الذكاء الاصطناعي الوكيل يلتقي بأمان الهوية مع IBM Verify Identity Protection

فهذا أوان وزمان الذكاء الاصطناعي الوكيل. حيث تقوم الأنظمة المستقلة بأكثر من اتباع التعليمات، فتتخذ القرارات وتتصرف وتسرع الابتكار بسرعة الآلة. فبدءًا من أتمتة المعاملات المالية وصولًا إلى إدارة سير عمل الأمن الإلكتروني، تعمل هذه الفرق الرقمية المساعدة على تحويل العمليات في أقسام المبيعات والمالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات والأمن. حيث يعمل الذكاء الاصطناعي الوكيل كمُضخِّم لجهودنا، فيسمح لنا بأن نكون أكثر إنتاجية.

ومع ذلك، فإن نفس الاستقلالية التي تدفع الابتكار مع الذكاء الاصطناعي الوكيل يمكن أن تفتح الباب أمام ثغرات أمنية كبيرة، فتتضخم المخاطر أيضًا، وليس الإنتاجية فقط. وفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2025، تفتقر 63% من المؤسسات إلى سياسة أمن وحوكمة الذكاء الاصطناعي.

اكتشف تقرير X-Force Threat Intelligence Index أن 30٪ من اختراقات أمن البيانات تبدأ بهجمات قائمة على الهوية، وأن أدوات إدارة الهوية والوصول (IAM) لم يتم تصميمها أبدًا للهويات المستقلة والموجهة ذاتيًا. فمع تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي الوكيل، فإن المؤسسات تواجه حلول وكلاء ذكاء الاصطناعي غير مُدارة، ومخاطر الوصول الخفي ومجال هجوم يظهر لأول مرة.

للبقاء في المقدمة في عصر الهويات المستقلة والأدوات الآلية، تحتاج الشركات إلى نموذج أمان جديد مصمم للرؤية والتحكم والحوكمة. تتيح IBM Verify Identity Protection (VIP) للمؤسسات تأمين الذكاء الاصطناعي الوكيل مع الحفاظ على السرعة والابتكار والثقة.