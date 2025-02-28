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Case Studies
Lidingö stad
تواجه بلدية Lidingö stad—وهي بلدية تقع في مقاطعة ستوكهولم بالسويد — نفس التحديات التي تواجه معظم البلديات الأخرى في السويد لضمان الامتثال لقانون حرية الصحافة. مبدأ وصول الجمهور إلى الوثائق الرسمية هو مبدأ أساسي في دستور السويد. وهذا يعني، من بين أمور أخرى، أن الأنشطة البلديات ينبغي أن تنفذ بشكل علني قدر الإمكان تحت رقابة الجمهور ووسائل الإعلام. تعتبر عملية التعامل مع طلبات الحصول على الوثائق العامة مهمة تستغرق وقتًا طويلاً ويجب إدارتها على الفور وفقًا للمادة 16 من الفصل 2 من قانون حرية الصحافة. لذلك قامت بعض البلديات بتخصيص موارد مخصصة فقط للتعامل مع هذه المهمة، أو أن هذه الموارد (مثل الإداريين) تتواجد ضمن العمليات التي تضاف إلى العمل القائم الذي لا يمكن القيام به عند تلقي الطلبات. ويمكن استخدام هذه الموارد، من منظور اجتماعي - اقتصادي، في بذل المزيد من الجهود لخلق القيمة
يستلزم كل طلب فردي من الموظف المسؤول إجراء تقييم للسرية، ومراجعة جميع المستندات المطلوبة وتحديد ما يجب حذفه. يتضمن ذلك تنقيح معلومات التعريف الشخصية (PII) والمواد السرية الأخرى يدويًا. وهذه العملية ضرورية للحفاظ على الشفافية والديمقراطية.
من التحديات في الحفاظ على شرط السرعة هو أن العديد من الوثائق المطلوبة قد تتكون أحيانًا من عدة مئات من الصفحات، مما يجعل مهمة مراجعة وتحديد المعلومات السرية أمرًا صعبًا. لذلك، غالبًا ما يتطلب الأمر من الموظفين العمل معًا لضمان تنفيذ كل شيء بشكل صحيح.
قررت Lidingö stad كجزء من مشروع "الحق في الوصول" الدخول في شراكة مع شركة IBM و ATEA لاستكشاف طرق مبتكرة لتبسيط عمليات التقييم بكفاءة وفعالية. وقد شرعوا معًا في رحلة تحويلية للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI).
استخدمت Lidingö stad تقنيات IBM watsonx.ai ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) للكشف عن العناصر الحساسة المحتملة والإبلاغ عنها تلقائيًا عبر كميات هائلة من الوثائق. من خلال تنفيذ قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي جنبًا إلى جنب مع الأدوات الحالية، هدفت المبادرة إلى تقليل فترات المعالجة بشكل كبير، وتعزيز الدقة، والحفاظ على الالتزام التنظيمي. يتماشى هذا التكامل التكنولوجي بسلاسة مع المشهد التشغيلي لبلدية Lidingö stad.
نظرا للحاجة إلى إشراف دقيق، ظل موظفو Lidingö stad مشاركين أساسيين في العملية من خلال نهج تعاوني يسمى دور العامل البشري في العملية (HITL). تدمج HITL الإدخالات البشرية في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي واستخدامها، مما يسمح للموظفين بالتحقق من اقتراحات الذكاء الاصطناعي الآلية وتعديل المخرجات حسب الضرورة.
خلال فترة تطوير مدتها 5 أسابيع، أجرت شركة IBM تكرارات أسبوعية لتحسين وتكييف عمليات التسليم الوظيفية لتلبية الاحتياجات الفريدة لبلدية Lidingö stad. أنتج هذا التعاون منتجًا مبتكرًا كالحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) مدعومًا بتقنيات watsonx NLP والذكاء الاصطناعي التوليدي، مما أدى إلى أتمتة تحديد المعلومات المحددة للهوية الشخصية (PII) وإزالتها. وكانت النتيجة بمثابة تغيير جذري.
تمكنت Lidingö stad من معالجة العقبات الأساسية الكامنة في ممارسات إخفاء البيانات التقليدية بشكل فعال. ما كان في السابق عملية يدوية تحولت إلى سير عمل آلي بمساعدة الذكاء الاصطناعي يدعم الامتثال لقانون حرية الصحافة.
كما أن الانتقال من الممارسات التناظرية البحتة إلى العمليات شبه الآلية قد سهّل مزيدًا من الاتساق وعزز الاستجابة المؤسسية. ستستمر شركة IBM في تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي في Lidingö stad، مما يضمن استمرار تحديثها، بينما ستوفر ATEA البنية التحتية اللازمة والخبرة المحلية لدمج التطورات المستقبلية بسلاسة. في الربع الرابع، سيشارك المتعاونون في إنشاء مشروع تجريبي يستخدم الذكاء الاصطناعي لرقمنة البيانات وتحديدها وجمعها من مصادر متباينة.
سيساعد كل من IBM و ATEA في توسيع نطاق الحل الحالي عبر البلديات الأخرى. وسيضمنان معًا استمرار البلدية في التطور ومواجهة التحديات الجديدة، مما يخلق حلاً مستدامًا وفعالاً لإدارة الوثائق العامة وإخفاء البيانات.
تنظر Lidingö stad إلى هذه المبادرة كجزء من رؤية أوسع لمعالجة المستندات، بما يتماشى مع التعاون المستمر مع البلديات الأخرى ضمن مشروع ممول من Vinnova. يهدف هذا المسعى الأكبر إلى إنشاء إطار عمل شامل لتحديث إدارة الوثائق العامة في جميع أنحاء السويد، مع إخفاء معلومات تحديد الهوية الشخصية كحجر الزاوية.
Lidingö stad (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) هي بلدية تقع في مقاطعة ستوكهولم بالسويد، وهي مسؤولة عن الإشراف على الخدمات المحلية مثل المدارس وخدمات الطوارئ والمبادرات البيئية.
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