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يمنحك التتبع المختلط باستخدام OpenTelemetry و IBM Instana Observability أفضل ما في كلا الحلين.
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رسم توضيحي يسلط الضوء على عناصر متعددة في لوحات معلومات Instana بعد تكامل OpenTelemetry معه
الأتمتة ووضع السياق واتخاذ الإجراءات الذكية في OpenTelemetry باستخدام IBM Instana

يتكامل IBM Instana Observability بسلاسة مع OpenTelemetry لضمان عدم ترك أي خدمة دون أدوات، وضمان تحقيق قابلية الملاحظة الكاملة في الوقت الفعلي. توفر خريطة التبعية القوية التي يوفرها Instana، وارتباط الخدمة الأولية/النهائية، ورؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) المجموعة الأكثر شمولاً من قدرات OTel ذات القيمة المضافة المتاحة.
ما الجديد؟ المدونة

يمكن حاليًا مراقبة تطبيقات ومنصات تقنية المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من داخل Instana
ما يمكنك فعله
تنفيذ مرن يمكنك إرسال البيانات إلى Instana بالطريقة التي تريدها، مع أي من خيارات الاستيعاب. يمكنك الجمع بسلاسة بين خدمات OpenTelemetry و Instana المجهّزة بأدوات من خلال التتبع المختلط.
وضع بيانات القياس عن بُعد في سياقها باستخدام منصة واحدة يمكنك التنقل بسهولة بين التفاصيل المتعلقة بخدمات OpenTelemetry والمقاييس المرتبطة تلقائيًا من البنية التحتية ذات الصلة.
إثراء OpenTelemetry باستخدام IBM يمكنك الاستفادة من أدوات القياس التلقائية للتعليمات البرمجية وقدرات الأتمتة الإضافية التي يوفرها IBM Instana، مثل التنبيهات الذكية. يمكنك تحقيق أقصى استفادة من معارف البيانات من خلال قابلية الملاحظة التلقائية والكشف عن الخلل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
أكثر من 300 تقنية مدعومة

يتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكات، مثل IBM Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل من دون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.

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الموارد ما المقصود بحل OpenTelemetry؟

يعمل OpenTelemetry على تغيير مجال قابلية الملاحظة. تعرَّف على ماهيته، وكيف يعمل، وفيم يُستخدم ولماذا يعد أداة مفيدة مفتوحة المصدر.

OpenTelemetry

يدعم Instana جميع إشارات OpenTelemetry التي تشمل التتبعات والمقاييس والسجلات. تعرَّف على كيفية تمكين تكامل OpenTelemetry عن طريق استيراد البيانات إلى Instana من تطبيقاتك أو أنظمتك.

 مراقبة الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام IBM Instana Observability

أصبح من الممكن الآن مراقبة تطبيقات ومنصات تقنية المعلومات المزودة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل IBM watsonx.ai Amazon Bedrock و HuggingFace وأكثر، كل ذلك من داخل IBM Instana Observability.

 OpenTelemetry مع IBM Instana و Terraform

سنستخدم Terraform لنشر التطبيق التجريبي من OpenTelemetry إلى مجموعة EKS على AWS، ثم نعرض كيفية تكوين التطبيق التجريبي لإرسال جميع عمليات التتبع التي يقوم بها ومقاييسه وسجلاته إلى Instana.
اتخِذ الخطوة التالية
يتيح الحل IBM Instana Observability للجميع على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.
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