ترتبط هذه المناقشة ارتباطًا وثيقًا بتحديات القرن الحادي والعشرين والحلول المعنية بتحقيق التميّز التشغيلي. ويُعد التميّز التشغيلي عنصرًا متعدد الأبعاد في عصر التحول الرقمي. وهو يتطلّب مزيجًا من القدرات المتعلقة بتحسين العميات التشغيلية. ويشمل ذلك تطبيق التقنيات المتقدّمة لاكتشاف واقع العمليات رقميًا وتحويلها تقنيًا لتحقيق أفضل النتائج. إضافة إلى تحديد وتطبيق مستوى الحوكمة المناسب عبر الطبقات التنظيمية لضمان تنسيق فعّال للقيمة وتعزيز التحسين المستمر. دعونا نستعرض بعض الأمثلة:

في شركة هندسة المواد

تعمل شركة أمريكية متخصصة في هندسة المواد، تُعد من الشركات الرائدة عالميًا في صناعة أشباه الموصلات، على قيادة التحول المالي من خلال الأتمتة بالشراكة مع IBM، بما يمكّنها من مواصلة النمو رغم ثبات عدد موظفي الشؤون المالية. وبعد نجاح مرحلة الأتمتة الأولى، انتقل التركيز إلى تحسين العمليات الحيوية المجاورة للأعمال، مثل: إدارة أوامر الخدمة، وسلسلة القيمة العكسية، وغيرها، بهدف تقليص زمن الدورة وتحسين الجودة. ساعد تمرين عملية التعدين الذي استخلص البيانات من نظام SAP المؤسسي على قياس أداء مؤشرات الأداء الرئيسية وتحديد خارطة طريق التحول.

في شركة خدمات مالية متعددة الجنسيات

في مشاركة أخرى، اعتمدت شركة خدمات مالية أمريكية متعددة الجنسيات على قدرات IBM في التميّز التشغيلي لتحليل عملية نقل قيود دفتر اليومية الداخلية، مما كشف عن إمكانية خفض معدل إعادة العمل بنسبة تصل إلى 50% وخفض معدل الرفض بنسبة 40%.

أمثلة إضافية