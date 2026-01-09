الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

السيطرة على المستقبل: كيف توفِّر IBM Digital Intelligence Suite للدفاع ميزة القرار

تمنح IBM® Digital Intelligence Suite عملاء الدفاع والحكومة ميزة حاسمة، من خلال تقديم رؤى سريعة، ومعلومات قابلة للتنفيذ، وأفضلية في اتخاذ القرار عبر واجهة مستخدم قائمة على اللغة الطبيعية.

رسم توضيحي رقمي لبنية عمود مبنى حكومي مع نقاط ومخطط تصميم حوله.

يواجه قادة الدفاع عصرًا شديد التعقيد: عمليات متعددة المجالات، والتهديدات الإلكترونية، وتدفق هائل للمعلومات الاستخباراتية، بالإضافة إلى تسارع مستمر في تحديات الأمن العالمي. دورات اتخاذ القرار التي كانت تستغرق أيامًا في الماضي باتت بحاجة إلى التنفيذ في دقائق. لا تستطيع الأنظمة التقليدية مواكبة حجم وسرعة وتنوُّع البيانات المتدفقة إلى مراكز القيادة.

لمواجهة هذه التحديات، تعزز IBM قدرات الذكاء الاصطناعي المخصصة للدفاع من خلال IBM® Digital Intelligence Suite for Defense. هذه الأداة هي أصل من IBM Consulting مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي من الجيل التالي، ومصممة حول وكلاء ذوي هدف محدد. تمنح هذه الأداة عملاء القطاع الدفاعي والحكومي ميزة حاسمة، من خلال توفير رؤى سريعة، ومعلومات قابلة للتنفيذ، وأفضلية في اتخاذ القرار عبر واجهة مستخدم قائمة على اللغة الطبيعية.

خمس ميزات تجعل IBM Digital Intelligence Suite for Defense فريدة

1. بنية قابلة للتوسع وجاهزة للنشر

تم بناء IBM® Digital Intelligence Suite (IDIS) على إطار عمل مفتوح قائم على واجهات برمجة التطبيقات، يمكن تشغيله على أي منصة سحابية مثل IBM Cloud أو AWS أو Azure أو Google Cloud. يمكن أيضًا نشره محليًا وعلى الحافة كتطبيق معبأ بالحاويات باستخدام Red Hat OpenShift أو Kubernetes. توفِّر هذه المرونة الامتثال لمتطلبات الأمن الصارمة وسيادة البيانات في بيئات الدفاع.

نظرة عامة على IDIS، توضِّح كيفية إدارته وبنائه

2. هندسة المطالبات المتقدمة وتوليد المحتوى المعزز بالاسترجاع (RAG)

مدعومًا بمنصة IBM® watsonx، يجمع IDIS بين تقنيات المطالبات المتقدمة واسترجاع البيانات في الوقت شبه الفعلي لإنتاج مخرجات توليدية دقيقة وغنية بالسياق. تساعد منهجية "هندسة السياق" المملوكة لها على ضمان أن يكون كل جواب مستندًا إلى أكثر المعلومات صلة.

3. محرك نماذج متعدد اللغات قائم على الذكاء الاصطناعي أولًا

يندمج IBM® Digital Intelligence Suite بسلاسة مع أي من النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) أو الصغيرة (SLM) الرائدة -مثل IBM® Granite وLlama وGPT-OSS وClaude Sonnet وغيرها- من خلال تصميمه القائم على الوحدات وواجهة برمجة التطبيقات أولًا. بالإضافة إلى ذلك، يضيف مستويات متقدمة من التنسيق والاستخبارات فوق IBM Defense Model، الذي تم تطويره بالشراكة مع Janes، موفِّرًا قوة تحليلية لا مثيل لها.

4. القدرات الأساسية لـ IBM Digital Intelligence Suite for Defense

معًا، تحوِّل هذه القدرات مصادر البيانات المتنوعة إلى رؤًى قابلة للتنفيذ تتحسن باستمرار:

  • واجهة مستخدم متعددة اللغات وتفاعلية: الاستعلام والحصول على الإجابات بعدة لغات فورًا.
  • إدارة مجموعة البيانات الديناميكية: تحميل المستندات، وإنشاء قاعدة معرفة مخصصة لحالة استخدام معينة، والسماح للنظام بتحليلها عند الطلب، ما يؤدي إلى استخلاص "تحليل الضربة الدقيقة".
  • قاعدة معرفة OSINT: تستخدم الذكاء مفتوح المصدر لتعزيز كل إجابة.
  • اقتراحات استعلامات قائمة على السياق: توجِّه المطالبات الذكية المستخدمين نحو رؤى أعمق.
  • حلقة تعليقات مستمرة: تتعلم من مدخلات المستخدم لتحسين الصلة والدقة مع الوقت.
  • بنية محوِّل المكونات الإضافية: تُتيح تكامل الأدوات والتطبيقات ومصادر البيانات الجديدة بسهولة.

5. وكلاء ذوو أهداف مخصصة للمهام الحيوية

تم ضبط وكلاء IDIS بعناية لتغطية مجموعة واسعة من السيناريوهات الدفاعية، بما في ذلك:

  • التحليل متعدد المجالات
  • التخطيط التشغيلي المشترك
  • تقييم التهديدات الإلكترونية
  • تقييم جاهزية المواد والخدمات اللوجستية
  • تعريف مسارات العمل (COA)
  • تخطيط الحملات

إطار عمل موثوق به ومُدار

مع تقدُّم الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة، يظل IDIS في الصدارة من خلال دمج أحدث النماذج اللغوية الكبيرة والمتخصصة باستمرار، لضمان ألا تتخلف الحلول عن القدرات الناشئة.

يتم إجراء كل تجربة ونموذج أولي وعملية نشر في بيئة خاضعة لحوكمة صارمة تتضمن عنصر "الإنسان في الحلقة" لكل القرارات الحرجة للمهام، لتوفير الموثوقية والمساءلة والامتثال الضروري لعمليات الدفاع.

ميزة استراتيجية لقادة الدفاع

يحوِّل IDIS البيانات غير المنسقة إلى رؤى قابلة للتنفيذ، ما يمكِّن القادة وصنّاع السياسات من التحرك بسرعة وذكاء وثقة أكبر في ظل المشهد الأمني المعقد اليوم.

من خلال الشراكة مع IBM Consulting والاستفادة من إطار عمل التفكير التصميمي المثبت IBM Garage، يمكن للعملاء تجربة النماذج الأولية، وتنفيذ الحلول، وتحسينها باستمرار بسرعة. تساعد هذه الاستراتيجية على تحقيق أفضلية في اتخاذ القرار مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والتميز التشغيلي.

يتم تنفيذ كل عملية نشر في بيئة آمنة ومحكومة، تضمن الامتثال والمساءلة والموثوقية للقرارات الحيوية للمهام. تفضَّل بزيارة IBM Consulting للاطِّلاع على كيفية تحقيق أفضلية في اتخاذ القرار بمساعدة IDIS.

Cristina Caballé Fuguet

Vice President and Global Government Industry Leader at IBM Consulting