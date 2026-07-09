اختيار IBM ضمن فئة الرواد في Gartner Magic Quadrant لعام 2026 لخدمات التعهيد الخارجي لعمليات الأعمال في مجالي المالية والمحاسبة

حصلت IBM على تصنيف "رائد" في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2026 لخدمات التعهيد الخارجي لعمليات الأعمال في مجالي المالية والمحاسبة (BPO)).
من وجهة نظرنا، يعكس هذا التصنيف قوة التنفيذ الحالية والالتزام المستمر برسم ملامح مستقبل العمليات المالية. ونرى أن هذا التصنيف يؤكد مواصلة IBM الاستثمار في الابتكار، والأتمتة، والتحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يساعد المؤسسات على تحديث الوظائف المالية وتحقيق قيمة أعمال أكبر.
وخلال العام الماضي، عززت IBM قدراتها في مجال العمليات المالية بصورة كبيرة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء في العمليات الأساسية، بما في ذلك الشراء إلى السداد ( (P2P)، والطلب إلى التحصيل (O2C)، والتسجيل إلى إعداد التقارير (R2R).
ويتجاوز هذا التطور حدود الأتمتة ليتيح تفاعلًا أكثر سلاسة وذكاءً بين الإدارة المالية ووحدات الأعمال.
ومن خلال التجارب المصممة وفقًا لشخصيات المستخدمين، أصبح بإمكان مستخدمي الأعمال التفاعل مع العمليات المالية بصورة أكثر طبيعية، باستخدام واجهات محادثة واستعلامات باللغة الطبيعية للوصول إلى الرؤى بسرعة أكبر. وبدلًا من التنقل بين الأنظمة المعقدة أو التقارير الثابتة، يستطيع المستخدمون ببساطة طرح الأسئلة والحصول على توصيات قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي. ويساعد هذا التحول على ترسيخ دور الإدارة المالية بوصفها شريكًا أكثر استباقية واستراتيجية للأعمال.
ويركز نهج IBM في العمليات المالية أيضًا على دمج المعرفة والذكاء الاصطناعي في سير العمل اليومي. وتساعد حلول مثل IBM Knowledge Management Orchestrator الفرق على إدارة بيئات التنفيذ المعقدة من خلال تنظيم المعرفة المؤسسية وإبرازها عبر البحث الذكي، والتلخيص الآلي، والتوصيات السياقية. ويسهّل ذلك إعادة استخدام الخبرات، ودعم تأهيل الموظفين الجدد، والحفاظ على الاتساق عبر مختلف العمليات.
وبالتوازي مع ذلك، تُطبَّق قدرات ذكاء اصطناعي مخصصة في الأنشطة المالية الأساسية. فعلى سبيل المثال، يستخدم IBM AI Collections الرؤى التنبؤية وإرشادات سير العمل لتحديد أولويات الحسابات واقتراح الخطوات التالية، مما يساعد الفرق على التركيز على الأعمال الأعلى قيمة وتحسين نتائج التدفقات النقدية. وبالمثل، يوظف IBM AI Reconciliations الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي في مطابقة المعاملات ومعالجة الاستثناءات، مما يقلل الجهد اليدوي ويعزز الشفافية والاستعداد لعمليات التدقيق.
وتعكس هذه القدرات مجتمعة تحولًا أوسع نحو دمج الذكاء مباشرة في العمليات المالية، بما يدعم تنفيذًا أكثر اتساقًا، واتخاذ قرارات أكثر استنارة، وتحديثًا تدريجيًا دون الحاجة إلى تغييرات واسعة النطاق في الأنظمة.
ومع تطور المؤسسات المالية، تواصل IBM تطوير نموذج تنفيذ مدعوم بالتكنولوجيا يقلل الاعتماد على العمل اليدوي ويعزز المرونة التشغيلية.
ويجمع هذا النهج الهجين بين الكفاءات البشرية، والقدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والممارسات القوية لإدارة المعرفة. ويساعد ذلك على ضمان استمرارية الأعمال، وقابلية التوسع، وثبات الأداء، حتى في البيئات الديناميكية التي تشهد تغيرات مستمرة في القوى العاملة.
ومن وجهة نظرنا، يسلط تصنيف IBM ضمن فئة الرواد في Gartner Magic Quadrant لعام 2026 الضوء على نقاط قوتها الحالية ورؤيتها طويلة المدى لتحول العمليات المالية.
ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، وتعزيز الأتمتة الذكية، وإتاحة تجارب استخدام أكثر سلاسة، تساعد IBM المؤسسات على إعادة تصور الوظيفة المالية بوصفها محركًا استراتيجيًا لأداء الأعمال، بدلًا من كونها وظيفة تقليدية للمكاتب الخلفية.
ومع مواجهة قادة القطاع المالي مستويات متزايدة من التعقيد وارتفاع سقف التوقعات، تواصل IBM التركيز على تقديم حلول تجمع بين الابتكار، وجودة التنفيذ، والنتائج القابلة للقياس، اليوم وفي المستقبل.
Gartner Magic Quadrant الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال المالية والمحاسبية بقلم Jan Ambergen Emily Connelly [24 يونيو 2026] Gartner وMagic Quadrant هما علامتان تجاريتان لشركة Gartner, Inc و/أو الشركات التابعة لها. لا تؤيد Gartner أي شركة أو مورّد أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها، ولا توصي مستخدمي التكنولوجيا باختيار المورّدين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيف آخر فقط. وتعكس منشورات Gartner آراء مؤسسة أبحاث الأعمال والتقنيات التابعة لها، ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات أو حقائق مثبتة. كما تُخلي Gartner مسؤوليتها عن أي ضمانات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بهذا المنشور، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين.