تعرَّف على المقالة ما المقصود بحل OpenTelemetry؟ يعمل OpenTelemetry على تغيير مجال قابلية الملاحظة. تعرَّف على ماهيته، وكيف يعمل، وفيم يُستخدم ولماذا يعد أداة مفيدة مفتوحة المصدر.

التوثيق OpenTelemetry يدعم Instana جميع إشارات OpenTelemetry التي تشمل التتبعات والمقاييس والسجلات. تعرَّف على كيفية تمكين تكامل OpenTelemetry عن طريق استيراد البيانات إلى Instana من تطبيقاتك أو أنظمتك.

منشور مدونة مراقبة الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام IBM Instana Observability أصبح من الممكن الآن مراقبة تطبيقات ومنصات تقنية المعلومات المزودة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل IBM watsonx.ai Amazon Bedrock و HuggingFace وأكثر، كل ذلك من داخل IBM Instana Observability.