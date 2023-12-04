يحدث الارتفاع المفاجئ في تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي في مؤسسات عبر كل الصناعات، ومن المتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 27.02% في السنوات العشر القادمة وفقًا لبحث Precedence. إن التقدم في خوارزميات التعلم الآلي والشبكات العصبية وقوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب الخبرة البشرية والحدس والإبداع، يمكن أن يطلق العنان لإمكانات جديدة ويحقق مستويات من الابتكار لم يكن من الممكن تصورها في السابق. ونتيجة لذلك، نرى أن الشركات تدرك الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يزيد من معدلات اعتمادها واستكشاف حالات استخدام جديدة لها.
ثمة العديد من الطرق التي يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إحداث ثورة في الأعمال من خلالها وتحويل اعتماد الذكاء الاصطناعي للمطورين. وتشمل هذه الطرق أتمتة المهام الإبداعية والمتعلقة بالمحتوى وتكامل الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجموعات التقنية الحالية والاعتماد المتزايد لمنصات التطوير منخفضة الرمز. كل هذه الأمور يمكن أن تساعد المؤسسات على توفير الوقت والموارد، بينما تتيح للمطورين أيضًا التركيز على أولويات أخرى.
كما يمكن الذكاء الاصطناعي التوليدي مساعدة المطورين على تحسين مهاراتهم أثناء تعاملهم مع المهام الأكثر تعقيدًا. وقد أدت وفرة البيانات المتاحة لنماذج التدريب إلى فتح إمكانات هائلة للتجربة والتعلم. في هذا المجال المثير، من الضروري أن يعتمد المطورون حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي المناسبة لهم.
عندما يفكّر المطوّرون في اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي، ينبغي لهم تقييم التقنية استنادًا إلى المعايير التالية:
يمكن لهذه المعايير الخمسة أن توجه المطورين أثناء بدء رحلتهم في اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن قد يحتاج المطورون إلى النظر في معايير إضافية بناء على متطلباتهم الخاصة أو معايير الصناعة أو احتياجات المؤسسة. تعد عملية التقييم الشاملة مهمة لمساعدة المطورين على اتخاذ قرارات مستنيرة لتعظيم فوائد اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.
الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس مجرد اتجاه عابر؛ بل هو عامل يغيّر قواعد اللعبة في مشهد الذكاء الاصطناعي. إن القدرة على أتمتة المهام الإبداعية ودمجها بسلاسة في العمليات الحالية تجعل قدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة مثل IBM watsonx.ai، وIBM watsonx Orchestrate وIBM watsonx Code Assistant أدوات أساسية للمؤسسات في مختلف الصناعات. ومع استمرار تطوّر السوق، فإن اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي مُرشَّح لإحداث تحول في طريقة عمل الشركات، وفتح فرص جديدة، وتغيير ملامح الصناعات. والمطوّرون الذين يتبنّون هذه التقنية بعناية وبنهج مدروس سيزدهرون بلا شك في عالم يعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي.
