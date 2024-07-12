ما عملية من الشراء إلى الدفع (P2P)؟

تُعد إدارة المشتريات الفعالة حيوية بالنسبة إلى المؤسسات للحصول على الموارد الأساسية والحفاظ على التحكم في التكاليف وبناء علاقات إيجابية مع الموردين. من الشراء إلى الدفع هي عملية أعمال شاملة تشمل دورة الحياة الكاملة للحصول على السلع والخدمات، بدءًا من طلبات الشراء الأولية وحتى الدفع النهائي للمورد. يدمج تدفق العمليات هذا وظائف مختلفة، بما في ذلك أنظمة المشتريات والتمويل والحسابات الدائنة، بهدف إنشاء سير عمل سلس يعزز الكفاءة والدقة التشغيلية. على الرغم من أنه غالبًا ما يُشار إليها بالاختصار P2P، إلا أنه لا ينبغي الخلط بين عملية من الشراء إلى الدفع وتقنية الشبكات من نظير إلى نظير، والتي تستخدم الاختصار P2P نفسه. يُشار إلى عملية من الشراء إلى الدفع أحيانًا باسم الشراء إلى الدفع.

الشراء إلى الدفع (P2P) هي عملية وليست تقنية. وقد تكون عملية آلية تستخدم تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وحلول برمجية أخرى لتبسيط مراحلها المختلفة وتكاملها. تعمل الأتمتة في عملية الشراء إلى الدفع (P2P) على تعزيز الكفاءة من خلال الحد من المهام اليدوية وتقليل الأخطاء وضمان الامتثال للسياسات وتوفير رؤية في الوقت الفعلي لأنشطة المشتريات. بينما تنفذ الكثير من المؤسسات أنظمة P2P الآلية لتحسين عملياتها، تختلف درجة الأتمتة بحسب الأدوات والممارسات المحددة المعمول بها. من خلال إدارة كل مرحلة من مراحل دورة الشراء إلى الدفع بعناية، يمكن للمؤسسات تحديد فرص التحسين. وفي نهاية المطاف، يسهم هذا الإشراف في السلامة العامة والقدرة التنافسية للشركات من خلال دعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية وتعزيز عمليات سلسلة التوريد المستدامة.

تبدأ عملية الشراء إلى الدفع (P2P) بتحديد الاحتياج للسلع أو الخدمات داخل المؤسسة. ثم يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الحاجة من خلال طلب الشراء، والذي يخضع لعملية اعتماد من جانب الأطراف المعنية. وبعد الموافقة عليها، تبدأ عملية التوريد، بما في ذلك اختيار الموردين المناسبين والحصول على عروض الأسعار أو العطاءات. وفي نهاية الأمر، يتم إصدار أمر شراء للمورد المحدد.

عند التسليم، يتحقق قسم التسليمات من مطابقة الطلب وإيصال السلع المستلمة لأمر الشراء. يقدم المورد فاتورة للسلع أو الخدمات المستلمة، والتي تتوافق مع أمر الشراء وتقرير الاستلام. وبعد التحقق، تتم الموافقة على الفاتورة من أجل الدفع، ويتم الدفع للمورد، وإتمام المعاملة.

تم تصميم العملية الكاملة من الشراء إلى الدفع (P2P) لتبسيط أنشطة الشراء وتقليل الأخطاء وضمان الامتثال للسياسات التنظيمية. من خلال أتمتة مراحل المشتريات المختلفة ودمجها، يمكن للمؤسسات تحسين الكفاءة وخفض التكاليف والحفاظ على تحكم أفضل في أنشطة الشراء الخاصة بها.