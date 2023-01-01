تعتمد الحاويات على تقنية مفتوحة المصدر وتوفر سرعة تطوير لا مثيل لها تتيح للشركات إمكانية إنشاء خدمات الأعمال الجديدة ونشرها وتوسيع نطاقها بسرعة، سواء محليًا أو على السحابة. وعلى الرغم من ذلك، تأتي مع هذه السرعة تحديات الرؤية التي لا تستطيع أدوات حلول المراقبة التقليدية مواكبتها. في البيئات الموجودة داخل حاويات، مثل حاويات Linux وDocker، تُعدُّ أنظمة الرؤية والمراقبة ضرورية للحفاظ على سلامة التطبيق، بالإضافة إلى تحقيق أقصى قدر من المرونة والكفاءة—وبالتالي الحصول على كامل عائد الاستثمار في التطبيقات الموجودة داخل حاويات.
توفر مراقبة الحاويات باستخدام IBM Instana Observability حلاً لمراقبة الحاويات يعالج هذه التحديات ويوفر رؤية تلقائية مستمرة مع السياق الكامل لجميع الطبقات الفنية—المضيفين والحاويات والبرامج الوسيطة والخدمات المصغرة قيد التشغيل. توفر أدوات مراقبة الحاويات ولوحات المعلومات قابلية ملاحظة تلقائية لأداء كل حاوية، ومجموعة التقنية الكاملة التي تعمل داخلها والتطبيقات التي تعمل فوقها.
يمكنك تقليل متوسط الوقت اللازم لإتمام الإصلاح (MTTR) من خلال الاكتشاف التلقائي، مما يحسِّن تجربة المستخدم. تكتشف Instana باستمرار جميع الحاويات والتقنيات الموجودة داخلها ويقوم تعيينها، وتستوعب مقاييس قابلية ملاحظة الأداء مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية، وتقوم بتتبع كل طلب، وتضع إطارًا لكل عملية وتعمل على تعيين جميع تبعيات التطبيق.
يمكنك تحسين الأداء بشكل استباقي باستخدام رؤى سياقية من الرسم البياني الديناميكي، الذي يسجل العلاقات بين جميع عناصر التطبيق ويصممها في الوقت الفعلي. يسمح دليل السياق لأي مستخدم بتشخيص المشكلات وتحديد التأثير.
يمكنك منع حدوث المشكلات من خلال التنبيهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. توفر Instana تقريرًا متعمقًا عن الحوادث يربط جميع الأحداث المقابلة باستخدام الرسم البياني الديناميكي. يحتوي التنبيه الفردي الناتج على تقرير تأثير يتضمن التفاصيل، مما يوفر لك اختصارًا لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها بسرعة، وتحليل السبب الأساسي، وحل الحوادث.
بفضل استخدام Instana لأتمتة قابلية ملاحظة عمليات سير عمل CI/CD الموجودة على شكل حاويات
، نجحت شركة Leaf Group في تقليل تكاليف المراقبة بنسبة 66% مع تقليل زمن الانتقال ومعدلات الخطأ وأوقات الاستجابة.
منذ أن بدأت شركة Dealerware في استخدام Instana لمراقبة البيئات الموجودة على شكل حاويات، نجح فريق عمليات تطوير الشركة في تقليل زمن انتقال التسليم من 10 دقائق إلى ما يقرب من 12
ثانية.
تتكامل Instana مع أدوات مراقبة أخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكة مثل ®IBM® Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق وأعباء العمل واستخدام الموارد عبر البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل دون حاجة إلى مكونات إضافية أو عمليات إعادة تشغيل للتطبيقات.
يتيح حل IBM Instana Observability لكل شخص على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدها في السياق الذي يحتاج إليه، لسرعة تفادي وقوع المشكلات، ولسرعة معالجتها إن وقعت.