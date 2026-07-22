تحقيق أكثر من 4.5 مليارات دولار أمريكي من مكاسب الإنتاجية
تقود IBM تحولًا حقيقيًا بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة والأتمتة وخبراتها الاستشارية.

هذه قصة حقيقية عن تحوُّل داخلي. لم تكن رحلة سهلة أو مباشرة. وليست قصة نجاح مثالية خالية من التحديات. بل تقدُّم تم تحقيقه على مدار سنوات، وسط ضغوط وشكوك ورؤية تبلورت بعد تجارب وتحديات. وإنجازات كشفت ملامح التحول الحقيقي: بيانات يتم استخدامها بفهم أعمق، ومؤشرات تعكس الواقع، وذكاء اصطناعي يستند إلى رؤى عملية.

هكذا أعادت IBM تشكيل عملياتها ووظائفها وبنيتها التقنية واللوجستية، لتجعل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والابتكار في صميم طريقة عملها.
ثلاثة أشخاص داخل مكتب يناقشون ملاحظات لاصقة على سبورة بيضاء بجوار المكاتب.
البساطة هي سر النجاح

عندما بدأنا إعادة ابتكار أسلوب عملنا، لم نكتفِ بإضافة الذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة القائمة. بل أعدنا تفكيكها خطوة بخطوة، وعمليةً بعد أخرى، وأداةً تلو الأخرى، وافتراضًا بعد آخر، ثم أعدنا بناءها وفق استراتيجية تجعل الذكاء الاصطناعي في المقام الأول، وتعتمد السحابة الهجينة منذ مرحلة التصميم. وأصبحت الأنظمة ومجالات العمل معًا مختبرًا للتجربة ومصدرًا للتعلم.

بينما كان كثيرون يناقشون الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، كنا نختبره عمليًا ونعالج تحدياته، لنعرف كيف يعمل في مهام سير العمل الفعلية وفي ظل القيود الواقعية.

وقد أسهمت الرؤى المستخلصة من هذه المبادرة الممتدة لسنوات في إعادة تشكيل قسم تلو الآخر، وإحداث تغيير مستدام في مختلف أنحاء IBM. قد تبدو هذه التطبيقات عادية، لكن نتائجها كانت استثنائية. حالات استخدام مألوفة تحقق نتائج غير مألوفة.

هذه هي تجربتنا الواقعية. 
استكشف التحول

لم يكن انتقال IBM إلى الموارد البشرية مدعوم بالذكاء الاصطناعي مساراً نمطياً، إذ أثبتت التجربة أمراً واحداً بوضوح؛ ألا وهو: التقدم يتفوق على الكمال. أعيد تصميم AskHR من أجل الأشخاص، وليس من أجل إحداث ضجة إعلامية، فقد حولت قطاعًا تقليديًا إلى منظومة مرنة قابلة للتوسع.

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رسم توضيحي تجريدي لصورتين ظليتين لملف شخصي وفقاعات كلام وأقلام وأوراق

كان دعم تكنولوجيا المعلومات مثقلًا بعمليات مكررة لا طائل منها. نجح AskIT، وهو مساعد ذكاء اصطناعي يتعلم ويحل المشكلات، في تغيير مجرى الأمور. أصبحت وظيفة تكنولوجيا المعلومات في IBM مركزا للخدمة الذاتية، حيث كان AskIT يحل 86% من المشكلات الروتينية.

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رسم توضيحي تجريدي لشاشتي كمبيوتر متصلتين بجسر أزرق

كان بائعو شركة IBM يعانون من ضغط كبير على النظام. وأدى التوفيق بين أدوات المبيعات المنعزلة المتعددة إلى حدوث انتشار إداري. بعد ذلك، جاء AskSales، وهو طوق نجاة بالذكاء الاصطناعي تم تطويره مشتركاً محلياً لتقليل الهدر، وأتمتة المهام الأساسية، وتحويل المتاهة إلى مسار سريع لنجاح البائعين.

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خزانة ملفات مفتوحة مع مجلدات معلقة أسفل ساعة مستديرة

تجربة جريئة تركِّز على المستقبل تتكشف في آلية تحديد الوصول للمديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO). الرؤية النهائية هي AskIBM، وهي بوابة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكل ما يتعلق بشركة IBM. يُظهر الإصدار التجريبي بالفعل نتائج واعدة، حيث يجلب التماسك إلى التعقيد واستمرار في إعادة تعريف مستقبل مؤسستنا.

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