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خدمات SAP ARIBA
نحن شركاؤك في التحول الرقمي وسنساعدك على إعادة تعريف عمليات الشراء واتخاذ القرارات وإدارة العقود، بدءًا من الاستشارات ووصولاً إلى تنفيذ حلول SAP Ariba و®IBM Watson.
تساعد IBM العملاء على تعزيز كفاءتهم في المشتريات من خلال المنصة القوية لـ SAP Ariba وحلولها المبتكرة في الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، وأتمتة العمليات الآلية (RPA). تعرف على كيفية تنفيذ حلول SAP Ariba بسرعة وبتكلفة فعالة باستخدام مسرّع IMPACT for SAP Ariba، وزيادة الإمكانات من خلال منصة المشتريات المعرفية.
تم دمج حلول المشتريات لدينا مع IBM Watson، بما في ذلك أتمتة العمليات الآلية لأنشطة الشراء من التوريد إلى الدفع، لمعالجة طلبات الشراء، وإرسال الفواتير، واستلام المدفوعات.
توفر شبكة SAP Ariba نقطة تكامل واحدة لآلاف الموردين، مما يعزز كفاءة إدارة الموردين وفعاليتها.
تتضمن الخبرة العميقة في مجال المشتريات من ®IBM Services ذكاءً واسعًا من حيث الفئات وتحديد المصادر في مختلف الصناعات.
اكتشف المزيد حول عروض الشراء المعرفية من الجيل التالي التي تقدمها IBM، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء، وكيف يمكن لهذه التقنيات تحويل عمليات الشراء لديك.
تهدف مبادرة شراكة التطور (The Evolution Partnership) إلى تقديم حلول صناعية ذكية جديدة لدعم العمليات المتكاملة التي تساعد الشركات على تسريع تحديث الأنظمة ومهام سير العمل.
تساعد تقنية استشعار الطلبات الشركات على فهم الاضطرابات والمخاطر الاقتصادية، مما يتيح التنبؤ بالطلب ومعالجة مشكلات سلسلة التوريد المحددة. توفر هذه التقنية للعملاء رؤى في الوقت الفعلي حول سلوك الشراء.
أعد ابتكار عمليات الشراء من التوريد إلى الدفع من خلال الاستفادة من البيانات والتقنيات الناشئة لتعزيز إمكانات الفرق.
Watson هو الذكاء الاصطناعي المصمم لدعم الأعمال. تم تصميم مجموعة حلول IBM التي تضم التطبيقات الجاهزة والأدوات وأوقات التشغيل لتقليل التكاليف والتغلب على العقبات المرتبطة بتبني الذكاء الاصطناعي، مع تحقيق أقصى استفادة وضمان الاستخدام المسؤول له.
يساعد التعاون الاستراتيجي بين خبراء IBM وSAP المؤسسات من جميع الأحجام وفي مختلف القطاعات على وضع خطط مخصصة تساهم في خفض التكاليف، وتعزيز المرونة، وتحسين النتائج.
تساعد الاستشارات الشاملة على تنفيذ SAP S/4HANA لتحويل أنظمة الأعمال ذات المهام الحساسة.
اتخذ الإجراء الملائم بسرعة وبثقة للتخفيف من الاضطرابات وبناء حلول مرنة لسلسلة التوريد.
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