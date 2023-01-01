الصفحة الرئيسية التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات Instana مراقبة Kubernetes
ملاحظة ومراقبة وإصلاح مجموعة Kubernetes بأكملها تلقائيًا لتحسين أداء وتوفّر تطبيقك
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رسم توضيحي يوضح لوحة معلومات مراقبة أداء kubernetes تحتوي على مقاييس وحدة المعالجة المركزية والذاكرة، ويتضمن رسومًا بيانية

في حين أن Kubernetes تكتسب زخمًا على مستوى فرق تطوير العمليات كمنصة قياسية للبُنى التحتية، إلا أن أدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM) التقليدية غالبًا ما تفشل في توفير رؤية الأداء التي قد تبحث عنها فرق عمليات تقنية المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، من خلال تقديم طبقة جديدة من التجريد في البنية التحتية التي تستخدمها، تنشئ Kubernetes تحديات جديدة تخص قابلية الملاحظة والتي تزيد من صعوبة مراقبة أداء التطبيقات ومدى توفُّرها.

باستخدام أداة مراقبة Kubernetes المناسبة، يمكنك إدارة بيئة التطبيق بطريقة تزيد من مدة التشغيل إلى الحد الأقصى وتحسن الأداء، مع تحقيق التميّز في عمليات التطوير. يوفر IBM Instana Observability قابلية الملاحظة المؤتمتة لـ Kubernetes وقدرات مراقبة أداء التطبيقات (APM) المصممة لمراقبة مجموعة تطبيقات Kubernetes التي تستخدمها بالكامل - بدءًا من العقد والحجيرات وصولاً إلى الحاويات والتطبيقات - لجميع توزيعات Kubernetes.
إدارة أداء التطبيقات لتطبيقات الخدمات المصغّرة على Kubernetes.
المزايا أتمتة الاكتشاف والتعيين

يمكنك كشف المشكلات وحلها بشكل أسرع من خلال الاكتشاف والتعيين المستمر والتلقائي لجميع خدمات وعناصر Kubernetes. يستوعب Instana مقاييس قابلية الملاحظة، ويتتبع كل طلب، وينشئ ملفًا تعريفيًا لكل عملية، ويعيّن جميع تبعيات التطبيق- دون أخذ أي عينات أو عمليات تتبع جزئية.

 التشخيص مع السياق

يمكنك الحصول على سياق كامل لفهم التبعيات المبنية على العلاقات داخل بيئة Kubernetes التي تستخدمها. تسجّل الرسوم البيانية الديناميكية العلاقات بين جميع عناصر التطبيق في الوقت الفعلي وتضع نماذج لها. تساعد أدلة السياق على تشخيص المشكلات وتحديد التأثير.

 القضاء على النقاط العمياء في المراقبة

يمكنك منع انقطاع الخدمة من خلال المراقبة الدقيقة في الوقت الفعلي لمجموعة Kubernetes بأكملها. لا يتم تفويت أي مقياس أو أثر مهم في Kubernetes وبذلك يتم تمرير سجلات دقيقة للغاية إلى الفرق لتمكين منع الحوادث و/أو الفرز بسرعة. 
المزايا
قابلية الملاحظة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) في Kubernetes يقوم Instana تلقائيًا بمراقبة أداء الخدمات وواجهات برمجة التطبيقات وغيرها من الخدمات المصغّرة التي يتم تشغيلها على بيئة Kubernetes. يمكنك الحصول مراقبة في الوقت الفعلي لكل من التطبيق والحاوية و Kubernetes- والتي يتم تكوينها وتحديثها تلقائيًا عند حدوث تغييرات- دون أي تدخل بشري.
الاكتشاف والتعيين التلقائي بإمكان Instana اكتشاف وتعيين جميع الحاويات والخدمات التي يتم نشرها تلقائيًا — بما في ذلك أحمال التشغيل والمجموعات والعُقد — في بيئة Kubernetes مع قابلية الملاحظة الكاملة للتطبيقات ومن دون أخذ عينات.
مراقبة الحالة وتحسين الأداء يمنحك Instana معارف قابلة للتنفيذ تخص حالة بيئة Kubernetes من أجل تحديد الاختناقات المتعلقة بالأداء وإصلاحها. يمكنك مراقبة الأداء على مستوى الحاوية والحجيرات والعقدة للتأكد من أن كل شيء يسير بسلاسة.
التنبيهات والإشعارات في الوقت الفعلي

يوفر Instana تنبيهات وإشعارات قابلة للتخصيص في الوقت الفعلي والتي يمكن بدء تشغيلها بناءً على أي عدد من المقاييس أو الأحداث. يمكنك تكوين التنبيهات بحيث يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو Slack أو منصات المراسلة الأخرى.
الارتباط في الوقت الفعلي

يقوم Instana تلقائيًا بربط جميع معلومات الأداء والحدث والتكوين من الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) — البنية التحتية و Kubernetes والخدمات — ما يجعل من السهل تحليل تأثير Kubernetes على مستويات الخدمة.
أكثر من 300 تقنية مدعومة

يتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكات، مثل IBM Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل من دون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.

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النتائج %99.8 مدة تشغيل التطبيق

سمح استخدام Instana للحصول على قابلية الملاحظة في كل جزء متحرك من موقعها على الويب
لشركة Altissia بمراقبة اتفاقيات مستوى الخدمة وإعداد التقارير عنها مع ضمان مدة تشغيل تصل إلى 99.8%.

 اقرأ دراسة الحالة %10 انخفاض في زمن انتقال التسليم

باستخدام Instana لأتمتة مراقبة الخدمات المصغرة والحاويات، تخلصت PathMotion من حوالي 10% من Virtual Machines (الأجهزة الافتراضية) التي لديها.

 اقرأ دراسة الحالة
لقد ساعدنا Instana في تحديد الموارد غير المستخدمة في مجموعات Kubernetes لدينا... ولقد قمنا بتحسين عُقد Kubernetes التي نستخدمها ونقوم بتشغيل الأجهزة الافتراضية (VMs) التي نحتاجها للحفاظ على استمرار تشغيل بيئة الإنتاج لدينا بأعلى مستويات الأداء. مهدي محفوظي مهندس عمليات التطوير PathMotion اقرأ دراسة الحالة
الموارد ما المقصود بمراقبة Kubernetes؟

تعرَّف على ماهية مراقبة Kubernetes، وفوائدها، وأفضل الممارسات في هذا الصدد، ولماذا يجب عليك تنفيذها في تطبيقاتك.

 إدارة أداء التطبيقات لتطبيقات الخدمات المصغّرة على Kubernetes

تعرَّف على كيفية تحسين التطبيق الحساس للأعمال في بيئة Kubernetes.

 Instana 2023: تلخيص أحدث ابتكاراتنا

فيما يلي ملخص شامل لكل شيء تم إطلاقه في Instana في عام 2023، والجوائز التي فزنا بها، وروابط إلى آخر تحديث، وكيف يمكنك بدء كل تحسين.
اتخِذ الخطوة التالية

يتيح الحل IBM Instana Observability للجميع على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.

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