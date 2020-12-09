خدمات SAP S / 4HANA

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الاستشارات
نظام SAP S4HANA
يضم فريق IBM أكثر من 19,000 مستشار عالمي مدرَّب على SAP S/4HANA، مما يؤهلنا لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من حلول الأعمال وتكنولوجيا المعلومات من خلال إعداد أفضل الممارسات وفرق تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المخصصة لدى SAP. قلّل المخاطر مع تحقيق تحول إلى مؤسسة ذكية وتسريع الوصول إلى القيمة.
يمكنك إعداد خارطة الطريق الخاصة بك والاتفاق على خطة تحول إستراتيجية.
ويمكنك كذلك تسريع الترقيات وتوسيع خيارات النشر وإزالة التكرار وتقليل بصمة بياناتك.
تعرّف على مدى مساعدة أداة تقييم IBM SAP S/4HANA على الحد من المخاطر.
تواصل مع أحد مستشاري SAP S/4HANA لدينا لمعرفة كيف يمكن لـ SAP 4HANAتحسين تجربة المستخدم وتحويل طريقة إنجاز أعمالك.
توحد Galp عملياتها لتحقيق نجاح مستدام عبر بناء منصة متكاملة للابتكار في قطاع الطاقة بالتعاون مع IBM، وSAP S/4HANA، والسحابة الهجينة.
من خلال استبدال العمليات الورقية اليدوية بمهام سير عمل آلية في نظام SAP® S/4HANA، سعت Japan Airlines إلى الحصول على رؤى أعمق حول أدائها المالي لمساعدتها على التنقل بفعالية في بيئة تجارية مليئة بالتحديات.
استعانت MMPC بشركة ™IBM Consulting لتنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي، مما ساعدها على إرساء أسس عمليات أكثر كفاءة وقابلة للتكيف مع المستقبل. في المرحلة الأولى، تعاونت MMPC مع IBM لتبسيط وظائف أعمالها الأساسية من خلال سير عمل رقمي يعتمد على SAP S/4HANA.
يدير نظام SAP ERP أكثر من 500,000 تبرع يوميًا، مما يساهم في جمع مئات الملايين من الدولارات للأعمال الخيرية.
يستخدم صندوق PayPal Giving Fund تقنية PayPal لجمع التبرعات لصالح الجمعيات الخيرية دون فرض رسوم على المتبرعين أو الجهات المستفيدة.
اقرأ رؤى IBM حول كيفية تأثر نظام SAP ونظامه البنائي بأزمة كوفيد -19.
توفر IBM خدمات تحول الأعمال باستخدام RISE with SAP في الأساس.
تتميز منصة ®IBM Cloud بالمرونة ومستويات أمان عالية، كما توفر قدرات أداء قوية لنشر SAP S/4HANA.
تتعاون IBM Centres for SAP Solutions مع مستخدمي SAP لتوفير حلول مخصصة تعتمد على أحدث المنهجيات والتقنيات.
RISE with SAP من خلال حلول شاملة تستفيد من خبرة IBM في الابتكار والتحول.
تسريع عملية اعتماد السحابة على نظام S/4HANA لكي تحسن مرونتك وتسرع وقت وصولك إلى السوق.
الاستفادة من الإستراتيجية المرنة وسير العمل الذكي لبناء مرونة سلسلة التوريد.
يمكنك تلقّي رسائل Think الإخبارية التي تقدم رؤى مدروسة بشأن التوجهات الناشئة.
اكتشِف كيف يمكننا المساعدة بما نملك من خبرة متعمقة في الصناعة والعمليات بالإضافة إلى قدرات الذكاء الاصطناعي ونشر تقنيات متعددة للسحابة الهجينة وقدرات إدارة التغيير والكفاءات.
انضم إلى فريقنا المكون من الأشخاص المتفانين والمبتكرين الذين يُحدثون تغييرًا إيجابيًا في العمل والعالم.