من الضروري للغاية في مجال العمل أن توفر لمستخدميك النهائيين أفضل تجربة ممكنة، بصرف النظر عن ماهياتهم. تتمثل المشكلة المتعلقة باستخدام مجموعة من حلول مراقبة النقاط التي تركز على مجالات محددة من تجربة المستخدم النهائي في أنها تمنحك رؤية محدودة فقط. ومن دون القدرة على ربط النقاط المتفرقة، لا يمكنك الكشف بسرعة عن السبب الأساسي للمشكلة والتخلص من أي عوائق تجابه المستخدم.
تتيح لك مراقبة مواقع الويب باستخدام IBM Instana Observability إمكانية رؤية ما يراه المستخدمون لديك- في الوقت الفعلي ومن دون أي نقاط عمياء. يتم جمع كل التفاصيل المهمة لكل طلب من طلبات متصفح الويب تلقائيًا ووضعها في سياق من أجل الأداء. يعمل حل مراقبة مواقع الويب، الذي يوفره Instana، باستخدام وكيل JavaScript خفيف، والذي يكون مضمّنًا في موقع الويب الخاضع للمراقبة.
يمكنك تحديد الاختناقات المتعلقة بالأداء بسرعة بفضل توفير السياق الكامل لكشف المشكلات وحلها بسرعة أكبر، وتحسين تجربة المستخدم النهائي وزيادة رضا المستخدمين.
يمكنك استخدام بيانات أداء المتصفح الشاملة، كاملة مع السياق المطلوب لتحديد أنماط الأداء المرتبطة بمشاهدات الصفحة، والموارد، وطلبات HTTP، وما إلى ذلك، وتحسين التعليمات البرمجية من متصفح الواجهة الأمامية إلى خادم الواجهة الخلفية.
يتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكات، مثل IBM Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيقات على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل من دون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.
يتيح حل IBM Instana Observability للجميع على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.