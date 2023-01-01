الصفحة الرئيسية التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات Instana مراقبة الحاويات
أتمتة مراقبة التطبيقات ورؤيتها وضبط الأداء داخل بيئات الحاويات
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رسم توضيحي يصور عرض مجموعة مكونات البنية التحتية ومخطط أداء وحدة المعالجة المركزية ومقاييس استخدام الذاكرة.

تعتمد الحاويات على تقنية مفتوحة المصدر وتوفر سرعة تطوير لا مثيل لها تتيح للشركات إمكانية إنشاء خدمات الأعمال الجديدة ونشرها وتوسيع نطاقها بسرعة، سواء محليًا أو على السحابة. وعلى الرغم من ذلك، تأتي مع هذه السرعة تحديات الرؤية التي لا تستطيع أدوات حلول المراقبة التقليدية مواكبتها. في البيئات الموجودة داخل حاويات، مثل حاويات Linux وDocker، تُعدُّ أنظمة الرؤية والمراقبة ضرورية للحفاظ على سلامة التطبيق، بالإضافة إلى تحقيق أقصى قدر من المرونة والكفاءة—وبالتالي الحصول على كامل عائد الاستثمار في التطبيقات الموجودة داخل حاويات.

توفر مراقبة الحاويات باستخدام IBM Instana Observability حلاً لمراقبة الحاويات يعالج هذه التحديات ويوفر رؤية تلقائية مستمرة مع السياق الكامل لجميع الطبقات الفنية—المضيفين والحاويات والبرامج الوسيطة والخدمات المصغرة قيد التشغيل. توفر أدوات مراقبة الحاويات ولوحات المعلومات قابلية ملاحظة تلقائية لأداء كل حاوية، ومجموعة التقنية الكاملة التي تعمل داخلها والتطبيقات التي تعمل فوقها. 
إدارة أداء التطبيقات في عالم تقنيات الحاويات
المزايا انخفاض فترات التعطل

يمكنك تقليل متوسط الوقت اللازم لإتمام الإصلاح (MTTR) من خلال الاكتشاف التلقائي، مما يحسِّن تجربة المستخدم. تكتشف Instana باستمرار جميع الحاويات والتقنيات الموجودة داخلها ويقوم تعيينها، وتستوعب مقاييس قابلية ملاحظة الأداء مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية، وتقوم بتتبع كل طلب، وتضع إطارًا لكل عملية وتعمل على تعيين جميع تبعيات التطبيق.

 الرؤية الواضحة في السياق الفعلي

يمكنك تحسين الأداء بشكل استباقي باستخدام رؤى سياقية من الرسم البياني الديناميكي، الذي يسجل العلاقات بين جميع عناصر التطبيق ويصممها في الوقت الفعلي. يسمح دليل السياق لأي مستخدم بتشخيص المشكلات وتحديد التأثير.

 لم تعد هناك مواضع محجوبة عن الرؤية 

يمكنك منع حدوث المشكلات من خلال التنبيهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. توفر Instana تقريرًا متعمقًا عن الحوادث يربط جميع الأحداث المقابلة باستخدام الرسم البياني الديناميكي. يحتوي التنبيه الفردي الناتج على تقرير تأثير يتضمن التفاصيل، مما يوفر لك اختصارًا لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها بسرعة، وتحليل السبب الأساسي، وحل الحوادث.
المزايا
الاكتشاف التلقائي للحاويات والخدمات يكتشف تلقائيًا جميع الحاويات والتقنيات التي تعمل داخلها، وينشر أجهزة استشعار المراقبة المناسبة، ويبدأ في تتبع طلبات التطبيق ويساعد في إنشاء مقاييس الحاوية.
عرض رسومي لخريطة الحاويات يقوم تلقائيًا بتحديد العلاقات والتبعيات وتصورها بين جميع الحاويات ومصادر البيانات ومكونات التطبيق التي تعمل داخلها لتحقيق قابلية ملاحظة الأداء الكاملة. تتيح لك منصات مراقبة البنية التحتية عرض استخدام الموارد واستخدام الشبكة.
تحسين أداء الحاويات لتوفير الحماية لسلامة الخدمة باستخدام مقاييس أداء التطبيق الدقيقة. اكتشف التغييرات والحوادث في الوقت الفعلي، وحدد حالات الخلل، وحل مشكلات الأداء بسرعة عبر المجموعة بأكملها. احصل على رؤية واضحة لبنية الحاوية لمراقبة وقت التشغيل وأتمتة الموارد وتنبيهات الحد المحدد.
التنسيق المتناغم بين حاويات Kubernetes يساعد في فهم التأثير الكامل للتنسيق المتناغم بين حاويات Kubernetes فيما يتعلق بأداء واستقرار الحاويات قيد التشغيل داخل بنية خدماتك المصغرة وتطبيقاتك. تتيح لك حلول مراقبة Kubernetes التفرغ للتركيز على الأداء العام لمجموعات Kubernetes دون حاجة إلى التركيز على العُقد الفردية.
النتائج %66 تخفيض تكاليف المراقبة

بفضل استخدام Instana لأتمتة قابلية ملاحظة عمليات سير عمل CI/CD الموجودة على شكل حاويات
، نجحت شركة Leaf Group في تقليل تكاليف المراقبة بنسبة 66% مع تقليل زمن الانتقال ومعدلات الخطأ وأوقات الاستجابة.

 اقرأ دراسة الحالة %98 تحقيق انخفاض في زمن انتقال التسليم

منذ أن بدأت شركة Dealerware في استخدام Instana لمراقبة البيئات الموجودة على شكل حاويات، نجح فريق عمليات تطوير الشركة في تقليل زمن انتقال التسليم من 10 دقائق إلى ما يقرب من 12
ثانية.

 اقرأ دراسة الحالة
لقد وقع اختيارنا على Instana لعدة أسباب. لأنها تتميز بسهولة بالغة، وتوفر تلقائيًا الرؤية المطلوبة لتطبيقاتنا الموجودة على شكل حاويات. لأنها ميسورة التكلفة، حيث تبلغ تكلفتها ثلث تكلفة حل APM الذي كان لدينا سابقًا. كما أنها تتميز بمستوى دعم لا مثيل له—الأفضل الذي رأيته على الإطلاق ماركوس سينجول نائب الرئيس الأول للعمليات الفنية شركة Leaf Group اقرأ دراسة الحالة
أكثر من 300 تقنية مدعومة

تتكامل Instana مع أدوات مراقبة أخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكة مثل  ®IBM® Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق وأعباء العمل واستخدام الموارد عبر البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل دون حاجة إلى مكونات إضافية أو عمليات إعادة تشغيل للتطبيقات.

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الموارد Instana 2023: تلخيص أحدث ابتكاراتنا

فيما يلي ملخص شامل لكل شيء تم إطلاقه في عام 2023، والجوائز التي حصلنا عليها، وروابط إلى آخر التحديثات، وكيف يمكنك بدء كل تحسين.
اتخِذ الخطوة التالية

يتيح حل IBM Instana Observability لكل شخص على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدها في السياق الذي يحتاج إليه، لسرعة تفادي وقوع المشكلات، ولسرعة معالجتها إن وقعت.

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