ما هي Oracle؟

تأسست شركة Oracle في كاليفورنيا على يد Larry Ellison وBob Miner وEd Oats تحت اسم مختبرات تطوير البرمجيات في عام 1977. واستوحى المؤسِّسون هذا النظام من ورقة بحثية بريطانية تحدد نموذج قاعدة البيانات العلائقية، واعتقد المؤسسون أن هناك قدرة في هذا النظام. وبعد ذلك بعامين، أصدرت الشركة Oracle، وهي أول قاعدة بيانات علائقية تجارية تستخدم لغة الاستعلام الهيكلية (SQL).4 ثم تم تغيير اسم الشركة بعد أول منتج لها في عام 1982 وتم طرحها للاكتتاب العام في عام 1986، وتم تداولها في بورصة نيويورك (NYSE) باسم Oracle Corp (ORCL).

وخلال 40 عامًا منذ تأسيسها، استحوذت Oracle على عدد كبير من الشركات لتوسيع نطاق عروضها وخدماتها. ومن الأمثلة البارزة على ذلك PeopleSoft وSiebel وBEA، وSun Microsystems، وNetsuite وCerner.

وفي عام 2010، استحوذت الشركة على Sun Microsystems، وهي شركة تطوير برمجيات طورت لغة برمجة Java، مما زاد من تشابكها في عالم أنظمة الكمبيوتر وبرامجه. كما أدت عمليات الشراء هذه إلى دخول الشركة إلى مجال واسع النطاق في مجال الأجهزة (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com)، مما جعل نظام التشغيل Solaris وJava تحت إشراف الشركة.5 وحصلت الشركة أيضًا على قاعدة البيانات مفتوحة المصدر الشهيرة MySQL.

في عام 2020، نقلت Oracle مقرها الرئيسي القديم من Redwood Shores، California إلى Austin، Texas. وفي عام 2021، استحوذت الشركة على شركة Cerner، وهي شركة سجلات الرعاية الصحية، في أكبر عملية استحواذ لها حتى الآن.6 واعتبارًا من عام 2023، بلغ إجمالي إيرادات الشركة الفصلية أكثر من 200 مليون دولار أمريكي واستمرت في النمو بشكل حاد، وفقًا لـ Forbes.7 وفي خريف عام 2023، أعلنت الشركة أنها ستستثمر بكثافة في حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر خدمات Fusion Cloud.8