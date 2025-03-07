5 أسئلة لمساعدة الوكالات الحكومية على تطبيق الذكاء الاصطناعي

موظفة استقبال تساعد امرأة تقف عند مكتب الاستقبال

وبالاقتداء بالقطاع الخاص، بدأت الحكومة الفيدرالية في تبنّي القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي (AI). حتى ديسمبر 2023، أفاد مكتب المساءلة الحكومية (GAO) بوجود ما يقرب من 1,200 حالة استخدام حالية ومخطط لها للذكاء الاصطناعي عبر 20 وكالة فيدرالية.وقد استقطب مجتمع الممارسات المعني بالذكاء الاصطناعي (AI Intelligence Community of Practice) التابع لمكتب الإدارة والميزانية بالفعل 12,000 عضو من أكثر من 100 وكالة حكومية فيدرالية وولائية ومحلية.

ومع ترسّخ استخدام الذكاء الاصطناعي، تواصل IBM الاستفادة من خبرتها العميقة مع الحكومة الفيدرالية من خلال مساعدة الوكالات على فهم كيفية تطبيق هذه التقنية الجديدة. وتستند جهودنا في مجال الذكاء الاصطناعي أساسًا إلى شراكتنا مع Amazon Web Services (AWS)، ما يمكّننا من تقديم حلول ابتكارية في الذكاء الاصطناعي مبنية على مجموعة تقنيات AWS.

وتساعد IBM وAWS معًا الوكالات الفيدرالية على التعامل مع تعقيدات تنفيذ الذكاء الاصطناعي وتحديد مجالات الفرص، بدءًا من إثباتات المفهوم (POCs) وصولًا إلى الأنظمة التشغيلية الكاملة، مع الإسهام في ضمان الامتثال لمتطلبات الأمن وإدارة البيانات الصارمة.

يمكن أن توجِّه 5 أسئلة رئيسية الوكالات الفيدرالية أثناء تطبيقها للذكاء الاصطناعي:

1: كيف يجب أن تبدأ الحكومة في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي؟

كثير من الوكالات الحكومية تتبنّى، وبشكل مبرَّر، نهجًا حذرًا في تطبيق الذكاء الاصطناعي. فتنفيذ التقنيات الجديدة لا يخلو من المخاطر، والذكاء الاصطناعي أداة بالغة القوة تتطلب ضوابط واضحة تحكم استخدامها.

نقطة انطلاق مناسبة هي العمليات في الأنظمة الخلفية التي تركز على تجميع المعلومات بهدف تسريع عمليات اتخاذ القرار. وكخطوة أولى، نوجّه الوكالات إلى البحث عن مهام سير العمل التي لديها أكبر تراكم داخل المؤسسة. ما العقبة الأكبر التي تعطل الأعمال بالغة الأهمية للمهام؟ غالبًا ما يكون هذا المجال أفضل مكان للبدء في توظيف الذكاء الاصطناعي.

ومن هذه النقطة، نحدّد عملية الأعمال الأساسية ونطوّر حلًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي يمكنه تبسيط سير العمل بشكل جذري.

2: ما حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي تقدم أكبر قيمة للوكالات؟

وخلال الفترة القصيرة التي بدأت فيها الوكالات الحكومية استكشاف الذكاء الاصطناعي، ظهرت بالفعل حالات استخدام واضحة المعالم. إذا كنت وكالة تسعى إلى تبسيط عملياتها، فإليك 4 حالات استخدام قوية للذكاء الاصطناعي ينبغي أخذها في الاعتبار: 

  • تقديم محتوى مخصص: تغمر الوكالات الفيدرالية كميات ضخمة من المحتوى الذي يوجّه تنفيذ مهامها، مثل اللوائح، وإرشادات السياسات، والأوامر التنفيذية، وغيرها من مصادر البيانات. ويساعد الذكاء الاصطناعي المستفيدين والموظفين على تصفّح هذا المحتوى، والإجابة عن الاستفسارات، وتلخيص النصوص المعقدة، ودمج البيانات الواردة من مصادر متعددة. كما يستطيع الوصول سريعًا إلى عدة قواعد بيانات لتقديم محتوى مخصص ملائم لاحتياجات كل مستخدم.

  • اكتشاف الحالات الشاذة: تستخدم الوكالات الذكاء الاصطناعي لرصد الأنشطة غير الاعتيادية، بما في ذلك الاحتيال، والهدر، والإساءة، والمدفوعات غير السليمة، وحوادث اختراق الأمن الإلكتروني. ويساعد الذكاء الاصطناعي الموظفين على جمع الأدلة ومراجعتها بسرعة أكبر، مما يتيح اتخاذ إجراءات أسرع.

  • معالجة اللغة الطبيعية (NLP): تتعامل الجهات مع بيانات منظمة وشبه منظمة وبيانات غير منظمة. وتساعد قدرات معالجة اللغة الطبيعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تنظيم هذه البيانات وتلخيصها ومعالجتها انطلاقًا من مصادر متعددة، مما يحقق كفاءة كبيرة في أنشطة مثل معالجة طلبات الحصول على المزايا، كما يمكّن من تقديم دعم متعدد اللغات لفئات ومجتمعات متنوعة.

  • الصيانة الوقائية: يتيح الذكاء الاصطناعي للوكالات تحليل سلاسل التوريد لرصد الاضطرابات والأعطال المحتملة، من خلال المراقبة الاستباقية لاحتياجات الصيانة في الآلات والبنية التحتية وأساطيل المركبات.

3: كيف يمكن للوكالات التوسع إلى ما هو أبعد من البرامج التجريبية؟

والانفتاح على تنفيذ إثباتات المفهوم (POCs) وتجربة تقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة بداية جيدة، لكن كثيرًا من الوكالات تعلق في هذه المرحلة عندما تتعثر جهودها. وقد يؤثر ذلك سلبًا في الموظفين الذين بدأوا يدركون بالفعل إمكانات هذه التقنيات في مهامهم اليومية.

تساعد IBM الوكالات على تجاوز المراحل التجريبية من خلال إعداد خرائط طريق شاملة. تراعي هذه الخرائط حزمة التقنيات المطلوبة، بما في ذلك البنية التحتية وبرمجيات الطرف الثالث، إضافة إلى تقديرات التكاليف وإرشادات التوريد اللازمة للنشر على نطاق واسع.

نعمل مع الوكالات على تحديد نموذج التشغيل النهائي، بما يشمل المسؤوليات التشغيلية، ودعم نماذج الذكاء الاصطناعي، والمراقبة والصيانة المستمرة، والاستراتيجيات المخصصة لمعالجة انحراف النماذج.

4: كيف يمكن للوكالات المساعدة في ضمان أمن البيانات في تطبيق الذكاء الاصطناعي؟

يمثّل الأمان أولوية قصوى للوكالات الحكومية. ولحسن الحظ، تدمج AWS ضوابط أمان ضمن منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. فعلى سبيل المثال، لا تستخدم Bedrock، المخصّصة لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بيانات العملاء في تدريب نماذجها.

وبدلًا من ذلك، تحتفظ كل وكالة بسيطرة آمنة على بياناتها ونماذجها الخاصة، وتستخدم بياناتها هي في تدريب هذه النماذج. يتيح لنا استخدام موارد AWS تقليل مخاطر أمن البيانات، مع تمكين الوكالات من تلبية متطلبات الامتثال بكفاءة.

تستفيد شراكة IBM مع AWS من مزايا الامتثال والأمان في AWS GovCloud المتوافقة مع FedRAMP، والتي توفر اعتماد JAB P-ATO وسلطات تشغيل متعددة للوكالات (A-ATO) لمستويات الأثر العالي. كما ندعم متطلبات أشد صرامة فيما يخص توطين البيانات داخل بيئة GovCloud.

ويعد الحفاظ على جودة البيانات أمرًا حاسمًا لضمان تطبيقات آمنة للذكاء الاصطناعي. يستخدم IBM InfoSphere Information Server for Data Quality قدرات معالجة اللغة الطبيعية للمساعدة في تنقية البيانات وتصنيفها، خصوصًا داخل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات في الوكالات.

5: ما هي أدوات وشراكات الذكاء الاصطناعي التي توفر أكبر قيمة؟

الوكالات التي تتعاون مع IBM تحصل على إمكانية الاستفادة من ثلاث حزم تقنية للذكاء الاصطناعي التوليدي على AWS، تُلبّي مستويات مختلفة من الجاهزية:

  • البنية التحتية لتدريب نماذج الأساس وتنفيذ الاستدلال: توفّر AWS البنية التحتية والأدوات اللازمة لبناء نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) ونماذج الأساس الأخرى (FMs) وتدريبها ونشرها بكفاءة وبتكلفة مجدية. ويشمل ذلك وحدات معالجة الرسوميات (GPUs)، وAWS Trainium، وAWS Inferentia، وAmazon SageMaker.

  • أدوات لبناء وتوسيع النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وغيرها من نماذج الأساس (FMs): تسهِّل Amazon Bedrock بناء وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام هذه النماذج. كما وضعت IBM نماذج ®Granite بشكل استراتيجي على Amazon Bedrock وAmazon SageMaker، مما يوسِّع من إتاحة هذه النماذج وقيمة استخدامها للمؤسسات.

  • التطبيقات التي تستخدم النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وغيرها من نماذج الأساس (FMs): تقدّم AWS تطبيقات مدعومة بهذه النماذج، بما في ذلك Amazon Q for Business وAmazon Q for Developers وAmazon Q in QuickSight وAmazon Q in Connect.

كما تقدّم IBM منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات IBM® watsonx، التي تستخدم عقدة GP2 من AWS لأغراض المعالجة يمكن توفير منصّة watsonx لدينا كحل مُدار بالكامل على AWS، وهي تتضمن المكوّنات التالية:

  • IBM® watsonx.ai: يتيح استوديو الذكاء الاصطناعي لدينا للعملاء تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية والتحقق من صحتها وضبطها ونشرها.

  • IBM® watsonx.data: أداتنا لتوسيع نطاق تحليلات البيانات وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي لجميع البيانات.

  • IBM® watsonx.governance: أداتنا التي تساعد في ضمان أن تكون أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي مسؤولة وواضحة وقابلة للتفسير خدمة IBM watsonx.governance as a Service متاحة على AWS، كما تتكامل مع Amazon SageMaker لتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي، والتخفيف من التحيّز، والامتثال.

ومن مزايا التعاون الوثيق بين IBM وAWS أن watsonx تتيح الوكالات دمج مصادر بيانات متعدّدة، بما في ذلك IBM® Db2 وAWS S3 وقواعد بيانات Aurora. يمنح الوصول إلى البيانات من مصادر مختلفة الوكالات رؤى أسرع، من دون تكاليف أو تعقيدات إضافية.

تُقدَّم IBM Db2 أيضًا كخدمة مُدارة عبر AWS. ومع الاستفادة من وحدات معالجة الرسوميات Nvidia من AWS لحالات الحوسبة المعجَّلة، يمكن للوكالات استخدام Db2 لتدريب نماذجها اللغوية الكبيرة (LLMs) الخاصة ونشرها.

اطّلع على وجهة نظر IBM: خمسة مجالات رئيسية تمكِّن الحكومات من نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي بمسؤولية - مدوّنة IBM

IBM و AWS: استمرار التعاون لتطوير حلول ذكاء اصطناعي أفضل للحكومات 

تتمتّع IBM Consulting بتاريخ طويل في خدمة الوكالات الحكومية، وقد حصلت على اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي من AWS AWS Generative AI Competency، مما يعزّز خبرتنا الفدرالية بشكل أكبر. ومن خلال الشراكة مع AWS، نطوِّر حلولًا مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات الحكومية الشائعة، بما يساعد الوكالات على تنفيذ مهامها بأمان وكفاءة. وتتيح هذه الحلول الاستباقية تقديم خدمات أسرع وأفضل للمستفيدين، مع تعزيز جاهزية الوكالات للمستقبل.

