يؤدي دمج التوليدي الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل مجموعة التوليدي إلى حدوث اختناقات في الأداء لا يمكن التنبؤ بها ومخاوف من التزايد الزمني بسبب اختلاف النماذج, وقيود واجهة برمجة التطبيقات وأنماط الاستخدام، مما يؤثر على تجربة المستخدم والالتزام باتفاقية مستوى الخدمة. إن الطبيعة المبهمة للذكاء الاصطناعي التوليدي تعقّد عملية مراقبة وتحسين عملية التطوير، مما يعيق قدرة المطورين على الحصول على الرؤى الواضحة ومشاكل الأداء على الفور. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بناء الذكاء الاصطناعي التوليدي من الصفر أمر مكلف، لذلك عليك التفكير في الحلول التي تساعدك على توليد عائدات مؤثرة.

يستلزم التطور السريع الذي تشهده أفقي الذكاء الاصطناعي التوليدي اتخاذ إجراءات فورية ومن خلال الاستفادة من منصة IBM Instana Observability, يمكن للعملاء معالجة المشاكل بشكل استباقي وتحسين الكفاءة والحفاظ على ميزة تنافسية في تقديم تجربة مستخدم استثنائية. وهذا أمر بالغ الأهمية عندما يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي قيمة أساسية في برنامج التشغيل حيث يمكن أن تؤثر حتى التأخيرات الطفيفة على اتفاقيات مستوى الخدمة ورضا المستخدمين. ®يمكن أن تساعد Instana أيضًا الشركات في اعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي LLM وIstana، من خلال توفير برامج قابلية للملاحظة على مستوى المؤسسات على أحمال التشغيل المبنية على هذه النماذج.