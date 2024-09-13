يتضمن مسار التعلّم هذا دروسًا لاكتساب المعرفة المطلوبة كمسؤول نظام الكمبيوتر المركزي. وتحتوي هذه المسارات على أكثر من 300 ساعة من التدريب العملي الذاتي مع موضوعات أساسية ومتقدمة. وتشمل المهارات إدارة نظام z/OS وCICS وDb2 وIMS والمزيد من الأنظمة. احصل على شارات Credly الرقمية المعترف بها في الصناعة لرفع مستوى مهاراتك لأصحاب العمل عندما تبدأ حياتك المهنية.