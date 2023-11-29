لأكثر من 35 عامًا، اعتمد العملاء على ®IBM® Power لنشر أعباء عمل قاعدة بيانات Oracle وتطبيقاتها. يمكن للمؤسسات، الكبيرة والصغيرة على حد سواء، الاستفادة من موثوقية1 وأمان2 Power الرائد في فئته بالإضافة إلى قدراته المتقدمة في الاسترداد والشفاء الذاتي والتشخيص والمصممة لتقليل فترة تعطل التطبيق.

استكشف قصص نجاح عملائنا لمعرفة كيفية تعاوننا معهم لتحسين نتائج مؤسساتهم: Sicredi، وTNPL، وNTT DATA Business Solutions Poland، وDatavision، وCopel.

