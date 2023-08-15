تصحيح الخرافات المتعلقة بقابلية الملاحظة - الجزء الرابع: قابلية الملاحظة مكلِّفة دائمًا

إن الاعتقاد بأن "قابلية الملاحظة مكلِّفة دائمًا" يُعَد خرافة، إذ توجد خيارات متعددة وفعَّالة من حيث التكلفة لتطبيق قابلية الملاحظة في الأنظمة الحديثة.

الدروس المستفادة من حالات واقعية: واجهت إحدى بورصات العملات المشفرة الرائدة تحديًا يتمثل في تحسين تكاليف قابلية الملاحظة مع الحفاظ على الرؤى الضرورية حول أنظمتها. في منشور على المدونة بواسطة Gergely Orosz، أبرز كيف أن هذه الشركة تكبَّدت فاتورة قدرها 65 مليون دولار أمريكي من أحد مزوِّدي قابلية الملاحظة في عام 2022، ثم تحولت من استخدام أداة مكلِّفة إلى اعتماد حل قابلية ملاحظة أكثر توفيرًا. يؤكِّد المنشور على ضرورة قيام الشركات بتقييم أدوات قابلية الملاحظة بعناية، مع التركيز على القيمة التي توفِّرها بدلًا من السعر فقط. كما يُبرز المنشور أهمية اتباع نهج مدروس في قابلية الملاحظة لتجنُّب ارتفاع التكاليف بشكل مفرط.

يدرك بائعو أدوات قابلية الملاحظة أهمية استيعاب الشركات ذات الميزانيات المختلفة. لا تتَّبِع جميع الأدوات نموذج التسعير القائم على الاستهلاك، وهناك العديد من الخيارات المختلفة للعملاء.

كمثال، تقدِّم منصة IBM Instana خيارات تسعير مرنة، بما في ذلك خطط اشتراك منظمة. تمكِّن هذه الخطط المؤسسات من توقُّع التكاليف وفقًا للباقة المختارة، ما يسهِّل إعداد الميزانية لمبادرات قابلية الملاحظة وتجنُّب الرسوم المفاجئة.