نحن شركاؤك في التحول الرقمي وسنساعدك على إعادة تعريف عمليات الشراء واتخاذ القرارات وإدارة العقود، بدءًا من الاستشارات ووصولاً إلى تنفيذ حلول SAP Ariba و®IBM Watson.

تساعد IBM العملاء على تعزيز كفاءتهم في المشتريات من خلال المنصة القوية لـ SAP Ariba وحلولها المبتكرة في الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، وأتمتة العمليات الآلية (RPA). تعرف على كيفية تنفيذ حلول SAP Ariba بسرعة وبتكلفة فعالة باستخدام مسرّع IMPACT for SAP Ariba، وزيادة الإمكانات من خلال منصة المشتريات المعرفية.