصة بدون رمز برمجي، مما يمكّن المحللين من تحديد المخاطر وتحسين أعباء العمل. يقوم بتحديث تحليل أداء الكمبيوتر المركزي باستخدام الذكاء الاصطناعي من المستوى التالي.
IBM Z Integration for Observability
مجموعة من وكلاء ®OMEGAMON المستقلين الذين يعملون معًا لتوفير تكامل جديد للبيانات جديد وواجهات المستخدم.
تتضمن المجموعة IBM Z OMEGAMON Integration Monitor و IBM Service Management Unite و IBM Z ChatOps والمزيد.
IBM Z Backup Resiliency
أداة تتولى أتمتة التحليل والنسخ احتياطي واستعادة بيانات التطبيقات المجمعة لتعزيز مرونة العمليات وتخفيف مخاطر الأعمال. توفر مخزونًا لاستخدام البيانات والنسخ الاحتياطية، مع ميزات الأتمتة لاستعادة البيانات المجمعة بسرعة في سيناريوهات التشغيل العادية أو التعافي من الكوارث. كما أنها تنشئ تقارير توضح استخدام وعلاقات البيانات والتطبيقات المجمعة.
®IBM GDPS
مجموعة من برامج التعافي من الكوارث والمرونة لنظام IBM Z. تشرف IBM GDPS على نظام تخزين البيانات وتكوين النسخة الاحتياطية عن بُعد عبر منصات متجانسة، وتؤتمت مهام تشغيل ®IBM Parallel Sysplex وتعمل على التعافي من الأعطال من نقطة تحكم واحدة.
®IBM Operations Manager for z/VM
صُمم Operations Manager for z/VM لتحسين مراقبة وإدارة أنظمة z/VM والمستخدمين الضيوف لنظام ®Linux، وذلك من خلال أتمتة مهام الصيانة الروتينية، وإرسال تنبيهات بناءً على الحالات أو العتبات، والاستجابة التلقائية للحالات التي تتطلب تدخلاً.
يمكن لمبرمجي الأنظمة والمسؤولين أتمتة مهام الصيانة الروتينية استجابةً لتنبيهات النظام. يمكن للمستخدمين تصحيح الأخطاء بسهولة من خلال عرض وحدات التحكم الخاصة بأجهزة الخدمة والمستخدمين الضيوف لنظام Linux والتفاعل معها. يمكن للمشغلين تفسير الرسائل بشكل أفضل وتحديد الإجراءات التصحيحية.
IBM Z Monitoring Suite
مجموعة من البرامج التي توفر قابلية الملاحظة أداء البنية التحتية تاريخيًا وفي الوقت الفعلي عبر منصات مختلفة، بما في ذلك z/OS والشبكات وأنظمة التخزين الفرعية ومختلف برامج IBM الأخرى.
تحتوي IBM Z Monitoring Suite على IBM Service Management Unite و IBM Resource Measurement Facility و IBM Z ChatOps والعديد من وكلاء OMEGAMON وأكثر.
IBM Z Software Asset Management
برنامج لاكتشاف الأصول ومراقبتها وإعداد التقارير عنها للمساعدة في فهم استخدام منتجات وتطبيقات IBM Z والجهات الخارجية.
IBM z/OS Data Set Mobility Facility
حل قائم على المضيف لترحيل البيانات غير المعطلة والذي ينقل بسرعة مجموعات البيانات الهامة المخصصة على الكمبيوتر المركزي. يُبَسِّط إدارة عمليات الترحيل الكبيرة ويساعد على ضمان توافر التطبيقات عبر الإنترنت بشكل مستمر.
IBM Z Service Automation Suite
نقطة تحكم واحدة لمجموعة واسعة من وظائف إدارة الأنظمة، بما في ذلك الأتمتة وإدارة الشبكات وجدولة أحمال التشغيل.
المجموعة عبارة عن حزمة سهلة الطلب وبأسعار بسيطة وتتكون من IBM Z System Automation و ™IBM Z NetView و IBM Z Workload Scheduler و IBM Service Management Unite و IBM Z ChatOps والمزيد.
IBM Z System Automation
تطبيق يستند إلى NetView يوفر نقطة تحكم واحدة لمجموعة كاملة من وظائف إدارة النظام.
يوفر IBM Z System Automation، بفضل تكامله الوثيق مع Geographically Dispersed Parallel Sysplex (GDPS)، إمكانيات متطورة لاستعادة البيانات بعد الكوارث لأنظمة IBM Z.
IBM Service Management Unite
واجهة لوحة معلومات قابلة للتخصيص تجمع معلومات ومهام إدارة الكمبيوتر المركزي من مصادر مختلفة في بيئة واحدة.
IBM Service Management Unite هو مكون مجاني متوفر مع IBM Z Service Management Suite و IBM Z Service Automation Suite و IBM Z System Automation و ™IBM Z NetView و IBM Z Monitoring Suite.
IBM Z NetView
يوفر هذا البرنامج مجموعة واسعة من الأدوات لإدارة وصيانة الشبكات والأنظمة المعقدة ومتعددة البائعين ومتعددة المنصات من نقطة تحكم واحدة. يُعدّ مكونًا أساسيًا لكلًا من IBM Z Service Management Suite و IBM Z Service Automation Suite.
IBM Z Service Management Suite
واجهة مستخدم موحدة لمراقبة وأتمتة أحمال التشغيل الحساسة التي تعمل على منصة IBM Z.
IBM Z Service Management Suite تتضمن IBM Service Management Unite و IBM Z NetView و IBM Z System Automation و IBM Z ChatOps والعديد من وكلاء OMEGAMON.
IBM Z Workload Scheduler
حل أتمتة أحمال التشغيل يمكّن المؤسسات من أتمتة معالجة أحمال التشغيل المعقدة وتخطيطها والتحكم فيها. يدير مهام سير العمل مركزيًا عبر العديد من المنصات وتطبيقات الأعمال من نقطة تحكم واحدة.
IBM Z Open Automation Utilities
وقت التشغيل للتفاعل مع مرافق MVS وأتمتة المهام على z/OS عبر أوامر UNIX shell أو لغات البرمجة النصية الحديثة.
حسّن إدارة الأنظمة، وعمليات تقنية المعلومات، وأداء التطبيقات، والمرونة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر المركزي.
حدّث تطبيقات الكمبيوتر المركزي باستخدام ممارسات عمليات التطوير وأدوات التطوير الحديثة التي تشمل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
يُمكنك تحقيق ما يصل إلى 99.999999% من التوفر، واستعادة الأنظمة دون فقدان البيانات، والتغلب على برامج الفدية الضارة.