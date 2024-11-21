المعهد الوطني للتأمين ضد حوادث مكان العمل (INAIL) هو مؤسسة حكومية إيطالية مسؤولة عن إدارة التأمين الإلزامي ضد إصابات العمل والأمراض المهنية. ويتمثل الدور الرئيسي للمعهد في حماية العمال من خلال تقديم خدمات الوقاية والمساعدة في مجال الرعاية الصحية والتعويضات ودعم إعادة الإدماج لمن يتعرضون لإصابات أو يصابون بأمراض تتعلق بأنشطة عملهم.

في عام 2024، واجه المعهد الوطني للتأمين ضد حوادث مكان العمل (INAIL) تحديًا كبيرًا في تنفيذ برنامج التمويل ” Bandi ISI“. شهدت النسخة الجديدة، التي نُشرت في ديسمبر 2023، زيادة بنسبة 65% في الميزانية - من 300 مليون يورو إلى 500 مليون يورو. وقد أدت هذه الزيادة إلى زيادة الطلبات المقدمة من الشركات بنسبة 50%، ما وضع ضغطًا كبيرًا على النظام الإداري.

ولضمان الإدارة المستدامة للمبادرة الجديدة، قررت المؤسسة دعم مركز الاتصالات والمكاتب بمساعد افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدة الشركات على عمليات التقديم والقبول. سيكون هذا الدعم متاحًا مباشرةً من خلال تطبيق الويب المستخدم للوصول إلى الإجراء، ما يقلل من الحاجة إلى تقديم تذاكر السفر أو الاتصال بهياكل الدعم التشغيلي.