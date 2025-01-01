مراقبة قواعد البيانات

عندما يكون أداء قاعدة البيانات دون المستوى المطلوب فقد يؤدي إلى إبطاء تطبيقاتك وحتى التسبب في انقطاع الخدمة ما يؤدي إلى ضعف تجربة المستخدم النهائي ويتسبب كذلك في التأثير بشكل كبير في الإيرادات والسمعة. للحفاظ على البنية الأساسية للتطبيق عالية الأداء، فأنت بحاجة إلى أدوات مراقبة قاعدة البيانات المصممة للكشف بشكل استباقي عن مشكلات أداء قاعدة البيانات وإصلاحها في بيئات التطبيقات الحديثة.

تُساعدك مراقبة قاعدة البيانات باستخدام IBM® Instana® Observability على تحسين أداء قواعد البيانات باستخدام مقاييس رئيسية للكشف التلقائي عن الاختناقات، مثل الاستعلامات المكلفة أو البطيئة، ومعالجتها. من خلال إمكانية مراقبة قاعدة البيانات في الوقت الفعلي، يمكنك تحديد الاستعلامات التي بها مشكلات في التدفق لديك والوصول إلى جميع بيانات التتبع والمقاييس التي تحتاجها لضمان أن التطبيقات المهمة لأعمالك تعمل دائمًا على النحو الأمثل.