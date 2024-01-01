الصفحة الرئيسية التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات Instana قابلية ملاحظة الأداء المؤتمتة في الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)
لا تفوت أي مشكلة أبدًا بفضل المراقبة الأكثر تفصيلاً والأعلى دقة على مستوى العالم
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رسم توضيحي لـ Instana باستخدام نمط واجهة مستخدم هجين
لا يفوتك أي حادث دون أن تجد له حلاً

يوفر IBM Instana بيانات عالية الدقة بشكل تلقائي ومستمر:

  • دقة تصل إلى ثانية واحدة حتى لا تمر منك مشكلة دون حلها

  • تتبع موزَّع من البداية إلى النهاية لكل استدعاء أو طلب

  • نموذج رسومي وخرائط ديناميكية لإظهار كيفية ارتباط كل شيء

يتيح هذا لجميع الأطراف المعنية في التطبيق رؤية البيانات الدقيقة التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتحديد سبب المشكلة بسرعة واتخاذ إجراء فوري لإصلاحها.

يتميز Instana فقط ببيانات عالية الدقة في الوقت الفعلي والتي تكون مطلوبة في بيئات التطبيقات والبنية التحتية الديناميكية اليوم للعثور على المشكلات وإصلاحها قبل أن تؤثر على المستخدمين النهائيين.
دراسة Forrester Total Economic Impact™

يتميز Instana بأنه مؤتمت بالكامل، وبالتالي يمكنك بدء التشغيل بسرعة. اقرأ دراسة Forrester الكاملة لعام 2024 الآن.
المزايا عمليات نشر أكثر سرعة

لا يؤدي تكوين المراقبة المؤتمتة إلى إبطاء مسارات CI/CD أبدًا.

 رؤى قابلة للتنفيذ

يساعد الفهم السياقي في الوقت الفعلي فريق Dev+Ops على العثور على المشكلات وإصلاحها على نحو أسرع.

 مراقبة مجموعتك بأكملها معًا

مراقبة شاملة مع رؤية واضحة من الأجهزة والبنية التحتية إلى التطبيقات وعمليات الأعمال.

 رؤية شاملة لكل الخدمات المشتركة

فهم التبعيات العلوية والسفلية عبر خريطة خدمة التطبيق بأكملها.

المزايا
خرائط التبعية في الوقت الفعلي احصل دائمًا على السياق الكامل. افهم التبعيات الخاصة بكل خدمة تطبيق ومكون البنية التحتية باستخدام البيانات التي يتم "تحديثها تلقائيًا وبشكل مستمر" استنادًا إلى الاكتشاف.
تعليقات المسار احصل على فهم فوري لتأثير إصدارات البرامج، وتمكين المطورين وضمان جودة أفضل للتطبيق.
الدعم الكامل لـ Opentelemetry يمكنك إجراء الأتمتة ووضع السياق واتخاذ إجراءات ذكية في Opentelemetry لضمان عدم ترك أي خدمة دون معالجة والحصول على الصورة الكاملة، في سياق تجربة Instana الرائعة نفسها بغض النظر عن مصدر البيانات.
التنبيهات الذكية تخلص من التخمين من خلال التنبيهات المفيدة المصممة بصورة خاصة لبيئتك والمخططات المخصصة لتناسب احتياجاتك.
النتائج %40

حسِّن الكفاءة التشغيلية بنسبة 40%.

 %60

قلِّل الحوادث التي تؤثر على الإيرادات بنسبة تصل إلى 60%.

 ربط بدراسة TEI %90

قلِّل الحوادث التي تؤثر على الإيرادات بنسبة تصل إلى 60%.
اتخِذ الخطوة التالية

يتيح حل IBM Instana Observability لكل شخص على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدها في السياق الذي يحتاج إليه، لسرعة تفادي وقوع المشكلات، ولسرعة معالجتها إن وقعت.

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