أصبحت IBM® Accelalpha الآن جزءًا من IBM Consulting، وهي جهة رائدة وموثوق بها في تحويل سلاسل التوريد باستخدام Oracle Cloud. من الخدمات اللوجستية والامتثال التجاري إلى إدارة المستودعات وسلاسل التوريد المتصلة، نساعد العملاء على إزالة العوائق، وتسريع التسليم، وترسيخ المرونة.

إلى جانب خبرتنا في سلاسل التوريد، تواصل IBM Accelalpha تقديم تنفيذات Oracle Cloud متعددة المحاور تشمل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة الأداء المؤسسي (EPM) وتجربة العملاء (CX) وإدارة رأس المال البشري (HCM)، بدءًا من وضع الاستراتيجية والتصميم وصولًا إلى النشر والدعم، ضمن قدرات معزّزة تحت مظلة IBM Consulting. بالتعاون مع IBM وOracle، نجمع بين الخبرة المتخصصة في تطبيقات Oracle Cloud والنطاق العالمي والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم أعمال أكثر ذكاءً وسرعةً ومرونةً.