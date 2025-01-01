مراقبة قواعد البيانات
يمكنك تقليل فترة التعطل بشكل استباقي من خلال تحسين الأداء التطبيقي باستخدام قابلية الملاحظة الدقيقة والفورية لقاعدة البيانات
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عندما يكون أداء قاعدة البيانات دون المستوى المطلوب فقد يؤدي إلى إبطاء تطبيقاتك وحتى التسبب في انقطاع الخدمة ما يؤدي إلى ضعف تجربة المستخدم النهائي ويتسبب كذلك في التأثير بشكل كبير في الإيرادات والسمعة. للحفاظ على البنية الأساسية للتطبيق عالية الأداء، فأنت بحاجة إلى أدوات مراقبة قاعدة البيانات المصممة للكشف بشكل استباقي عن مشكلات أداء قاعدة البيانات وإصلاحها في بيئات التطبيقات الحديثة.

تُساعدك مراقبة قاعدة البيانات باستخدام IBM® Instana® Observability على تحسين أداء قواعد البيانات باستخدام مقاييس رئيسية للكشف التلقائي عن الاختناقات، مثل الاستعلامات المكلفة أو البطيئة، ومعالجتها. من خلال إمكانية مراقبة قاعدة البيانات في الوقت الفعلي، يمكنك تحديد الاستعلامات التي بها مشكلات في التدفق لديك والوصول إلى جميع بيانات التتبع والمقاييس التي تحتاجها لضمان أن التطبيقات المهمة لأعمالك تعمل دائمًا على النحو الأمثل.
تكامل Instana مع IBM Z: تتبع التطبيقات وOmegamon.
الفوائد
الوقاية من الانقطاعات بشكل استباقي

تجنب أوقات التوقف من خلال إمكانية مراقبة قاعدة البيانات بدقة وفي الوقت الفعلي. تكتشف Instana جميع قواعد البيانات باستمرار، وتستوعب المقاييس، وتتعقب كل طلب، وتحلل أداء كل عملية، وتحدد تلقائيًا جميع تبعيات التطبيقات، من دون أخذ عينات.
تحسين الأداء والتوافر

حسِّن أداء البنية التحتية وتوافرها باستخدام رؤى سياقية مستمدة من الرسم البياني الديناميكي لـ Instana (نموذج شامل)، ودليل السياق (تجربة المستخدم البنائية) وقدرات التحليلات غير المحدودة (التحليلات المترابطة).
تقليل متوسط الوقت للتصدي للأعطال (MTTD) ومتوسط الوقت اللازم لإصلاحها (MTTR)

حسِّن أداء التطبيق وقواعد البيانات المرتبطة به باستخدام قابلية المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Instana، والتي تضيف سياقًا إلى بيانات الأداء عبر بنية التطبيق بالكامل، ما يساعد على تقليل متوسط وقت للتصدي للأعطال (MTTD) ومتوسط وقت إصلاحها (MTTR).
المزايا
الاكتشاف التلقائي لقواعد البيانات تكتشف Instana قواعد البيانات تلقائيًا، وتنشر أجهزة استشعار المراقبة المناسبة، وتبدأ في تتبع طلبات التطبيقات. يساعد ذلك على تحديد مشكلات الأداء أو حالات التوقف ومنعها قبل أن تؤثر في المستخدمين النهائيين.
خرائط اعتماديات التطبيقات

تقوم Instana تلقائيًا بتحديد وتصوير العلاقات والتبعيات بين جميع مكونات التطبيق، بما في ذلك قواعد البيانات، لتوفير رؤية شاملة وقابلية مراقبة كاملة.
إدارة أداء قواعد البيانات تحمي Instana سلامة الخدمات من خلال جمع مقاييس تطبيقات عالية الدقة، وتحديد التغييرات والحوادث في الوقت الفعلي، وتتبع أي حوادث وصولًا2 إلى التطبيقات أو قواعد البيانات المحددة.
تحليل سريع للأسباب الجذرية

تُحدد Instana تلقائيًا ما إذا كانت حوادث الخدمة ناجمة عن مشكلة في قاعدة البيانات أو منصة البنية الأساسية أو مكون التطبيق (أو تؤثر فيها)، ما يساعد فرقك على الوصول بسرعة إلى السبب الأساسي لأي مشكلة في الأداء.
    معالجة الحوادث بمساعدة الذكاء الاصطناعي

    توفر Instana قابلية مراقبة في الوقت الفعلي بدقة زمنية تصل إلى ثانية واحدة، مع إرسال إشعار خلال ثلاث ثوانٍ. تساعد التحليلات غير المحدودة في تحليل جميع المقاييس وبيانات التتبع وربطها، ما يتيح التحليل التلقائي للسبب الأساسي ومعالجة الحوادث.
      النتائج %98 تحقيق انخفاض في زمن انتقال التسليم

      منذ أن بدأت Dealerware في استخدام Instana لمراقبة الحاويات، نجح فريق عمليات التطوير (DevOps) الخاص بها في تقليل زمن التسليم من 10 دقائق إلى ما يقرب من 12 ثانية.

             اقرأ دراسة الحالة       %99.99 توفُّر التطبيق

      باستخدام Instana لمراقبة جميع تطبيقاتها في مكان واحد، تتجاوز Enento اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بها وتقدم تجربة عملاء أكثر موثوقية.

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      أكثر من 300 تقنية مدعومة

      تتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكة مثل ®IBM® Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل بدون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.

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      الموارد إحداث ثورة في مراقبة أداء قاعدة البيانات باستخدام DBMarlin و IBM Instana

      بفضل الشراكة المبتكرة بين DBmarlin وIBM Instana، أصبح بإمكان الشركات الآن تحقيق رؤى تفصيلية حول أداء قاعدة البيانات بشكل لم يسبق له مثيل.

      اتخِذ الخطوة التالية

      يتيح IBM Instana Observability للجميع على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.

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