من الضروري للغاية في مجال العمل أن توفر لمستخدميك النهائيين أفضل تجربة ممكنة، بصرف النظر عن ماهياتهم. تتمثل المشكلة المتعلقة باستخدام مجموعة من حلول مراقبة النقاط التي تركز على مجالات محددة من تجربة المستخدم النهائي في أنها تمنحك رؤية محدودة فقط. ومن دون القدرة على ربط النقاط المتفرقة، لا يمكنك الكشف بسرعة عن السبب الأساسي للمشكلة والتخلص من أي عوائق تجابه المستخدم.

تتيح لك مراقبة مواقع الويب باستخدام IBM Instana Observability إمكانية رؤية ما يراه المستخدمون لديك- في الوقت الفعلي ومن دون أي نقاط عمياء. يتم جمع كل التفاصيل المهمة لكل طلب من طلبات متصفح الويب تلقائيًا ووضعها في سياق من أجل الأداء. يعمل حل مراقبة مواقع الويب، الذي يوفره Instana، باستخدام وكيل JavaScript خفيف، والذي يكون مضمّنًا في موقع الويب الخاضع للمراقبة.