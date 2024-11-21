المعهد الوطني للتأمين ضد حوادث مكان العمل (INAIL) هو مؤسسة حكومية إيطالية مسؤولة عن إدارة التأمين الإلزامي ضد إصابات العمل والأمراض المهنية. ويتمثل الدور الرئيسي للمعهد في حماية العمال من خلال تقديم خدمات الوقاية والمساعدة في مجال الرعاية الصحية والتعويضات ودعم إعادة الإدماج لمن يتعرضون لإصابات أو يصابون بأمراض تتعلق بأنشطة عملهم.
في عام 2024، واجه المعهد الوطني للتأمين ضد حوادث مكان العمل (INAIL) تحديًا كبيرًا في تنفيذ برنامج التمويل ” Bandi ISI“. شهدت النسخة الجديدة، التي نُشرت في ديسمبر 2023، زيادة بنسبة 65% في الميزانية - من 300 مليون يورو إلى 500 مليون يورو. وقد أدت هذه الزيادة إلى زيادة الطلبات المقدمة من الشركات بنسبة 50%، ما وضع ضغطًا كبيرًا على النظام الإداري.
ولضمان الإدارة المستدامة للمبادرة الجديدة، قررت المؤسسة دعم مركز الاتصالات والمكاتب بمساعد افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدة الشركات على عمليات التقديم والقبول. سيكون هذا الدعم متاحًا مباشرةً من خلال تطبيق الويب المستخدم للوصول إلى الإجراء، ما يقلل من الحاجة إلى تقديم تذاكر السفر أو الاتصال بهياكل الدعم التشغيلي.
تعاون المعهد الوطني للتأمين ضد حوادث مكان العمل (INAIL) مع ®IBM Consulting وIBM® Client Engineering لمساعدة مركز الاتصالات والمكاتب في التغلب على التأخيرات المحتملة وإدارة الزيادة المتوقعة في الطلبات. طرح الفريق مشروعًا تجريبيًا وأنشأ مساعدًا افتراضيًا قادرًا على الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بعملية تقديم طلبات التمويل.
لقد أصبح بإمكانهم الآن الاستعانة بالمساعد للحصول على معلومات حول الاتصال ومتطلبات الأهلية والإجراءات التشغيلية. كما يمكنهم توحيد الردود التي يقدمها مركز اتصالات المعهد الوطني للتأمين ضد حوادث مكان العمل (INAIL)، حيث يتعامل الموظفون مع استفسارات أكثر تحديدًا.
استمر المشروع التجريبي لمدة شهرين مع أشخاص من كل من المعهد الوطني للتأمين ضد حوادث مكان العمل (INAIL) وIBM، باستخدام بيانات غير منظمة مثل الكتيبات الإرشادية والأسئلة الشائعة والتذاكر أو الطلبات السابقة والوثائق الرسمية. وتضمن الحل ™IBM watsonx Assistant المدعوم بالذكاء الاصطناعي الحواري، والذي كان قادرًا على فهم مختلف الأسئلة ومعالجتها، سواء أكانت عامة أم محددة، من خلال الاستفادة من ميزات متعددة والعمل كمنسق بين منصة IBM Watson® Discovery واستوديو ™IBM watsonx.ai .
تم استخدام IBM Watson Discovery كمجمع للوثائق ومحرك معرفي متاح للتطبيق الكلي. وبفضل وظيفة الفهرسة التي يوفرها Watson Discovery، تمكّن النظام من تحديد أجزاء من النص يمكن العثور على إجابات فيها ثم إدارتها من خلال watsonx Assistant وwatsonx.ai. وأخيرًا، تم استخدام نموذج Mistral LLM للذكاء الاصطناعي التوليدي (mixtral8-7B) على watsonx.ai للتفاعل مع المحادثة وإنشاء نصوص إجابات تستند إلى الأدلة والوثائق التي تحتوي على المحتوى الصحيح والملائم.
بصفة عامة، يأمل المعهد الوطني للتأمين ضد حوادث مكان العمل (INAIL) أن يتمكن المساعد الافتراضي من تزويد الشركات بالتوجيه في الوقت المناسب خلال مرحلة تقديم طلبات التمويل، ما يخفف الضغط على مركز الاتصالات ويسمح للموظفين بالتركيز على الموضوعات الأكثر تعقيدًا.
تتمثّل الميزة المهمة لنظام إدارة طلبات التمويل في زيادة الكفاءة وتقليل التحديات التي تواجه من يستكملون متطلبات الاتصال وتعزيز العملية الشاملة وتجربة المستخدم.
تشمل المزايا الرئيسية التي تم تحقيقها ما يلي:
بعد نجاح المشروع التجريبي، قرر المعهد الوطني للتأمين ضد حوادث مكان العمل (INAIL) توسيع نطاق المساعد الافتراضي ليشمل أنواعًا أخرى من الطلبات والمجالات، بما في ذلك الجوانب الفنية المتعلقة بالمشاريع المؤهلة. إلى جانب تحسين إدارة طلبات التمويل، يصمم المعهد الوطني للتأمين ضد حوادث مكان العمل (INAIL) الآن قاعدة معرفية يمكن استخدامها لإنشاء أنظمة تحقق مؤتمتة خلال مراحل مراجعة الطلبات المعتمدة.
لقد أتاح تطبيق الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي للمعهد الوطني للتأمين ضد حوادث مكان العمل (INAIL) إمكانية إدارة الزيادة في طلبات التمويل بنجاح، ما يضمن معالجة الاستفسارات بشكل أكثر فعالية واتساقًا، مع تحسن كبير في الإنتاجية وجودة الخدمة.
المعهد الوطني للتأمين ضد حوادث مكان العمل (INAIL) هو المعهد الوطني الإيطالي للتأمين ضد الحوادث في مكان العمل. وهو مؤسسة حكومية غير ربحية تحمي العمال من الإصابات الجسدية والأمراض المهنية. يهدف المعهد الوطني للتأمين ضد حوادث مكان العمل (INAIL) إلى الحد من الإصابات وحماية العمال الذين يؤدون أعمالاً خطرة وتسهيل عودة الأشخاص المصابين في مكان العمل إلى العمل.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2024. IBM وشعار IBM وIBM Watson وIBM Consulting وwatsonx.ai وWatson Assistant هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة IBM Corp.، في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى. يصبح هذا المستند ساريًا بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت. لا تتوفر بعض العروض في بعض الدول التي تعمل فيها IBM.
يتم تقديم أمثلة العملاء كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي ربما حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.