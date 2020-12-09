خدمات SAP S / 4HANA

™IBM Garage

تعاون مع IBM Garage ابتكر الحلول، وطوّرها، وقِس نتائجها، وحسّنها، ووسّع نطاقها بسلاسة من خلال إطار عمل شامل يجمع بين التفكير التصميمي، والمرونة، وممارسات عمليات التطوير. حقق سرعة الوصول إلى القيمة واعتمد التقنيات المتقدمة من خلال شراكة تجمع بين فريقك وخبراء IBM في نماذج الأعمال الرئيسية، وتحويلات الأنظمة، وتصميمات النواة الرقمية، وتكنولوجيا الجيل التالي. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage