الصفحة الرئيسية التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات Instana مراقبة مواقع الويب
توفر مراقبة مواقع الويب باستخدام IBM Instana Observability الأتمتة والسياق والذكاء اللازم لحل المشكلات بشكل أسرع وضمان تجربة متميزة للمستخدم النهائي
احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا استكشف Instana
رسم توضيحي يوضح عناصر لوحات معلومات مراقبة لمواقع الويب

من الضروري للغاية في مجال العمل أن توفر لمستخدميك النهائيين أفضل تجربة ممكنة، بصرف النظر عن ماهياتهم. تتمثل المشكلة المتعلقة باستخدام مجموعة من حلول مراقبة النقاط التي تركز على مجالات محددة من تجربة المستخدم النهائي في أنها تمنحك رؤية محدودة فقط. ومن دون القدرة على ربط النقاط المتفرقة، لا يمكنك الكشف بسرعة عن السبب الأساسي للمشكلة والتخلص من أي عوائق تجابه المستخدم. 

تتيح لك مراقبة مواقع الويب باستخدام IBM Instana Observability إمكانية رؤية ما يراه المستخدمون لديك- في الوقت الفعلي ومن دون أي نقاط عمياء. يتم جمع كل التفاصيل المهمة لكل طلب من طلبات متصفح الويب تلقائيًا ووضعها في سياق من أجل الأداء. يعمل حل مراقبة مواقع الويب، الذي يوفره Instana، باستخدام وكيل JavaScript خفيف، والذي يكون مضمّنًا في موقع الويب الخاضع للمراقبة.
دليل المؤسسات نحو قابلية الملاحظة
المزايا زيادة رضا المستخدم عن طريق حل المشكلات بسرعة

يمكنك تحديد الاختناقات المتعلقة بالأداء بسرعة بفضل توفير السياق الكامل لكشف المشكلات وحلها بسرعة أكبر، وتحسين تجربة المستخدم النهائي وزيادة رضا المستخدمين.

 الحصول على المعارف للارتقاء بتجربة المستخدم النهائي 

يمكنك استخدام بيانات أداء المتصفح الشاملة، كاملة مع السياق المطلوب لتحديد أنماط الأداء المرتبطة بمشاهدات الصفحة، والموارد، وطلبات HTTP، وما إلى ذلك، وتحسين التعليمات البرمجية من متصفح الواجهة الأمامية إلى خادم الواجهة الخلفية.
المزايا
لوحة معلومات شاملة توفر لوحة معلومات مراقبة تجربة المستخدم النهائي (EUEM) في Instana رؤية كاملة لنشاط المستخدم والأداء والأخطاء، ما يمكّن فرق تقنية المعلومات من تحديد المشكلات ومعالجتها والتي قد تؤثر سلبًا في رضا المستخدم النهائي. تعرف على المزيد عن لوحة معلومات Instana
تحليلات غير محدودة يسمح محرك التحليلات غير المحدودة الذي يوفره Instana بتحليل طلبات المستخدم النهائي من أي منظور، وربط عمليات التتبع والمقاييس والملفات الشخصية معًا. تصبح جميع البيانات المتعلقة بالطلب متاحة للفرق لفلترة أي مشكلات يواجهها المستخدمون النهائيون وتحليلها وحلها بسرعة. تعرف على المزيد عن التحليلات غير المحدودة
التنبيهات الذكية توفر التنبيهات الذكية تكوينات تنبيه يتم إنشاؤها تلقائيًا حتى تتمكن من تلقي التنبيهات بناءً على مخططات جاهزة، مثل بطء موقع الويب، وأخطاء JavaScript، ورموز حالة HTTP. حدد المخطط الذي تريد أن يتم تنبيهك بشأنه، واختر نطاقًا عشوائيًا (على سبيل المثال الموقع الجغرافي، ومتصفح الويب، ونظام التشغيل، وما إلى ذلك) وسيقوم النظام تلقائيًا بإنشاء تنبيه مخصص حتى تضمن توفير أفضل تجربة لموقع الويب بشكل مستمر. تعرف على المزيد عن التنبيهات الذكية
إمكانية التتبع حسب السياق يمكنك الاستفادة من دعم التتبع الشامل الذي لا مثيل له المتوفر في Instana لاستهلاك كل أثر وتحليله، بغض النظر عن كيفية تسجيله. يمنحك التتبع الكامل التلقائي المدمج والمرتبط بعمليات تتبع المصدر المفتوح الأخرى السياق والمعلومات ذات الصلة التي تحتاجها لتقديم أفضل تجربة مستخدم ممكنة.
أكثر من 300 تقنية مدعومة

يتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكات، مثل IBM Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيقات على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل من دون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.

 استكشف التقنيات المدعومة
الموارد متوسط عائد استثمار 219%: The Total Economic Impact™ of IBM Instana Observability

أظهرت البيانات المستمدة من دراسة جديدة أجرتها شركة Forrester Consulting أن منظمة مُركبة استخدمت منصة IBM Instana Observability قد حققت عائد استثمار بنسبة 219% على مدى ثلاث سنوات.
اتخِذ الخطوة التالية

يتيح حل IBM Instana Observability للجميع على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.

احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
المزيد من الطرق للاستكشاف المجتمع التوثيق دراسات حالة منشورات المدونة الدعم آلية تحديد الوصول