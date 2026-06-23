حصلت شركة IBM على لقب أفضل مزود خدمات في أوروبا من SSON لعامي 2025 و2026

إعادة تصور الخدمات المشتركة من خلال الشراكة، والهدف، والتحول.
إن الحصول على لقب أفضل مزود خدمات في أوروبا من SSON لمدة عامين متتاليين هو شرف كبير، بلا شك. ولكن الأهم من ذلك، أنه مؤشر على التأثير المستدام والتقدم المستمر. يدعو ذلك إلى التأمل، ليس فقط فيما تم تحقيقه، بل في ما تغير جذرياً في رحلة التحول التي نخوضها.
بالنسبة لنا في IBM، يمثل هذا التقدير تحولاً أوسع نطاقاً: وهو كيفية إعادة تصور الخدمات المشتركة لتتحول من محركات تشغيلية إلى عوامل تمكينية استراتيجية لقيمة المؤسسة.
يكمن جوهر هذا التقدير في تعاوننا مع Reckitt. عندما بدأنا العمل معًا في عام 2021، كان التركيز الفوري منصبًّا على تحقيق الاستقرار في العمليات المالية ودمجها ضمن مؤسسة Global Business Services (GBS) التابعة لهم.
في بداية الرحلة، اتفقنا على طموح مشترك يتمثل في بناء وظيفة مالية حديثة ومتكاملة عالميًا — وظيفة قادرة على التوسع بكفاءة، والعمل بدقة، والقيام بشكل متزايد بدور مصدر للرؤى والتوقعات بالنسبة للشركة.
تطلب منا هذا الأمر النظر إلى ما هو أبعد من مجرد العمليات، لنعيد بدلاً من ذلك تصور كيفية عمل القطاع المالي، وتعاون أطرافه، وخلقه للقيمة.
يجب بناء مؤسسة مالية مستعدة للمستقبل على أكثر من مجرد الكفاءة. يجب أن تكون ممكّنة رقمياً، وموجهة بالرؤى، ومتطورة باستمرار. بالتعاون مع Reckitt، ركزنا على:
من خلال الأتمتة الذكية، والتحليلات، والتدخلات التي يقودها الذكاء الاصطناعي، بدأت العمليات المالية تتحول من:
هنا يصبح التحول ملموساً، وتبدأ التقنية في إعادة تشكيل السلوكيات والقرارات والنتائج.
أحد أكثر الجوانب تميزاً في هذه الرحلة كان الانتقال إلى "عقلية الفريق الواحد".في المؤسسات الكبيرة والعالمية، غالباً ما تظهر التعقيدات في صورة تشتت في الملكية، وتضارب في العمليات، وفجوات في التواصل. وقد تطلبت معالجة هذا الأمر تحوُّلًا في طريقة تفكير الفرق وعملها.
من خلال نموذج تشغيل جديد يرتكز على الملكية الشاملة والمسؤولية المشتركة، نجحنا في خلق بيئة أكثر توافقاً وشفافية وتعاوناً، تتميز بسرعة أكبر في اتخاذ القرار، ووضوح أكبر في الأدوار والمسؤوليات، وشراكة أقوى بين الفرق العالمية والأسواق.
يجب في نهاية المطاف قياس التحول بالنتائج، وليس بالنوايا. يعكس التأثير الناتج عن الشراكة بين IBM و Reckitt هذا المبدأ:
ربما كان التحول الأكثر أهمية في هذه الرحلة هو كيفية إدراك الخدمات المشتركة. نحن ننتقل من نموذج قائم على الكفاءة إلى نموذج قائم على خلق القيمة:
لقد كان دور IBM في هذا التطور هو العمل جنباً إلى جنب مع Reckitt، ليس فقط كمزود للخدمات، بل كشريك في التحول، حيث ساعدت في تشكيل نماذج التشغيل، ودمج الابتكار، ودفع عجلة التحسين المستمر. يعكس تمديد شراكتنا التقدم المحرز والفرصة التي تنتظرنا.
بينما نتطلع إلى المستقبل، فإن المسار واضح. سنستمر في التطور لنصبح منصات ذكية ومتكاملة رقمياً، تلبي احتياجات المؤسسات في أي مرحلة من رحلتها، وتمكّنها من الاستجابة للتغيرات بشكل أسرع، واتخاذ قرارات أفضل قائمة على البيانات، وتوسيع نطاق قدراتها عبر الأسواق بسلاسة
يُعَد الفوز بجائزة أفضل مزوِّد خدمة في العام من SSON إنجازًا مهمًا. إنه انعكاس لما يمكن تحقيقه عندما تتوحد الفرق حول رؤية مشتركة، وتتقبل التغيير، وتلتزم بالتقدم المستمر.
تُظهر الرحلة مع Reckitt أن التحول لا يتحدد بمبادرة واحدة. يتم تعريفه من خلال اتساق الجهد ووضوح الهدف وقوة الشراكة.
بالنسبة إلى IBM، هذا هو المعيار الذي نهدف إلى تقديمه باستمرار.