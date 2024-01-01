يوفر IBM Instana بيانات عالية الدقة بشكل تلقائي ومستمر:

دقة تصل إلى ثانية واحدة حتى لا تمر منك مشكلة دون حلها

تتبع موزَّع من البداية إلى النهاية لكل استدعاء أو طلب

نموذج رسومي وخرائط ديناميكية لإظهار كيفية ارتباط كل شيء

يتيح هذا لجميع الأطراف المعنية في التطبيق رؤية البيانات الدقيقة التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتحديد سبب المشكلة بسرعة واتخاذ إجراء فوري لإصلاحها.

يتميز Instana فقط ببيانات عالية الدقة في الوقت الفعلي والتي تكون مطلوبة في بيئات التطبيقات والبنية التحتية الديناميكية اليوم للعثور على المشكلات وإصلاحها قبل أن تؤثر على المستخدمين النهائيين.