ومع انتقال المؤسسات من تجربة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نشره داخل التطبيقات الحيوية للأعمال، يبرز تحدٍ جديد: فهم كيفية عمل هذه الأنظمة فعليًا في بيئات الإنتاج.

فلم يعد الذكاء الاصطناعي التوليدي يُستخدم بمعزل عن غيره. بل أصبح يندمج على نحو متزايد ضمن مهام سير العمل القائمة على الوكلاء، حيث يتفاعل الوكلاء مع واجهات برمجة التطبيقات ومسارات البيانات وخدمات المؤسسة لتحقيق نتائج أعمال فعلية. وعندما تظهر المشكلات، يصبح تحليل السبب الأساسي أكثر تعقيدًا بدرجة كبيرة، إذ يمتد عبر الأنظمة التقليدية وطبقات اتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

فهذه الأنظمة ديناميكية وقابلة للتكيف. كما تتطور النماذج والموجِّهات ومهام سير العمل باستمرار، مما يضيف مستويات جديدة من التعقيد التشغيلي والمخاطر وعدم اليقين، وهي مستويات لم تُصمم أساليب المراقبة التقليدية للتعامل معها. ولهذا، يجب أن تواصل قابلية الملاحظة تطورها.