Managed Virtual Server (MVS) عبارة عن وحدة قياس يمكن من خلالها ترخيص Instana. وقد تشتمل على أجهزة فعلية أو خوادم افتراضية أو عُقد عاملة. يمكن أن تكون الأجهزة الفعلية عبارة عن أجهزة كمبيوتر فعلية أو شفرات أو أجهزة مثبتة على رفوف أو أي شيء آخر يتألف من وحدات معالجة وذاكرة وإمكانيات إدخال/إخراج تنفذ التطبيقات أو أجزاء من التطبيقات. Virtual Server إما كمبيوتر افتراضي- تم إنشاؤه عن طريق تقسيم موارد خادم فعلي- أو خادم فعلي غير مقسَّم. يجب على المرخص له الحصول على ترخيص MVS لكل Virtual Server تجري إدارته.