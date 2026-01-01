مقدمة عن ®IBM® watsonx.data إصدار Developer Edition
مجاني للاستخدام. سهل الإعداد. أسرع للوصول إلى إثبات المفهوم. جرِّب قوة قدرات مستودعات بحيرة البيانات الحديثة.
تقارير المحللين

احصل على وجهات نظر مستقلة من المحللين التي تعترف بقدرات IBM في البيانات والذكاء الاصطناعي، وبرمجياتها وحلولها.
شركة رائدة في تكامل بيانات المؤسسات، معترف بها من قِبل Gartner

تم تكريم IBM في تقرير Gartner® Magic Quadrant بشأن تكامل البيانات لقدرتها على دعم تكامل المؤسسات المعقدة على نطاق واسع عبر البيئات المحلية، والهجينة، والسحابية. تواصِل IBM مساعدة المؤسسات في الحفاظ على التحكم في البيانات والمرونة والثقة - دون فرض عمليات ترحيل معطلة.

 اطلع على التقرير تعزيز تكامل البيانات على مستوى المؤسسات: IBM في تقرير IDC MarketScape

يعترف تقرير تقييم IDC مورِّدي منصات برامج تكامل البيانات على مستوى العالم لعام 2025 بقدرة IBM على دعم بيئات البيانات الهجينة المعقدة ومساعدة المؤسسات على تبسيط التكامل مع الحفاظ على الانفتاح والحوكمة وقيمة الأعمال.

 الريادة في أنظمة إدارة قواعد البيانات السحابية، معترف بها من قِبل Gartner

يسلِّط تقرير Gartner Magic Quadrant حول أنظمة إدارة قواعد البيانات السحابية الضوء على IBM لقدرتها على تقديم خدمات قواعد بيانات موثوق بها وعالية الأداء تساعد المؤسسات على تسريع التحديث والتوسع بثقة.

 من فوضى البيانات إلى وضوح الذكاء الاصطناعي: تفعيل الذكاء الاصطناعي عبر بيانات مؤسسية عالية الجودة

يسلِّط هذا التقرير الضوء على أهمية البيانات المؤسسية عالية الجودة، والمتاحة، والمحكومة بشكل جيد كأساس لنجاح مبادرات الذكاء الاصطناعي، مع توضيح التحديات الرئيسية والاستراتيجيات لاستخراج القيمة من البيانات المنظمة وغير المنظمة.

ندوات الإنترنت

تعلَّم من خلال ندوات الإنترنت من IBM التي تقدِّم رؤًى قيادية، وفهم الصناعة، وتطبيقات واقعية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

 
تشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات – هل بياناتك جاهزة؟

 

   يبدأ وكلاء الذكاء الاصطناعي الناجحون بالبيانات الصحيحة. اكتشِف كيف تؤثِّر جودة البيانات والحوكمة والتكامل في موثوقية نتائج وكلاء الذكاء الاصطناعي.

 تجهيز بياناتك للذكاء الاصطناعي للحصول على وكلاء ذكاء اصطناعي قابلين للتوسع

يعتمد الذكاء الاصطناعي الوكيل على بيانات موثوق بها وجاهزة للمؤسسات. تعرَّف على كيفية إعداد البيانات، وحوكمتها، ودمجها لدعم وكلاء الذكاء الاصطناعي القابلين للتوسع عبر المؤسسة.

 

 توسيع نطاق وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحقيق تأثير حقيقي في الأعمال

لمساعدة المؤسسات على تجاوز مشروعات الذكاء الاصطناعي التجريبية، تستعرض هذه الجلسة كيف تمكِّن البيانات الموثوق بها والمحكومة المدعومة بمنصة watsonx.data وكلاء الذكاء الاصطناعي الجاهزين للإنتاج والقابلين للتوسع من تقديم نتائج أعمال قابلة للقياس.

 تحويل استراتيجية البيانات إلى تأثير الذكاء الاصطناعي

اكتشِف كيف تساعد منصات البيانات الذكية والحديثة المؤسسات على توحيد وإدارة وتنشيط البيانات على نطاق واسع - ما يمكِّن من الحصول على رؤى أسرع، واتخاذ قرارات أفضل، وتحقيق فوائد أعمال قابلة للقياس.

أدلة

احصل على رؤى IBM القيادية حول البيانات والذكاء الاصطناعي، من المنظورات الاستراتيجية إلى التطبيقات العملية.
تعتمد جودة الذكاء الاصطناعي لديك على جودة بياناتك

استكشِف كيف تدعم إدارة البيانات السحابية الحديثة الذكاء الاصطناعي، والتحليلات، وأعباء العمل على مستوى المؤسسات مع المرونة والتحكم.

 مستودع بحيرة البيانات الوحيد الهجين والمفتوح الذي يدعم الذكاء الاصطناعي والتحليلات على مستوى المؤسسات

تمكين البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي من خلال دمجها، وحوكمتها، وتحسينها عبر البيانات المنظمة وغير المنظمة في البيئات الهجينة ومتعددة السحابات.

 دليل قادة البيانات للبيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي

استكشِف كيف تساعد IBM المؤسسات على دمج البيانات، وحوكمتها، وتنشيطها لدعم استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات والسحابة الهجينة مع المرونة والتحكم.

 إطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق تكامل سلس للبيانات.

نظرة مختصرة على كيفية مساهمة watsonx.data في تمكين الوصول القابل للتوسع والمحكوم للبيانات المؤسسية. استكشف القدرات والفوائد الرئيسية من خلال سيناريو عملي للتجربة.

منشورات المدونة وغيرها

تعرَّف على أحدث الأخبار حول ابتكار المنتجات، وتقدير العملاء، والتوجهات في مجالات البيانات، والذكاء الاصطناعي، والسحابة الهجينة.
تقدير قائم على آراء العملاء: 23 منتجًا من منتجات IBM حازت على جوائز TrustRadius

حازت منتجات IBM على 23 جائزة اختيار المشترين من TrustRadius لعام 2026 -استنادًا بالكامل إلى مراجعات المستخدمين الموثَّقة- ما يعكس ثقة العملاء ورضاهم القوي عبر مجالات الذكاء الاصطناعي، والسحابة الهجينة، والبيانات والتحليلات، والأمن، وأكثر من ذلك.

 وضع إستراتيجية بيانات للذكاء الاصطناعي المؤسسي

تعرَّف على كيفية صياغة استراتيجية بيانات ناجحة للذكاء الاصطناعي المؤسسي في هذه الحلقة المضيئة من سلسلة فيديوهات أكاديمية الذكاء الاصطناعي.

 تهديد متزايد: التكلفة الحقيقية لسوء جودة البيانات

غالبًا ما تظهر التكاليف الحقيقية للبيانات ضعيفة الجودة لاحقًا على شكل أوجه قصور، ومخاطر امتثال، وفقدان إيرادات، وفرص ضائعة.

 

 كيفية تحويل البيانات غير المنظمة إلى بيانات منظمة

تعرَّف على كيفية استخدام أداة Docling مفتوحة المصدر من IBM مع Python لتحويل البيانات غير المنظمة الموجودة في مجموعة من الملفات الممسوحة ضوئيًا إلى صيغة منظمة.

