المراقبة الاصطناعية

حاكِ تفاعلات المستخدمين من مواقع مختلفة لمراقبة أداء التطبيق وتحسينه.
لقطة شاشة لواجهة المراقبة الاصطناعية في Instana
تسليط الضوء
news
Spotlight carousel news illustration
نعلن عن ميزة المراقبة الاصطناعية في التكامل المستمر والنشر المستمر (CI-CD) لمنصة IBM Instana Observability، وهي متوفرة الآن كمعاينة عامة.
أضِف اختبارات بمستوى الإنتاج إلى بيئة ما قبل الإنتاج: تضيف Instana المراقبة الاصطناعية إلى CI/CD لديك. اكتشِف لماذا يُعَد هذا مهمًا الآن وما الذي يمكنك توقعه.
news
Spotlight carousel news illustration
موثوقية أكثر ذكاءً من خلال مراقبة التجربة الرقمية
تمنح أدوات مراقبة التجربة الرقمية (DEM) الرائدة فِرق تكنولوجيا المعلومات رؤية شاملة لرحلة المستخدم، ما يساعد على ضمان تجربة رقمية سلسة عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة. اقرأ هذا المقال لتتعرَّف على كيفية رسم IBM Instana ملامح المرحلة المُقبلة من الموثوقية.

تسريع مسارات التكامل المستمر والنشر المستمر (CI-CD) من خلال تتبُّع خصائص الأداء

تعتمد فِرق عمليات التطوير وهندسة موثوقية المواقع نهج قابلية الملاحظة المبكرة كجزء منتظم من مهامها، لمعالجة المشكلات بشكل استباقي قبل وقوعها. فمن خلال المراقبة الاصطناعية (المعروفة أيضًا بالمراقبة النشطة أو الاستباقية)، تعمل الفِرق على إنشاء وتشغيل اختبارات اصطناعية لإتاحة تحديثات أسرع وأكثر أمانًا، وتحسين تجربة المستخدم بشكل مستمر.

لكن أدوات المراقبة الاصطناعية التقليدية قد تكون معقدة وتستغرق وقتًا طويلًا للإعداد، كما تتطلب خبرة واسعة في كتابة تعليمات برمجية وإعداد برامج نصية. كما أن هذه الأدوات معرَّضة لإطلاق تنبيهات خاطئة نتيجة فشل البرامج النصية لأسباب مثل تغييرات بسيطة في واجهة المستخدم. 

توفِّر IBM Instana Observability مراقبة اصطناعية يمكنها محاكاة تصرفات المستخدم على التطبيق بناءً على عوامل مثل الموقع الجغرافي، وأنواع الشبكات، والأجهزة المختلفة، وغيرها. وتراقب هذه الاختبارات الاصطناعية باستمرار مؤشرات الأداء مثل التوافر ووقت الاستجابة، وفق فواصل زمنية محددة مسبقًا.

من خلال توفير بيانات سياقية في الوقت الفعلي حول أداء التطبيقات، يمكنك رصد المشكلات بشكل استباقي عبر إشعارات الفشل، والتحقيق فيها بسرعة أكبر باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل. توفر IBM Instana أيضًا حلاً للمراقبة الاصطناعية منخفض التعليمات البرمجية. سواء كنت تستعد لإطلاق منتجك في سوق جديدة أو تسعى إلى تحقيق أهداف مستوى الخدمة (SLOs)، يمكنك مواصلة نشر التعليمات البرمجية بأمان وعلى نطاق واسع.

 المراقبة الاصطناعية مع Instana: الأساسيات قوة قابلية الملاحظة في اختبارات ما قبل الإنتاج

السمات الرئيسية

لقطة شاشة للوحة معلومات Instana تعرض مراقبة أداء التطبيقات للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack).
رصد المشكلات استباقيًا وتقليل متوسط زمن الإصلاح (MTTR)

استفِد من نصوص اختبار واجهة برمجة التطبيقات المؤتمتة لمحاكاة الاختبارات الاصطناعية المجدولة وعند الطلب لتطبيقات الأجهزة المحمولة أو الويب لديك، والتحقق من الأداء والتوافر من منظور مستخدم افتراضي. 

مكّن فِرق عمليات التطوير عبر أداة مراقبة اصطناعية قادرة أيضًا على تشغيل اختبارات SSL وDNS والبرامج النصية للمتصفح، ما يساعد على رصد مشكلات مثل بطء الاستجابة، أو ارتفاع معدلات الأخطاء، أو غياب وظائف محددة. 

 تعرَّف على أنواع تنفيذ الاختبارات الاصطناعية
لقطة شاشة لواجهة المنتج لاختبارات Instana الاصطناعية منخفضة التعليمات البرمجية
إطلاق المنتجات بسرعة في سوق جديدة دون الحاجة إلى معرفة موسَّعة بالبرمجة

استخدم اختبار واجهة برمجة التطبيقات البسيط لمراقبة نقطة نهاية REST API واحدة عن طريق تنفيذ طلب HTTP GET إلى عنوان URL محدد. ويتيح هذا الاختبار للمستخدمين ضبط مَعلمات مثل عنوان URL ورموز الاستجابة المتوقعة وإعدادات مهلة الانتظار دون كتابة أي تعليمات برمجية.

نفِّذ اختبار متصفح بسيط للتحقق من وجود أخطاء HTTP والتأكد من توفُّر صفحة الويب. في هذا الاختبار، يُدخل المستخدم عنوان URL، ثم تُجري IBM Instana تحميلًا بسيطًا للصفحة للتأكد من حالتها. 

 تعرَّف على المزيد عن أنواع اختبارات المراقبة الاصطناعية
مخطط تدفق بنية نقاط التواجد (PoP) في IBM Instana Synthetic
نشر التعليمات البرمجية بأمان وبوتيرة منتظمة

أعد استخدام الاختبارات نفسها المستخدمة في بيئة الإنتاج لضمان الاتساق بين التحقق قبل النشر والمراقبة في بيئة التشغيل الفعلية. باستخدام تعريفات الاختبارات نفسها، يمكنك سد الثغرات في تغطية الاختبارات وتجنُّب الثقة الزائفة الناتجة عن اختلاف شروط الاختبار. 

اكتشف التراجعات، أو تعطل الاعتماديات، أو انخفاض الأداء قبل أن تصل التغييرات إلى بيئة الإنتاج.  

 تعرَّف على كيفية إجراء اختبار اصطناعي
لقطة شاشة للوحة معلومات Instana تعرض أهداف مستوى الخدمة (SLOs) استنادًا إلى نتائج المراقبة الاصطناعية
تحقيق أهداف الأداء مثل زمن الانتقال، وحجم الحركة، ومعدلات الأخطاء، والتشبُّع

ضَع أهداف مستوى الخدمة (SLOs) وأدرها بناءً على نتائج المراقبة الاصطناعية. اختَر وأدخل الحقول التالية لتكوين SLO الخاص بك: الكيان (الاختبار الاصطناعي) والنطاق والمؤشر (مثل زمن الانتقال، وحجم الحركة، وما إلى ذلك)، الهدف (نافذة الوقت والمدة، وما إلى ذلك)، والمعرِّفات. 

احصل على إعدادات تنبيه يتم إنشاؤها تلقائيًا تُعرف باسم SmartAlert، وتعتمد على قوالب مدمجة مثل بطء الموقع، وأخطاء JavaScript، ورموز حالة HTTP. يمكنك ضبط SmartAlert لإرساله عبر قناة التنبيه المفضلة لديك عند فشل الاختبار الاصطناعي لموقع معين. 

 تعرَّف على المزيد حول إنشاء SLO
الفوائد

65% تقليل زمن الاستجابة للحوادث

اكتشف فورًا أماكن البطء، وسبب المشكلة، ومدى تأثيرها. 

 اقرأ قصص العملاء بالقرب من الصفر فترة تعطل مخطط لها أو غير مخطط لها

حدِّد نقاط اختناق الأداء، والحالات الشاذة في الموارد، والمشكلات التشغيلية في الوقت الفعلي.

 اقرأ قصص العملاء 50% اكتشاف حالات الخلل بشكل أسرع

التقاط بيانات التتبُّع والمقاييس عبر منصات وخدمات متعددة لتحسين رؤية الفرق الهندسية

 اقرأ قصص العملاء 1/2 الوقت اللازم للاستجابة الحوادث

ومع رؤية متعمقة للحوادث، يمكنك تحديد السبب وعزل تعليمات المصدر البرمجية المتسببة بالمشكلة.

 اقرأ قصص العملاء
حالات الاستخدام ذات الصلة
شخصان يعملان على مكتب أمام شاشة
مراقبة التجربة الرقمية

راقب تجارب المستخدمين النهائيين وحسِّنها عبر نقاط النهاية باستخدام برنامج مراقبة التجربة الرقمية السحابية الأصلية.

 تعرّف على المزيد
صورة مقرّبة لأيدي شخص تكتب على هاتف ذكي.
مراقبة تطبيقات الأجهزة المحمولة

تساعدك مراقبة تطبيق الأجهزة المحمولة باستخدام IBM Instana Observability على تحديد المشكلات ومعالجتها بسرعة لتقليل خطر تراجع أعداد المستخدمين أو إصابتهم بالإحباط.

 تعرّف على المزيد
شخص يمشي في أحد المصانع ويحمل جهازًا لوحيًا.
مراقبة مواقع الويب

قدِّم تجربة ويب استثنائية للعملاء من خلال فهم متعمق للسياق وسرعة في حل المشكلات.

 تعرّف على المزيد

الموارد

اتخذ الخطوة التالية

استخدم قدرات المراقبة الاصطناعية في IBM Instana لمحاكاة تفاعلات المستخدم وتسريع مسار CI/CD.

 جرب نسخة آلية تحديد الوصول في Instana احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا