تقليل إجهاد التنبيهات باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي

تعاني فِرَق هندسة موثوقية الموقع وعمليات التطوير من الإرهاق. الانتشار الواسع للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وزيادة عدد الأدوات وطبيعة العمل التي تتطلب التواجد عند الاستدعاء، كلها عوامل تُسهم في مشكلة رئيسية واحدة - إجهاد التنبيهات.

يشير إجهاد التنبيهات (يُطلق عليه أحيانًا إجهاد الإنذار) إلى "حالة الإرهاق العقلي والتشغيلي الناتج عن عدد هائل من التنبيهات". فهو يقلل من سرعة وكفاءة فِرَق عمليات التطوير ومراكز العمليات الأمنية (SOC) وهندسة موثوقية الموقع (SRE) وغيرها من الفِرَق المسؤولة عن أداء وأمن تكنولوجيا المعلومات، ويُعَد مشكلة واسعة النطاق وذات عواقب كبيرة.

أظهر تقرير Vectra "حالة اكتشاف التهديدات لعام 2023" (المستند إلى مسح شمل 2,000 محلل أمني في شركات تضم 1,000 موظف أو أكثر) أن فرَق SOC تتعامل في المتوسط مع 4,484 تنبيهًا يوميًا. من بين هؤلاء، يتم تجاهل 67%؛ بسبب الحجم الكبير من الإيجابيات الزائفة وإجهاد التنبيهات. كما أظهر التقرير أن 71% من المحللين يعتقدون أن مؤسساتهم قد تكون قد تعرَّضت للاختراق بالفعل دون علمهم؛ بسبب نقص الرؤية وضعف الثقة في قدرات اكتشاف التهديدات.



في حين أن تقرير Vectra يركِّز على الأمن بشكل خاص، تواجه الفرق المكلَّفة بمراقبة أداء التطبيقات والبنية التحتية عبئًا زائدًا مماثلًا. على سبيل المثال، يمكن لتكوين خاطئ واحد أن يتسبب في مئات أو آلاف التنبيهات المتعلقة بالأداء، وهو ما يُعرَف باسم "عاصفة التنبيهات"، التي قد تشتت انتباه فِرَق تكنولوجيا المعلومات أو تجعلها أقل حساسية، ما يؤدي إلى تأخر الاستجابة للتنبيهات الحرجة والمشكلات الفعلية. هذه المشكلات الحقيقية يمكن أن تكون مكلِّفة.



ما الذي يسبب هذا الإرهاق، وهل يمكن للذكاء الاصطناعي الوكيل أن يكون جزءًا من حل قابل للتوسع؟