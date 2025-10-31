في صناعة السكك الحديدية، يعتمد الركاب بشكل متزايد على الخدمات الإلكترونية لتخطيط رحلاتهم وحجز التذاكر. طوَّرت شركة Srbijavoz، الشركة الوطنية للسكك الحديدية للركاب في صربيا، نظام حجز تذاكر مخصصًا داخليًا لجعل السفر أكثر سهولة من أي وقت مضى. عبر موقع Srbijavoz الإلكتروني أو تطبيقها للأجهزة المحمولة، يمكن للعملاء شراء تذاكر القطارات للرحلات الوطنية والدولية والحصول على تحديثات فورية لمسار الرحلة.

لتمكين هذه المجموعة من الوظائف، يعتمد النظام على شبكة كبيرة ومعقدة من الخوادم وقواعد البيانات. مع توسع البنية التحتية للسكك الحديدية في صربيا وافتتاح خطوط سريعة جديدة، شهدت Srbijavoz زيادة في عدد العملاء، من 2.6 مليون إلى أكثر من 7 ملايين خلال عامين فقط. وقد أدَّى هذا النمو السريع إلى وضع ضغوط كبيرة على نظام إصدار التذاكر، ما أدَّى إلى فترات تعطل طويلة وتعريض رضا العملاء للخطر.

يقول Zoran Stevanovic، مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات في Srbijavoz: "يجب أن يعمل نظام الحجز لدينا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لأنه عندما لا نبيع التذاكر، نفقد الإيرادات". يوضِّح Stevanovic نقاط الضعف في نظامهم السابق: "كنا نواجه بانتظام ما يصل إلى خمس ساعات من التعطل في بيئة الإنتاج. مع نظام ضخم وديناميكي بهذا الشكل، كان على فريقي قضاء ساعات في البحث عن سبب المشكلة قبل أن نتمكن من البدء بحلها".

سعت Srbijavoz إلى الحصول على حل لمراقبة التطبيقات يساعد فريق تكنولوجيا المعلومات على الوصول إلى مصدر المشكلات بسرعة أكبر، مع الحفاظ على توفُّر نظام الحجز على مدار الساعة.