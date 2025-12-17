استشارات عمليات التأمين

تساعد حلول IBM لعمليات التأمين شركات التأمين على إعادة تصوُّر وتحويل عملياتها الأساسية باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل لتعزيز الكفاءة، وتحسين إدارة المخاطر، والارتقاء بتجارب العملاء والوسطاء. تقدِّم IBM Consulting خبرة متعمقة في القطاع، وقدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع أساس موثوق به للبيانات والحوكمة لتبسيط إدارة السياسات والاكتتاب والمطالبات - ما يعزز اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً ويحقق نتائج ملموسة.

لا يتعلق الأمر بمجرد أتمتة عملية قائمة. بل هو إعادة ابتكار للعملية باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويعني هذا النهج تبسيط مهام سير العمل وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات المستخدمين، وتمكين الموظفين من اتخاذ قرارات أسرع وأفضل، وتحسين الأداء بشكل ملموس لتحقيق نتائج أعمال أكبر بصورة مستدامة.

بفضل سجلها الحافل وحلولها المصممة للتكامل بسلاسة مع الأنظمة الحالية، تُعَد IBM الشريك الموثوق به لشركات التأمين المستعدة للريادة في سوق ديناميكي وخاضع للتنظيم.