يتكامل IBM Instana Observability بسلاسة مع OpenTelemetry لضمان عدم ترك أي خدمة دون أدوات، وضمان تحقيق قابلية الملاحظة الكاملة في الوقت الفعلي. توفر خريطة التبعية القوية التي يوفرها Instana، وارتباط الخدمة الأولية/النهائية، ورؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) المجموعة الأكثر شمولاً من قدرات OTel ذات القيمة المضافة المتاحة.
يمكن حاليًا مراقبة تطبيقات ومنصات تقنية المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من داخل Instana
يتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكات، مثل IBM Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل من دون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.
يعمل OpenTelemetry على تغيير مجال قابلية الملاحظة. تعرَّف على ماهيته، وكيف يعمل، وفيم يُستخدم ولماذا يعد أداة مفيدة مفتوحة المصدر.
يدعم Instana جميع إشارات OpenTelemetry التي تشمل التتبعات والمقاييس والسجلات. تعرَّف على كيفية تمكين تكامل OpenTelemetry عن طريق استيراد البيانات إلى Instana من تطبيقاتك أو أنظمتك.
أصبح من الممكن الآن مراقبة تطبيقات ومنصات تقنية المعلومات المزودة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل IBM watsonx.ai Amazon Bedrock و HuggingFace وأكثر، كل ذلك من داخل IBM Instana Observability.
سنستخدم Terraform لنشر التطبيق التجريبي من OpenTelemetry إلى مجموعة EKS على AWS، ثم نعرض كيفية تكوين التطبيق التجريبي لإرسال جميع عمليات التتبع التي يقوم بها ومقاييسه وسجلاته إلى Instana.