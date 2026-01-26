تبسيط إدارة سلسلة التوريد وتقليل التكاليف وتحسين المخزون
تعمل كلٌّ من IBM وOracle، جنبًا إلى جنب مع عمليات الاستحواذ الأخيرة على IBM Accelalpha، على بناء سلاسل توريد مرنة وذكية وسريعة باستخدام Oracle Supply Chain & Manufacturing (SCM). واستنادًا إلى خبرة راسخة في قطاع سلسلة التوريد ومنهجيات تنفيذ مُجرَّبة، نعمل على تحوُّل سلسلة التوريد الخاصة بك بالكامل من البداية إلى النهاية.
يجمع فريقنا العالمي من مستشاري SCM المعتمدين من Oracle بين التميّز الفني والرؤية التشغيلية، بما يتيح تحسين تخطيط سلسلة التوريد والمشتريات والتصنيع والخدمات اللوجستية وإدارة دورة حياة المنتج. يمكننا مساعدتك على تسريع عملية الاعتماد، وتقليل الاضطرابات، وتحسين الكفاءة من خلال حل Oracle Supply Chain مُصمَّم وفق احتياجاتك.
يساعدك Oracle Cloud Manufacturing على تبسيط عمليات التصنيع لديك لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل تكاليف التصنيع، ما يُتيح لك تصنيع أي شيء في أي مكان.
باستخدام Oracle Inventory Management، يمكن تتبُّع أرقام الدفعات والأرقام التسلسلية، بحيث تتمكَّن من معرفة العناصر المستخدمة في تصنيع المنتج وأين تم استخدام المنتج النهائي. كما يحسّن الحل كفاءة إدارة المواد ويخفض تكاليف تخزينها.
استفِد من إدارة أكثر كفاءة للمواد لتجنّب نفاد الاحتياجات، ومنع تراكم مخزون زائد يثقل العمليات. تساعدك تطبيقات Oracle للخدمات اللوجستية على تبسيط الشحن الوارد والصادر.
بالإضافة إلى تنفيذ الذكاء الاصطناعي المدمج في تطبيقات Oracle Cloud، تعمل IBM مع Oracle لإضافة قوة watsonx، مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي الرائدة من IBM، إلى Oracle.
أصبحت خدمات استشارات Oracle من IBM أكبر وأفضل. استحوذنا على شركتين رائدتين من شركاء Oracle، وهما IBM Accelalpha وIBM Applications Software Technology، لنقدِّم لك خدمات موسَّعة، وعروضًا جديدة، وخبرة واسعة ومتعمقة لا مثيل لها في الصناعة.
يمكن لشركات التصنيع التي تواجه صعوبةً في التحكم بالتكاليف الاستفادة من Oracle Supply Chain Management (SCM). عندما يتعذّر تتبّع تكاليف جميع المكوّنات المطلوبة في عملية التصنيع بدقة، يصبح قياس الربحية أمرًا مستحيلًا. يساعد Oracle SCM وIBM على معالجة ذلك.
قد يمثّل تتبّع مخزون الأجزاء وقطع الغيار والمنتجات النهائية تحدّيًا. يوفّر Oracle Inventory Management، عند تنفيذه على يد مستشاري IBM، رؤية شاملة للمخزون عبر جميع مستودعاتك، بما في ذلك مستودعات الخدمات اللوجستية الخاصة بجهات خارجية ومرافق التصنيع الخاصة بجهات خارجية.
تغلّب على تحدّي إيصال المنتجات إلى العميل المناسب في الموعد المحدد وبكفاءة. تحتاج المؤسسات إلى نظام إدارة نقل رائد في الصناعة، مثل Oracle Transportation Management (OTM). شهد العملاء انخفاضًا في تكاليف الشحن، وتسريعًا في تحميل البضائع، وانخفاضًا في أخطاء الفواتير.
تنشر IBM حل Oracle Order Management، بحيث يمكنك بشكل فعَّال:
سواء أكنت تصنع المنتجات بنفسك أم تعتمد على مصنع متعاقد، تستطيع IBM المساعدة.
ننفّذ Oracle Cloud Manufacturing وندمجه مع تطبيقات سلسلة التوريد الأخرى، مما يتيح التحكم في التكاليف وتعزيز الربحية.
تحسّن Oracle Inventory Management وضوح رؤية المخزون على المستوى العالمي وتخفض التكاليف. يمنحك مستشارو IBM القدرة على إدارة ما يلي:
نقدِّم خبرة متعمقة في Oracle Cloud لكل صناعة، مع تصميم حلول تلبي التحديات الخاصة بكل قطاع.
نُحدِث تحوُّلًا جذريًا في مجال التصنيع باستخدام Oracle Cloud Manufacturing وOracle WMS. يستفيد العملاء من تحسين تتبُّع المخزون والإنتاج الآلي وإمكانية التتبُّع العالمية، ما يؤدي إلى إنجاز أسرع.
نساعد شركات التقنية العالية على إدارة دورات المنتج السريعة واضطرابات سلسلة التوريد. نعمل على تنفيذ Oracle SCM وConfigure Price Quote (CPQ) وGTM وOTM لضمان عمليات تسليم سريعة ومتوافقة مع المعايير وتكوينات قابلة للتطوير.
في مجال الخدمات المالية، ننشر نظامَي Oracle ERP وEPM لأتمتة إعداد التقارير وتسريع عملية إغلاق الحسابات المالية. يبسّط العملاء دورات الإقفال، ويحصلون على رؤى مالية أوضح، ما يدعم اتخاذ قرارات أسرع بمخاطر أقل.
