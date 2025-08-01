شركة IBM تفوز بجائزة مزوِّد الخدمة لعام 2025 من SSON

1 أغسطس 2025
حصلت شركة IBM على لقب مزوِّد الخدمة لعام 2025 في حفل توزيع جوائز SSON Impact في إستوريل بالبرتغال - وهو تقدير لريادتنا في تعزيز الخدمات المشتركة والتميز في الاستعانة بمصادر خارجية.
يُعَد تعاون IBM مع Amway، إحدى الشركات العالمية للبيع المباشر، لتبسيط عمليات الحسابات مستحقة الدفع مثالًا بارزًا على خدماتنا المشتركة. ومن خلال الاستفادة من مهام سير العمل القائمة على الذكاء الاصطناعي والأتمتة، تمكَّنت IBM من توحيد العمليات، وتحسين إدارة البيانات، وتقليل الأخطاء اليدوية - ما أدى إلى زيادة الكفاءة وتحسين معدلات رضا العملاء.
عملنا معًا على تحويل عمليات الحسابات مستحقة الدفع لديهم. ومن خلال تطبيق سير العمل الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وخدمات إسناد العمليات إلى جهات خارجية (BPO) من IBM، ساعدنا الشركة على:
والنتائج؟ تحسُّن الإنتاجية بنسبة 38%، وتقليل دورة الفواتير بمقدار 10 أيام، وارتفاع رضا العملاء من 91% إلى 96%، وانخفاض حالات التصعيد بنسبة 90%.
يقول Michael van der Ploeg، نائب الرئيس لشؤون GBS والمراقب المالي لشركة Amway: "لقد مكَّنت الشراكة مع IBM شركة Amway من تنفيذ سير عمل عالمي حقيقي على نطاق واسع مدعوم بالذكاء الاصطناعي".
تسلِّط SSON Impact Awards الضوء على المؤسسات الرائدة في الابتكار، والتميز التشغيلي، والتحوُّل الاستراتيجي. ويعزِّز الفوز بهذه الجائزة مكانة IBM كشريك موثوق به في مساعدة المؤسسات على تحديث عملياتها من خلال الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والخبرة المتعمقة في القطاع.
تقول Joan Torres، نائب الرئيس والشريك الأول في IBM Consulting: "نشعر جميعًا، بما في ذلك أنا، بالفخر والامتنان لهذا التكريم الكبير".
نحن في IBM، نؤمن بأن مستقبل عمليات الأعمال مدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث تعزز التكنولوجيا خبرة الإنسان بدلًا من استبدالها. ونهجنا لتحويل عملية الأعمال يرتكز على:
يقول Amit Dube من IBM Consulting: "لا يقتصر دورنا على تحسين العمليات فحسب، بل نشترك وندعم المؤسسات في بناء عمليات أذكى وأكثر مرونة تستطيع التكيُّف مع التغيير والتوسع بثقة".
لا يتعلق الأمر بأتمتة عمليات الأمس. بل بإعادة تصميمها بالكامل - باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، والرؤى التنبؤية، والتعاون بين الإنسان والآلة في الأساس.
تمنحنا هذه الجائزة الدافع لمواصلة الابتكار. ونحن ملتزمون بمساعدة العملاء في مختلَف الصناعات على استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية.
يقول Sachin Varma، الشريك الإداري العالمي لتسليم عمليات الأعمال في IBM Consulting: "تؤكِّد هذه الجائزة على القيمة المميزة التي نقدمها من خلال دمج أصول الذكاء الاصطناعي وسير العمل القائم على الوكلاء على نطاق واسع. بالنسبة إلى IBM، هذا ليس جانبًا ثانويًا - بل هو جوهري في كيفية تحقيقنا لنتائج تحوُّلية لعملائنا".
وتُعَد هذه الجائزة بمثابة شهادة على العلاقة بين Amway وIBM. معًا، تجاوزنا المرحلة التقليدية للاستعانة بالمصادر الخارجية وانتقلنا إلى "التعهيد الصحيح"، وذلك من خلال بناء أعمال أذكى وأكثر مرونة تقدِّم قيمة تجريبية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء.
بالنظر إلى المستقبل، تركِّز شراكتنا على النمو المدعوم بالذكاء الاصطناعي الوكيل - أنظمة لا تقتصر على المساعدة فحسب، بل تعمل باستقلالية، وتتعلم وتتكيّف لتقديم قيمة مستمرة. وبينما نعمل على تعميق تعاوننا، تستعد شركتا IBM وAmway لقيادة الموجة التالية من العمليات الذكية، وتشكيل مستقبل العمل وتجربة العملاء.