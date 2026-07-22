Niloofar Salahi
مالك المنتج، AskIBM
يرغب المستخدمون في نقطة دخول موحَّدة لجميع تفاعلاتهم. وهذا مطلب عبَّروا عنه بوضوح. فهم لا يريدون التنقل بين كل هذه التطبيقات المختلفة للحصول على الإجابات. “
Niloofar Salahi
مالك المنتج، AskIBM
وأظهرت البيانات حجمًا كبيرًا من الاستفسارات المتعلقة بالموارد البشرية وتقنية المعلومات عبر AskIBM. ويتوقع المستخدمون أن يتمكنوا من طرح جميع هذه الأسئلة في مكان واحد. “
ورغم أن وكلاء الذكاء الاصطناعي والنماذج الأساسية حققوا مكاسب ملموسة في مهام وسير عمل محددة، فإن منظومة الذكاء الاصطناعي الأوسع لم تصل إلا مؤخرًا إلى مستوى النضج الذي يدعم قابلية التوسع والموثوقية وقدرات التنسيق التي يتطلبها AskIBM. وبالتوازي مع ذلك، استثمرت IBM باستمرار في بناء الأسس التقنية لـ AskIBM. وقد أسهمت هذه الاستثمارات، إلى جانب الشراكات الوثيقة التي نشأت عبر مبادرات التحول في مختلف مجالات IBM، في إنشاء منصة تتميز بالمرونة والجاهزية لبيئات المؤسسات.
وتمنح هذه الأسس والشراكات IBM القدرة على اتخاذ الخطوة التالية، وهي تحويل AskIBM إلى منصة موحَّدة لتوجيه المستخدم داخل المؤسسة. منصة تقدِّم إجابات موثوق بها، وتنسق مهام سير العمل بين الأنظمة بسلاسة، وتوفِّر تجربة حديثة وسهلة الاستخدام.
يعكس هذا المشروع التزام IBM بالانتقال من الحلول المنفصلة إلى تجربة موحَّدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الموظفين على العمل بوضوح أكبر وثقة أعلى وسرعة أكبر.
Niloofar Salahi
مالك المنتج، AskIBM
IBM
لم يكن انتقال IBM إلى الموارد البشرية مدعوم بالذكاء الاصطناعي مساراً نمطياً، إذ أثبتت التجربة أمراً واحداً بوضوح؛ ألا وهو: التقدم يتفوق على الكمال. أعيد تصميم AskHR من أجل الأشخاص، وليس من أجل إحداث ضجة إعلامية، فقد حولت قطاعًا تقليديًا إلى منظومة مرنة قابلة للتوسع.
كان دعم تكنولوجيا المعلومات مثقلًا بعمليات مكررة لا طائل منها. نجح AskIT، وهو مساعد ذكاء اصطناعي يتعلم ويحل المشكلات، في تغيير مجرى الأمور. أصبحت وظيفة تكنولوجيا المعلومات في IBM مركزا للخدمة الذاتية، حيث كان AskIT يحل 86% من المشكلات الروتينية.
كان بائعو شركة IBM يعانون من ضغط كبير على النظام. وأدى التوفيق بين أدوات المبيعات المنعزلة المتعددة إلى حدوث انتشار إداري. بعد ذلك، جاء AskSales، وهو طوق نجاة بالذكاء الاصطناعي تم تطويره مشتركاً محلياً لتقليل الهدر، وأتمتة المهام الأساسية، وتحويل المتاهة إلى مسار سريع لنجاح البائعين.
تجربة جريئة تركِّز على المستقبل تتكشف في آلية تحديد الوصول للمديرين التنفيذيين للمعلومات (CIO). الرؤية النهائية هي AskIBM، وهي بوابة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكل ما يتعلق بشركة IBM. يُظهر الإصدار التجريبي بالفعل نتائج واعدة، حيث يجلب التماسك إلى التعقيد واستمرار في إعادة تعريف مستقبل مؤسستنا.
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