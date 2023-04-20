العلامات
عمليات الأعمال

التّميّز التشغيلي: هو أداة ترقية لتحويل العمليات إلى أقصى مستويات الأتمتة.

رجل يحمل جهازًا لوحيًّا عند ماكينة في أرضية المصنع

ما هو القاسم المشترك بين شركة الطاقة الكندية، وشركة البيع بالتجزئة الهولندية للقهوة، والشركة البريطانية متعددة الجنسيات للسلع الاستهلاكية المعبأة (CPG) في الوقت الحالي؟ جميع هذه الشركات تعمل على تحويل عمليات الشراء من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات عملية التعدين والأتمتة الذكية.

ما سبب أهمية التميّز التشغيلي

تنفق مؤسسة متوسطة الحجم ما يعادل عدة مليارات من الدولارات الأمريكية سنويًا في المشتريات المباشرة وغير المباشرة. ولهذا السبب، من المفيد دراسة مدى كفاءة عملية التوريد، وطرق الحد من عمليات الشراء الفردية غير المنضبطة، وتقليل تسرب الإيرادات، وسبل إنشاء تجربة شراء موحّدة على مستوى المؤسسة. كما يجب التعامل مع متطلبات الامتثال المرتبطة بالشراء المستدام وفقًا لالتزام المورّدين بالاستدامة في مجالي الخدمات اللوجستية والتوزيع. وتُعد عملية سلسلة توريد مستدامة وفعّالة، ذات بصمة كربونية محسّنة، مطلبًا مؤسسيًا وحاجة مجتمعية في الوقت نفسه.

التميّز التشغيلي على أرض الواقع

ترتبط هذه المناقشة ارتباطًا وثيقًا بتحديات القرن الحادي والعشرين والحلول المعنية بتحقيق التميّز التشغيلي. ويُعد التميّز التشغيلي عنصرًا متعدد الأبعاد في عصر التحول الرقمي. وهو يتطلّب مزيجًا من القدرات المتعلقة بتحسين العميات التشغيلية. ويشمل ذلك تطبيق التقنيات المتقدّمة لاكتشاف واقع العمليات رقميًا وتحويلها تقنيًا لتحقيق أفضل النتائج. إضافة إلى تحديد وتطبيق مستوى الحوكمة المناسب عبر الطبقات التنظيمية لضمان تنسيق فعّال للقيمة وتعزيز التحسين المستمر. دعونا نستعرض بعض الأمثلة:

في شركة هندسة المواد

تعمل شركة أمريكية متخصصة في هندسة المواد، تُعد من الشركات الرائدة عالميًا في صناعة أشباه الموصلات، على قيادة التحول المالي من خلال الأتمتة بالشراكة مع IBM، بما يمكّنها من مواصلة النمو رغم ثبات عدد موظفي الشؤون المالية. وبعد نجاح مرحلة الأتمتة الأولى، انتقل التركيز إلى تحسين العمليات الحيوية المجاورة للأعمال، مثل: إدارة أوامر الخدمة، وسلسلة القيمة العكسية، وغيرها، بهدف تقليص زمن الدورة وتحسين الجودة. ساعد تمرين عملية التعدين الذي استخلص البيانات من نظام SAP المؤسسي على قياس أداء مؤشرات الأداء الرئيسية وتحديد خارطة طريق التحول.

في شركة خدمات مالية متعددة الجنسيات

في مشاركة أخرى، اعتمدت شركة خدمات مالية أمريكية متعددة الجنسيات على قدرات IBM في التميّز التشغيلي لتحليل عملية نقل قيود دفتر اليومية الداخلية، مما كشف عن إمكانية خفض معدل إعادة العمل بنسبة تصل إلى 50% وخفض معدل الرفض بنسبة 40%.

أمثلة إضافية

  • شركة أوروبية في قطاع النفط والغاز تعمل على تحويل إدارة الأصول المؤسسية
  • بنك متعدد الجنسيات يحوّل عملية مكافحة الاحتيال
  • شركة حجز سفر عالمية تعمل على تحسين عملية اكتساب المواهب
  • شركة عالمية لصناعة الجعة في رحلة تنسيق القيمة ضمن برنامج نشر S/4HANA
  • شركة يابانية لصناعة السيارات تحوّل عمليات المشتريات والخدمات اللوجستية
  • شركة رائدة لإعادة التأمين في الولايات المتحدة تحوّل عمليات المطالبات والدفع وصيانة السياسات

التميّز التشغيلي للتحول المؤسسي

ورغم أنّ الأمثلة كثيرة، فإن القاسم المشترك بينها هو التحول المؤسسي، وهو حالة الاستخدام الأساسية لحلول IBM Process Excellence. وفي عالم ما زال يتعافى من آثار الجائحة ويواجه حالة من عدم اليقين الاقتصادي والأزمات الجيوسياسية والتغيّر المناخي الشديد—وهي جميعها عوامل تعطل سلاسل القيمة التقليدية—تُعد الحاجة إلى التحول على نطاق المؤسسة أمرًا ضروريًا للأعمال التجارية العالمية. وتُعد عمليات الخدمات المشتركة مثل الشؤون المالية، وسلسلة التوريد، والمشتريات، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات المؤسسية مجالات أفقية أساسية يجب إشراكها. وفي الوقت نفسه، تُعد العمليات الصناعية المتخصصة التي تشمل المكاتب الأمامية والخلفية مرشحة للتحول، وغالبًا ما يمنحها أصحاب الأعمال الأولوية (مثل الإقراض، وتسجيل العملاء، والمطالبات، وعمليات الاحتيال، وغيرها).

لم تكن العمليات والتقنية مترابطة إلى هذا الحد من قبل. غالبًا ما تكون مهام سير عمل المؤسسة موزعة عبر بيئة التطبيقات بالكامل، وتديرها فرق تكنولوجيا المعلومات في الأقسام المختلفة ومالكو العمليات، كلٌ ضمن نطاق تركيزه الخاص. ومع تطور تقنية عملية التعدين، أصبح من الممكن محاكاة سير العمل بشكل افتراضي وعرضه بصريًا من البداية إلى النهاية، مع استخلاص بيانات التنفيذ من أنظمة التسجيل الأساسية (أي التطبيقات المؤسسية)، وتعزيز ذلك برؤية تنفيذ المهام على مستوى سطح المكتب للمشغّل، والتي يتم رصدها رقميًا من خلال التنقيب عن المهام.

ويُحدث هذا التصور المدفوع بالتقنية تحولًا جذريًا في طريقة فهمنا للعمليات. ولأول مرة، يمكن رؤية العمليات المعقدة بوضوح أثناء التنفيذ، وتحديد المواضع التي تعمل فيها بكفاءة، وأين يمكن تبسيطها وتحسينها وأتمتتها بالشكل الأمثل.

تعرّف على المزيد حول IBM Process Excellence

تركز ممارسة IBM Process Excellence على الاستفادة من أدوات عملية التعدين الرائدة ضمن منظومة IBM وشركائها. ويشمل ذلك أداة IBM Process Mining، وهي جزء من منصة IBM Cloud Pak لأتمتة الأعمال، والمدعومة الآن بحلول تطبيقات العمليات الواردة ضمن عرض IBM Consulting Process Excellence.

وتستفيد ممارسة IBM Process Excellence أيضًا من شراكتنا مع Celonis وغيرها من تقنيات عملية التعدين التي يحددها العملاء، لدعم المبادرات الاستشارية لتحويل العمليات المؤسسية. ومن خلال إطار مؤشرات الأداء الرئيسية للتميز في العمليات (المسجل ببراءة اختراع) وآلية تحديد أولويات العمليات القائمة على مؤشر الأتمتة، نعمل على تطوير خارطة طريق التحول بالتعاون مع عملائنا حول العالم. ويتم تسريع ذلك عبر مجموعة من تطبيقات التميز في العمليات الجاهزة للاستخدام، ومنصة COE الرقمي لإدارة الحوكمة عبر دورة حياة العمليات.

أنا معجب حقًا بالنهج الذي اتبعه فريق IBM. إنه نهج مختلف تمامًا عمّا رأيته من قبل، لأنه شامل وعلمي إلى حدّ كبير. ويساعد هذا النهج القادة على اتخاذ قرارات أكثر سهولة. وعندما استعرضنا المخرجات مع الأطراف المعنية في الأعمال، لم نواجه أي تحديات، وذلك بفضل جودة النهج المتبع وقوته.” ~ رئيس تحسين العمليات، بنك متعدد الجنسيات

توفر IBM Consulting حلًا متكاملًا لتحويل العمليات لمؤسساتنا العميلة، وهو ما أشادت به شركات التحليل الكبرى مثل IDC.

 

مؤلف

Amitabha Mitra

Global Offering Leader, IBM Process Excellence

IBM Consulting
حلول ذات صلة
حلول عمليات الأعمال

يُمكنك إنشاء أعمال أكثر مرونةً باستخدام الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الأصول الذكية وسلسلة التوريد.

 استكشف حلول العمليات
IBM Blueworks Live

IBM Blueworks Live هو برنامج يعمل بنظام البرمجيات كخدمة (SaaS) لنمذجة عمليات الأعمال.

 استكشف Blueworks Live
حلول أتمتة الأعمال

اكتشف حلول أتمتة عمليات الأعمال التي توفر عمليات أتمتة ذكية بسرعة باستخدام أدوات منخفضة التعليمات البرمجية.

 استكشاف حلول التشغيل الآلي
اتخِذ الخطوة التالية

بادر بتحويل عمليات أعمالك باستخدام حلول IBM الرائدة في المجال. يمكنك تعزيز الإنتاجية والمرونة والابتكار من خلال مهام سير العمل الذكية وتقنيات الأتمتة.

 

 استكشف حلول العمليات استكشف خدمات الذكاء الاصطناعي