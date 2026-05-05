في مؤتمر IBM Think 2026، تعلن IBM عن التطور التالي في قدرات Instana الخاصة بقابلية ملاحظة الذكاء الاصطناعي التوليدي: وكيل الذكاء الاصطناعي وقابلية ملاحظة النماذج اللغوية الكبيرة ويستند ذلك إلى قابلية ملاحظة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم مستوى أعمق من الذكاء والأتمتة وسياق الأعمال، بما يساعد الفرق على الانتقال من استكشاف الأعطال بعد وقوعها إلى عمليات ذكاء اصطناعي استباقية وخاضعة للحوكمة.
ومع انتقال المؤسسات من تجربة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نشره داخل التطبيقات الحيوية للأعمال، يبرز تحدٍ جديد: فهم كيفية عمل هذه الأنظمة فعليًا في بيئات الإنتاج.
فلم يعد الذكاء الاصطناعي التوليدي يُستخدم بمعزل عن غيره. بل أصبح يندمج على نحو متزايد ضمن مهام سير العمل القائمة على الوكلاء، حيث يتفاعل الوكلاء مع واجهات برمجة التطبيقات ومسارات البيانات وخدمات المؤسسة لتحقيق نتائج أعمال فعلية. وعندما تظهر المشكلات، يصبح تحليل السبب الأساسي أكثر تعقيدًا بدرجة كبيرة، إذ يمتد عبر الأنظمة التقليدية وطبقات اتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
فهذه الأنظمة ديناميكية وقابلة للتكيف. كما تتطور النماذج والموجِّهات ومهام سير العمل باستمرار، مما يضيف مستويات جديدة من التعقيد التشغيلي والمخاطر وعدم اليقين، وهي مستويات لم تُصمم أساليب المراقبة التقليدية للتعامل معها. ولهذا، يجب أن تواصل قابلية الملاحظة تطورها.
وفي أكتوبر 2025، قدمت IBM Instana قدرة قابلية ملاحظة الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي أتاحت مستوى أساسيًا من الرؤية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتستخدمها الفرق اليوم لمراقبة أداء الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتتبع الطلبات عبر خدمات الذكاء الاصطناعي والخدمات التقليدية، ومتابعة الرموز المميزة والتكلفة عبر النماذج المختلفة.
لكن مع شروع المؤسسات في نشر الأنظمة القائمة على الوكلاء على نطاق واسع، تغيّرت طبيعة تحديات قابلية الملاحظة. فقد انتقلت الفرق من مراقبة النماذج الفردية إلى إدارة مهام سير عمل ديناميكية متعددة الخطوات للذكاء الاصطناعي، مدمجة داخل عمليات الأعمال الفعلية. ويفرض هذا التحول متطلبات جديدة، منها الحاجة إلى:
وتظل الرؤية أمرًا ضروريًا. لكن مع ازدياد استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي وترابطها، تحتاج المؤسسات إلى البناء على هذا الأساس للوصول إلى فهم أعمق وتحكم أكبر.
فأنظمة الذكاء الاصطناعي أنظمة ديناميكية. كما أن الوكلاء والنماذج والاعتماديات الجديدة تتطور باستمرار. ويستغرق تتبعها يدويًا وقتًا طويلًا ويظل عرضة للأخطاء.
ويقدم وكيل الذكاء الاصطناعي وقابلية ملاحظة النماذج اللغوية الكبيرة إمكانات الاكتشاف التلقائي، إذ تحدد مكونات الذكاء الاصطناعي باستمرار وترسم خريطة لتفاعلاتها عبر التطبيق. ويؤدي ذلك إلى إنشاء رؤية شاملة في الوقت الفعلي للوكلاء ومهام سير العمل، والنماذج اللغوية الكبيرة الأساسية، والاعتماديات عبر الخدمات والبنية التحتية، بما يمكّن الفرق من فهم كيفية اندماج الذكاء الاصطناعي داخل أنظمة الإنتاج فورًا ومن دون جهد يدوي.
ومع الذكاء الاصطناعي، لا يقتصر النجاح على مدة التشغيل، بل يشمل أيضًا جودة المخرجات. وتتيح التقييمات المدمجة الآن للفرق تقييم مدى توافق أداء النماذج والوكلاء مع الغرض المقصود منها. وباستخدام تقنيات مثل LLM-as-a-judge، تستطيع الفرق قياس الدقة والملاءمة والاتساق وغير ذلك من المعايير التي يحددها المستخدم.
ويمكن إجراء هذه التقييمات بانتظام أو عند نقاط رئيسية، مثل ما بعد تحديثات النموذج أو الموجِّه، بما يوفر آلية منهجية لرصد الانحراف أو الهلوسة أو تراجع الأداء في مرحلة مبكرة. ويستبدل ذلك أسلوب الفحص اليدوي بالعينة بإدارة جودة قابلة للتوسع.
يتغير سلوك الذكاء الاصطناعي بمرور الوقت، مما يصعّب تحديد ما الذي يُعد سلوكًا طبيعيًا. ومن خلال وضع خط أساس تكيفي، يتعلم Instana الأنماط المرتبطة بالأداء والسلوك والتكلفة، ويرصد تلقائيًا الانحرافات المهمة.
وسواء تمثل ذلك في ارتفاع زمن الانتقال، أو خلل في التكلفة، أو سلوك غير متوقع، تستطيع الفرق اكتشاف المشكلات مبكرًا واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تؤثر في المستخدمين.
ومع أنظمة الذكاء الاصطناعي، لا يكفي أن تعرف ما الذي حدث. بل تحتاج أيضًا إلى فهم السبب.
وتقدم وكيل الذكاء الاصطناعي وقابلية ملاحظة النماذج اللغوية الكبيرة رؤية على مستوى المهام، توضح كيف يستدل الوكلاء وكيف يتخذون القرارات. ويمكن للفرق تتبع مهام سير العمل من البداية إلى النهاية، ورؤية استدعاءات النماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، وتفاعلات الأدوات، وتسلسل الإجراءات التي قادت إلى النتيجة.
يجعل ذلك تشخيص المشكلات المعقدة ممكنًا، ويعزز المساءلة في القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ومع ترسخ الذكاء الاصطناعي داخل عمليات الأعمال، لم تعد المؤسسات بحاجة إلى مراقبة الذكاء الاصطناعي فحسب، بل أصبحت بحاجة إلى الثقة والتحكم والمساءلة.
ومن خلال وكيل الذكاء الاصطناعي وقابلية ملاحظة النماذج اللغوية الكبيرة، تساعد IBM Instana الفرق على:
وأصبح وكيل الذكاء الاصطناعي وقابلية ملاحظة للنماذج اللغوية الكبيرة متاحين الآن في المعاينة العامة.
