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مراقبة الذكاء الاصطناعي التوليدي في الوقت الحقيقي

الحفاظ على دور الذكاء الاصطناعي التوليدي كقيمة أساسية في برنامج التشغيل في التطبيق الخاص بك

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الحفاظ على رضا المستخدمين وتعزيز العمليات

يؤدي دمج التوليدي الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل مجموعة التوليدي إلى حدوث اختناقات في الأداء لا يمكن التنبؤ بها ومخاوف من التزايد الزمني بسبب اختلاف النماذج, وقيود واجهة برمجة التطبيقات وأنماط الاستخدام، مما يؤثر على تجربة المستخدم والالتزام باتفاقية مستوى الخدمة. إن الطبيعة المبهمة للذكاء الاصطناعي التوليدي تعقّد عملية مراقبة وتحسين عملية التطوير، مما يعيق قدرة المطورين على الحصول على الرؤى الواضحة ومشاكل الأداء على الفور. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بناء الذكاء الاصطناعي التوليدي من الصفر أمر مكلف، لذلك عليك التفكير في الحلول التي تساعدك على توليد عائدات مؤثرة.

يستلزم التطور السريع الذي تشهده أفقي الذكاء الاصطناعي التوليدي اتخاذ إجراءات فورية ومن خلال الاستفادة من منصة IBM Instana Observability, يمكن للعملاء معالجة المشاكل بشكل استباقي وتحسين الكفاءة والحفاظ على ميزة تنافسية في تقديم تجربة مستخدم استثنائية. وهذا أمر بالغ الأهمية عندما يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي قيمة أساسية في برنامج التشغيل حيث يمكن أن تؤثر حتى التأخيرات الطفيفة على اتفاقيات مستوى الخدمة ورضا المستخدمين. ®يمكن أن تساعد Instana أيضًا الشركات في اعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي LLM وIstana، من خلال توفير برامج قابلية للملاحظة على مستوى المؤسسات على أحمال التشغيل المبنية على هذه النماذج.
مراقبة الذكاء الاصطناعي التوليدي-يبث تكنولوجيا المعلومات والمنصات
المزايا الحفاظ على مستويات عالية من الأداء والموثوقية

يستخدم مستشعر منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي في منصة إنستانا مستشعر الذكاء الاصطناعي التوليدي وقت التشغيل ميزة OpenTelemetry و Traceloop OpenLLLMetry لجمع الآثار, والسجلات والسجلات التي يمكن الاستفادة منها عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي لمجموعة التقنيات.

 تحقيق تحسين الأداء المتزايد

يمكن استخدام القياس عن بُعد والتتبعات التي تم جمعها لتصور مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال من أجل الذكاء الاصطناعي التوليدي التطبيق مع Apptio, وهي شركة IBM ، لتحسين وحدة معالجة الرسومات (GPU) الموارد IBM Turbonomic والمزيد.

 توليد عائد استثمار مؤثر

بناء الذكاء الاصطناعي التوليدي مراقبة التطبيق من الصفر مكلف. مع Instana، استفد من استثماراتك الحالية مع مزودي خدمة LLM وقواعد البيانات المتجهة وقواعد بيانات الذكاء الاصطناعي التنائي التوليدي إطار العمل، لدفع الوقت المناسب للقيمة بشكل أسرع.

ميزة

قم بحماية أداء LLM الخاص بك على النحو المتوقع من خلال مراقبة المقاييس مثل أوقات الاستجابة والإنتاجية ومعدلات الخطأ. وهذا أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على موثوقية وكفاءة الخدمات التي تعتمد على هذه النماذج.
يمكن أن توفر مراقبة التوليدي الاصطناعي الذكاء الاصطناعي التوليدي مراقبة مدى جودة استخدام الموارد من قبل LLM. يمكنك مراقبة استخدام وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص لتحسين تخصيص الموارد ومنع الاختناقات.
من خلال مراقبة آثار LLM، يكشف بسرعة ويستجيب للأخطاء أو الحالات الشاذة في عمليات LLM. يتضمن ذلك تحديد الأنماط غير المعتادة في استجابات النموذج أو المشكلات الفنية في البنية التحتية الأساسية. ثم استخدم تنبيهات الذكاء الاصطناعي الذكية المدمجة في ®Instana المدمجة في ميزة التنبيهات الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي للإبلاغ عن الحالات الشاذة أو تحديد أنماطها الخاصة.
يمكن أن تساعد بيانات قابلية الملاحظة في التنبؤ بالطلبات المستقبلية، مما يساعد في اتخاذ قرارات بشأن توزيع الحمل بفعالية للحفاظ على الأداء الأمثل. يمكنك الاستفادة من ®Instana's التكامل مع IBM Turbonomic لتحسين التطبيق والنظام تلقائيًا.
في حالة وقوع حادث، فإن التتبع التفصيلي لا يقدر بثمن لتشخيص المشكلات وتصحيحها بسرعة، مما يقلل من فترة التعطل ويحسن من مرونة النظام. يمكنك الاستفادة من المعالجة الذكية، لأتمتة تحديد السبب الأساسي للمشاكل التي تؤثر على تطبيقك في مجال التعليم.
يمكن أن توفر مراقبة أداء ومخرجات نماذج إدارة التعلم الآلي ومخرجاتها تعليقات قيمة لعالم البيانات والمهندسين العاملين على النموذج. يمكن لبيانات قابلية الملاحظة أن تسلط الضوء على المجالات التي قد يحتاج النموذج فيها إلى تنقيح أو إعادة تدريب.
اتخذ الخطوة التالية

إلغاء تطبيق القفل تطبيق السحابة الأصلية الأداء مستندًا إلى الذكاء الاصطناعي الآلي قابلية الملاحظة الآلية

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