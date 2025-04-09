تحقيق أقصى أداء وكفاءة من حيث التكلفة لنظام Kubernetes باستخدام IBM Instana المدعوم من IBM Kubecost

9 أبريل 2025
أصبح Kubernetes هو العمود الفقري لتغيير التطبيقات ونشرها. تستثمر الشركات في Kubernetes لبناء تطبيقات قابلة للتوسع مع وتيرة نشر مرتفعة لتلبية احتياجات الأعمال المتغيرة.
وفقًا لتقرير IDC1، سيستمر انتشار واستخدام Kubernetes في النمو بشكل كبير، لا سيما بفضل التوجهات مثل زيادة نشر عبء العمل المعتمد على الحاويات لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ما سيزيد من عدد التطبيقات التي تستضيفها الشركات باستخدام Kubernetes. ومع ذلك، فإن تعقيد تتبُّع النفقات مع استخدام Kubernetes يُعَد أمرًا بالغ الصعوبة.
لتجاوز هذه التعقيدات، تسعى فرق تكنولوجيا المعلومات وفرق إدارة العمليات المالية إلى حلول تُتيح مراقبة مجموعات Kubernetes لتتبُّع مدة التشغيل، والموارد، والتفاعل بين المكونات. يوفر الحل المثالي رؤية موحدة لمجموعات Kubernetes والخدمات المرتبطة بها، بالإضافة إلى سلامة البنية التحتية والتكاليف من خلال حل واحد لقابلية الملاحظة.
واستجابةً لحل هذه المشكلة المعقدة المتعلقة بالإنفاق وقابلية الملاحظة، نعلن عن ميزة جديدة لمراقبة التكاليف داخل IBM Instana المدعومة من IBM Kubecost، والتي توفر بيانات الأداء وبيانات تكلفة Kubernetes في مكان واحد.
من خلال الوصول إلى رؤى تكاليف Kubernetes ضمن واجهة Instana، يمكن للمستخدمين الآن إجراء مراقبة للتكاليف لمجموعات Kubernetes باستخدام لوحات تحكم جاهزة مسبقًا وتحليل تلقائي للنفقات السابقة.
يمكن للأعمال الآن تحقيق أقصى أداء وكفاءة من حيث التكلفة من خلال تجاوز التحديات المتعلقة بمرونة التطبيقات وموثوقيتها، والتي تنشأ من كل من الإفراط في تخصيص الموارد ونقص تخصيصها.
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مراقبة تكاليف Instana، جنبًا إلى جنب مع ميزة تحسين الموارد التلقائي المدعومة من IBM Turbonomic، توفر الآن الرؤية الشاملة، ورؤى التكلفة، وتحسين الموارد التلقائي لنظام Kubernetes في منصة واحدة. من خلال مساعدة الأعمال على تحقيق أقصى أداء للتطبيقات مع تقليل هدر التكلفة، نعمل على بناء أكثر منصات قابلية الملاحظة شمولًا والقابلة للنشر على بيئات SaaS أو بيئات ذات استضافة ذاتية أو بيئات هجينة.
حصل IBM Instana مؤخرًا على لقب منتج العام من CRN لقابلية الملاحظة2 وفاز أيضًا بجائزة أفضل منتجات برمجيات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من G2 في عام 2025.
1 IDC PlanScape: Kubernetes Cost Management. September 2024. Doc #US51833124
2 CRN’s 2024 Products Of The Year