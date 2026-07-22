عندما بدأنا إعادة ابتكار أسلوب عملنا، لم نكتفِ بإضافة الذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة القائمة. بل أعدنا تفكيكها خطوة بخطوة، وعمليةً بعد أخرى، وأداةً تلو الأخرى، وافتراضًا بعد آخر، ثم أعدنا بناءها وفق استراتيجية تجعل الذكاء الاصطناعي في المقام الأول، وتعتمد السحابة الهجينة منذ مرحلة التصميم. وأصبحت الأنظمة ومجالات العمل معًا مختبرًا للتجربة ومصدرًا للتعلم.

بينما كان كثيرون يناقشون الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، كنا نختبره عمليًا ونعالج تحدياته، لنعرف كيف يعمل في مهام سير العمل الفعلية وفي ظل القيود الواقعية.

وقد أسهمت الرؤى المستخلصة من هذه المبادرة الممتدة لسنوات في إعادة تشكيل قسم تلو الآخر، وإحداث تغيير مستدام في مختلف أنحاء IBM. قد تبدو هذه التطبيقات عادية، لكن نتائجها كانت استثنائية. حالات استخدام مألوفة تحقق نتائج غير مألوفة.

هذه هي تجربتنا الواقعية.