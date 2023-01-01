الكتاب الإلكتروني قابلية الملاحظة للمطورين مع تطور نماذج هندسة البرمجيات من الأحادية إلى الخدمة المصغرة، إليك كيف تساعد قابلية الملاحظة المطورين على تحمل مزيد من المسؤولية عن برامجهم، حتى بعد تسليمها.

صفحة الويب Instana مقابل New Relic لقد اعتمدتَ على خدمة مراقبة التطبيقات من New Relic، لكن إدارة تطبيقات السحابة الأصلية يتطلب نهجًا مختلفًا.

الكتاب الإلكتروني التفاعلي دليل المؤسسات نحو قابلية الملاحظة استكشف دليل المبتدئين هذا لفهم قابلية الملاحظة، وكيف يمكنك البدء في مسار قابلية الملاحظة في مؤسستك في ثلاث خطوات بسيطة.

كتيب قابلية الملاحظة لتطبيقات السحابة الأصلية تعرَّف على كيفية اكتشاف Instana الذي يعمل على AWS لعناصر التطبيقات والأنظمة والخدمات المصغّرة تلقائيًا على مستوى البنية التحتية وتقديم قابلية ملاحظة عالية الدقة في كل ثانية.

بث ويب المراقبة الفورية لمستوى الخدمة شاهد ندوة الإنترنت هذه للتعرف على المتطلبات الجديدة لعمليات التطوير وفرق عمل هندسة موثوقية الموقع (SRE)؛ للحفاظ على اتفاقية مستوى الخدمة، وكيف يمكن تحقيق إدارة فورية لاتفاقية مستوى الخدمة مع Instana وApica.