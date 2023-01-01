تتيح الخدمات المصغرة للشركات إجراء المراقبة بطرق حديثة بعيدًا عن مراقبة التطبيقات بالطريقة المتراصة القديمة، وحل العديد من المشكلات المرتبطة بتسليم البرامج ومراقبة أداء التطبيقات (APM). يؤدي تشغيل الخدمات المصغرة على بنيات سحابية أصلية تعتمد على أدوات مفتوحة المصدر مثل Kubernetes أو حاويات مثل Docker أيضًا إلى تقديم مستوى جديد من التطوير والتعقيد لبيئات الأنظمة البنائية للتطبيقات. وعندما يتعلق الأمر بمراقبة الوظائف وإدارة جودة الخدمة على نحو فعال عبر العديد من لغات البرمجة، فإن استراتيجيات أنظمة المراقبة التقليدية تفشل ببساطة في عالم الخدمات المصغرة.

تقدم ®IBM ®Instana حلاً رائعًا من حلول المراقبة مع إمكانية المراقبة الكاملة لبيئة الخدمات المصغرة بالكامل. حيث تجري أتمتة كل شيء، بما في ذلك اكتشاف التطبيق ونشر الوكيل ومراقبة التكوين خلال مجموعة تقنيات هندسة الخدمات المصغرة الكاملة لديك. كما تعمل Instana أيضًا على تقليل جهود استكشاف الأخطاء وإصلاحها من خلال التخلص من الإزعاج وتحديد الحدث المُسبِّب والسبب المحتمل وراء كل حادث.