تنفيذ حلول Oracle Cloud ودمجها وإدارتها
أصبحت IBM® Accelalpha الآن جزءًا من IBM Consulting، وهي جهة رائدة وموثوق بها في تحويل سلاسل التوريد باستخدام Oracle Cloud. من الخدمات اللوجستية والامتثال التجاري إلى إدارة المستودعات وسلاسل التوريد المتصلة، نساعد العملاء على إزالة العوائق، وتسريع التسليم، وترسيخ المرونة.
إلى جانب خبرتنا في سلاسل التوريد، تواصل IBM Accelalpha تقديم تنفيذات Oracle Cloud متعددة المحاور تشمل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة الأداء المؤسسي (EPM) وتجربة العملاء (CX) وإدارة رأس المال البشري (HCM)، بدءًا من وضع الاستراتيجية والتصميم وصولًا إلى النشر والدعم، ضمن قدرات معزّزة تحت مظلة IBM Consulting. بالتعاون مع IBM وOracle، نجمع بين الخبرة المتخصصة في تطبيقات Oracle Cloud والنطاق العالمي والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم أعمال أكثر ذكاءً وسرعةً ومرونةً.
مجموعة قائمة على السحابة تُبسّط العمليات المالية والمشتريات وإدارة المشاريع، بما يدعم اتخاذ قرارات أعمال أكثر ذكاءً.
مجموعة قائمة على السحابة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تُدير دورة حياة الموظف بأكملها من التوظيف وحتى التقاعد.
مجموعة أدوات لإدارة الأداء تدعم التخطيط، وإعداد الميزانيات، والتنبؤ، وإعداد التقارير لمواءمة الاستراتيجية مع التنفيذ.
منصة متكاملة تربط بين التخطيط، والمشتريات، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والصيانة لتعزيز المرونة والقدرة على التكيف.
مجموعة حلول تجربة العملاء التي توحِّد التسويق والمبيعات والخدمة والتجارة لتقديم رحلات مخصصة وشاملة من البداية إلى النهاية.
منذ الانضمام إلى IBM، أتحنا فرصًا أوسع للتعلّم، وحصلنا على دعم مُخصّص للمنتجات، وحققنا مواءمة أوثق بين فرق التطوير والمبيعات والتسليم.
تساعد هذه المزايا، إلى جانب الشراكة الممتدة لعقود بين IBM وOracle، المؤسسات على ترسيخ المرونة والسرعة والشفافية، وهي ركائز أساسية لتحول مستدام ونجاح طويل الأمد.
نحقق خفضًا ملموسًا وقابلًا للقياس في التكاليف عبر أتمتة مهام سير العمل الأساسية وتحسين عمليات تنفيذ Oracle Cloud.يفيد العملاء بانخفاض تكاليف تكنولوجيا المعلومات وتحقيق وفورات إضافية وتقليل الأعباء اليدوية بفضل تطبيقات مثل Oracle Cloud ERP وEPM وحلول سلسلة التوريد.
نمكِّن العملاء من تقديم خدمة عملاء أسرع وأكثر اتساقًا من خلال استخدام Oracle CX. من بوابات الخدمة الذاتية إلى خدمات الدعم الميداني، يعمل العملاء على تحويل مهام سير عمل الدعم ورفع مستوى رضا العملاء عبر جميع القنوات.
نبسّط العمليات عبر Oracle Cloud، من الشؤون المالية إلى الخدمات اللوجستية. يتغلّب عملاؤنا على العوائق من خلال الأتمتة ومهام سير العمل القائمة على الأدوار. نقدِّم تحولًا رقميًا شاملًا من خلال تطبيقات Oracle Cloud.
شهد عملاؤنا تحسينات ملحوظة في عملياتهم المالية مثل دورة الطلب حتى التحصيل (order-to-cash). وتشمل هذه التحسينات خفضًا ملحوظًا في التخطيط المالي والإغلاق المالي باستخدام Oracle EPM.
نساعد قادة الخدمات اللوجستية والتصنيع على تبسيط التخطيط والامتثال التجاري وعمليات التنفيذ باستخدام Oracle Supply Chain Management (SCM)، وGlobal Trade Management (GTM)، وOracle Transportation Management (OTM)، وOracle Warehouse Management System (WMS). تُسهم حلول Oracle الشاملة لدينا في تسريع التسليم، ورفع رضا العملاء، وإتاحة تنسيق فوري عبر شبكات الإمداد العالمية.
نقدِّم خبرة متعمقة في Oracle Cloud لكل قطاع، مع تصميم حلول مخصصة تعالج التحديات الخاصة بكل صناعة - من تقلبات سلاسل التوريد إلى المتطلبات التنظيمية وتوقعات العملاء.
نعمل على تحويل عمليات التصنيع باستخدام Oracle Cloud Manufacturing وWarehouse Management System (WMS) وإنترنت الأشياء. يستفيد العملاء من تتبُّع المخزون في الوقت الفعلي، وأتمتة مهام سير العمل في المستودعات وعمليات الإنتاج، وإمكانية التتبُّع العالمية - ما يؤدي إلى تسريع تنفيذ الطلبات، وتقليل الهدر، وتعزيز الرقابة التنظيمية.
نساعد شركات التقنية المتقدمة على التكيّف مع دورات المنتجات السريعة واضطرابات سلسلة التوريد. ننفّذ Oracle Cloud SCM وConfigure Price Quote (CPQ) وGTM وOTM، بالاستعانة بمجموعة أدوات iAccel، بما يضمن عمليات تسليم سريعة ومتوافقة وإعدادات قابلة للتوسّع. يحقّق العملاء سلاسل توريد أكثر مرونة، وعمليات إطلاق أسرع، وإجراءات تجارية أكثر سلاسة.
في قطاع الخدمات المالية، ننشر Oracle ERP وخدمة Account Reconciliation Cloud Service (ARCS) وحلول EPM لأتمتة التقارير التنظيمية ومطابقة الأرصدة والإغلاق المالي. يتمكَّن العملاء من تبسيط دورات الإغلاق المالي، وتعزيز جاهزيتهم للتدقيق، والحصول على رؤى مالية في الوقت الفعلي - ما يمكِّنهم من اتخاذ قرارات أسرع وتقليل المخاطر.
تحقق شركات الخدمات المهنية كفاءة أعلى ومرونة أكبر باستخدام Oracle Cloud ERP وOracle Cloud Human Capital Management (HCM) والشؤون المالية المرتبطة بالمشاريع، بعد تنفيذها بمساعدتنا. كما نعمل على دمج تخطيط الموارد، وأتمتة الفوترة، وتحليلات القوى العاملة - ما يساعد الشركات على تحسين الاستفادة من الموارد، وخفض التكاليف الإدارية، وتوسيع تقديم الخدمات للعملاء بسلاسة.
في قطاع الاتصالات، نستخدم Oracle CPQ وSubscription Management وOracle Cloud CX لإتاحة عروض مخصّصة وفوترة مرنة ودعم عالي الجودة. يتمكَّن العملاء من إطلاق حزم الخدمات الجديدة بسرعة أكبر، وتحسين تجربة دمج العملاء، وتعزيز رضا المشتركين وولائهم.
